Погронье
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Земплин
1:0
18' ГолДа Силва Адлер
45' Желтая карточкаМагда Даниэль
1:1
45' ГолБеднар Мартин
47' Желтая карточкаМазань Петер
58' Желтая карточкаУэйр Джеймс
75
Эрто
Томас
77
Мазань
Петер
14
Уэйр
Джеймс
23
Фадера
Алию
11
Хвея
Ондржей
23
Солер
Ян
17
Вашко
Филип
10
Жофчак
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
75 Эрто ТомасЗащитник
- Защитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
11 Хвея ОндржейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji Malle
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Солер ЯнЗащитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Драб ТомашВратарь
- Защитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jozef Majoros
Ход матча
18'
1:0
45'
45'
1:1
47'
58'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фадера Алию
|5 (1)
|0.26
|2.
|Уэйр Джеймс
|5
|0.26
|3.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|3
|0.16
|4.
|Да Силва Адлер
|3 (1)
|0.16
|5.
|Мазань Петер
|2
|0.11
|6.
|Благут Патрик
|2
|0.11
|7.
|Павлик Петр
|1
|0.05
|8.
|Петрак Бернард
|1
|0.05
|9.
|Шпирьяк Доминик
|1
|0.05
|10.
|Andrej Strba
|1
|0.05
|11.
|Аудино Иван
|0
|0
|12.
|Оброчник Михал
|0
|0
|13.
|Хвея Ондржей
|0
|0
|14.
|Бангала Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайво Абдулрахман
|6
|0.32
|2.
|Жофчак Игор
|4 (2)
|0.21
|3.
|Тандир Исмар
|2 (1)
|0.11
|4.
|Филлипс Рикардо
|2
|0.11
|5.
|Труса Матей
|2
|0.11
|6.
|Беднар Мартин
|1
|0.05
|7.
|Вашко Филип
|1
|0.05
|8.
|Солер Ян
|1
|0.05
|9.
|Бегала Матуш
|1
|0.05
|10.
|Попович Димитриос
|0
|0
|11.
|Иванов Сергей II
|0
|0
|12.
|Войтко Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мазань Петер
|7
|0
|2.
|Хрибик Петер
|6
|0
|3.
|Шпирьяк Доминик
|6
|0
|4.
|Яцко Патрик
|2
|1
|5.
|Бадоло Седрик
|2
|1
|6.
|Уэйр Джеймс
|3
|0
|7.
|Павлик Петр
|3
|0
|8.
|Жупа Рихард
|3
|0
|9.
|Оброчник Михал
|2
|0
|10.
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|2
|0
|11.
|Благут Патрик
|2
|0
|12.
|Фадера Алию
|2
|0
|13.
|Эрто Томас
|1
|0
|14.
|Да Силва Адлер
|1
|0
|15.
|Абрахам Патрик
|1
|0
|16.
|Петрак Бернард
|1
|0
|17.
|Бангала Давид
|1
|0
|18.
|Реписки Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Рикардо
|6
|1
|2.
|Солер Ян
|4
|0
|3.
|Мендес Алехандро
|3
|0
|4.
|Бегала Матуш
|3
|0
|5.
|Войтко Матуш
|3
|0
|6.
|Шполярич Данило
|3
|0
|7.
|Попович Димитриос
|1
|1
|8.
|Тандир Исмар
|2
|0
|9.
|Колесар Мартин
|2
|0
|10.
|Вашко Филип
|2
|0
|11.
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|12.
|Неофитидис Георгиос
|2
|0
|13.
|Вовкун Артем
|2
|0
|14.
|Жофчак Игор
|1
|0
|15.
|Маркович Матей
|1
|0
|16.
|Магда Даниэль
|1
|0
|17.
|Сиопис Димитрис
|1
|0
|18.
|Горный Максим
|1
|0
|19.
|Лукко Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|Земплин
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +4 =10 -6Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье
Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава
Земплин Последние 20 матчей: +4 =6 -10Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин
Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин Слован Братислава 4:0 Земплин
Последние игры между собой
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|45 - 11
|45
|2.
|ДАК
|2:3 Заявка
|19
|12
|3
|4
|43 - 23
|39
|3.
|Жилина
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|44 - 28
|33
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|33 - 28
|24
|6.
|Ружомберок
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|26 - 28
|23
|7.
|Тренчин
|3:2 Заявка
|19
|5
|6
|8
|24 - 35
|21
|8.
|Нитра
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 34
|19
|9.
|Середь
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|19 - 31
|19
|10.
|Земплин
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|20 - 38
|19
|11.
|Погронье
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|26 - 29
|19
|12.
|Сеница
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 34
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|24 - 4
|24
|2.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|3.
|ДАК
|2:3 Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|4.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 6
|17
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 12
|15
|6.
|Тренчин
|3:2 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|7.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|2:3 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 15
|19
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 13
|16
|4.
|Сеница
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|5.
|Жилина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|18 - 17
|10
|6.
|Нитра
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 19
|10
|7.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|8.
|Погронье
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 24
|8
|10.
|Середь
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 17
|7
|11.
|Ружомберок
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 22
|6
|12.
|Тренчин
|3:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
Победитель
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