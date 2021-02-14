  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Погронье
1:1
Конец матча

Стадион:
Земплин
0'
1:0
18' Гол
Да Силва Адлер
45' Желтая карточка
Магда Даниэль
1:1
45' Гол
Беднар Мартин
47' Желтая карточка
Мазань Петер
58' Желтая карточка
Уэйр Джеймс
90'+3
17
Грдличка
Либор
6
Andrej
Strba
5
Павлик
Петр
75
Эрто
Томас
2
Жупа
Рихард
77
Мазань
Петер
29
Бангала
Давид
14
Уэйр
Джеймс
9
Да
Силва
Адлер
23
Фадера
Алию
11
Хвея
Ондржей
1
Маркович
Матей
32
Сиопис
Димитрис
23
Солер
Ян
17
Вашко
Филип
21
Магда
Даниэль
28
Неофитидис
Георгиос
6
Takuto
Oshima
66
Беднар
Мартин
13
Иванов
Сергей
II
10
Жофчак
Игор
9
Тандир
Исмар
Погронье
4-2-3-1
Земплин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фадера Алию 5 (1) 0.26
2. Уэйр Джеймс 5 0.26
3. Бимениймана Бонфилс-Калеб 3 0.16
4. Да Силва Адлер 3 (1) 0.16
5. Мазань Петер 2 0.11
6. Благут Патрик 2 0.11
7. Павлик Петр 1 0.05
8. Петрак Бернард 1 0.05
9. Шпирьяк Доминик 1 0.05
10. Andrej Strba 1 0.05
11. Аудино Иван 0 0
12. Оброчник Михал 0 0
13. Хвея Ондржей 0 0
14. Бангала Давид 0 0
Земплин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайво Абдулрахман 6 0.32
2. Жофчак Игор 4 (2) 0.21
3. Тандир Исмар 2 (1) 0.11
4. Филлипс Рикардо 2 0.11
5. Труса Матей 2 0.11
6. Беднар Мартин 1 0.05
7. Вашко Филип 1 0.05
8. Солер Ян 1 0.05
9. Бегала Матуш 1 0.05
10. Попович Димитриос 0 0
11. Иванов Сергей II 0 0
12. Войтко Матуш 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Мазань Петер 7 0
2. Хрибик Петер 6 0
3. Шпирьяк Доминик 6 0
4. Яцко Патрик 2 1
5. Бадоло Седрик 2 1
6. Уэйр Джеймс 3 0
7. Павлик Петр 3 0
8. Жупа Рихард 3 0
9. Оброчник Михал 2 0
10. Бимениймана Бонфилс-Калеб 2 0
11. Благут Патрик 2 0
12. Фадера Алию 2 0
13. Эрто Томас 1 0
14. Да Силва Адлер 1 0
15. Абрахам Патрик 1 0
16. Петрак Бернард 1 0
17. Бангала Давид 1 0
18. Реписки Мартин 1 0
Земплин
# Игрок      
1. Филлипс Рикардо 6 1
2. Солер Ян 4 0
3. Мендес Алехандро 3 0
4. Бегала Матуш 3 0
5. Войтко Матуш 3 0
6. Шполярич Данило 3 0
7. Попович Димитриос 1 1
8. Тандир Исмар 2 0
9. Колесар Мартин 2 0
10. Вашко Филип 2 0
11. Тайво Абдулрахман 2 0
12. Неофитидис Георгиос 2 0
13. Вовкун Артем 2 0
14. Жофчак Игор 1 0
15. Маркович Матей 1 0
16. Магда Даниэль 1 0
17. Сиопис Димитрис 1 0
18. Горный Максим 1 0
19. Лукко Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7) 20.83% (5)
 Земплин 15% (3) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 15% (3)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра Погронье 2:2 Ружомберок Жилина 2:1 Погронье
Погронье 3:3 Спартак Трнава ДАК 0:0 Погронье Погронье 2:2 Злате Моравце Погронье 1:2 Сеница Тренчин 1:1 Погронье Погронье 1:2 Слован Братислава Земплин 2:0 Погронье Погронье 2:2 Середь Нитра 3:1 Погронье Ружомберок 0:0 Погронье Погронье 2:1 Жилина Спартак Трнава 1:1 Погронье Погронье 1:2 ДАК Злате Моравце 2:2 Погронье Тренчин 0:3 Погронье Погронье 1:1 Трнава
Земплин Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Земплин 4:3 Ружомберок Тренчин 2:2 Земплин Земплин 1:1 Жилина Злате Моравце 0:0 Земплин
Земплин 0:1 Сеница Земплин 0:2 Слован Братислава Спартак Трнава 1:2 Земплин Нитра 1:1 Земплин Земплин 2:4 ДАК Середь 1:1 Земплин Земплин 2:0 Погронье Ружомберок 4:0 Земплин Земплин 1:1 Тренчин Жилина 6:2 Земплин Земплин 1:0 Злате Моравце Сеница 3:0 Земплин Слован Братислава 5:0 Земплин Земплин 0:2 Спартак Трнава Жилина 5:0 Земплин Слован Братислава 4:0 Земплин

Последние игры между собой

Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Земплин 2:0 Погронье Суперлига Земплин 1:0 Погронье Суперлига Погронье 2:2 Земплин Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 19 14 3 2 45 - 11 45
2. ДАК 2:3 Заявка 19 12 3 4 43 - 23 39
3. Жилина Заявка 19 10 3 6 44 - 28 33
4. Спартак Трнава Заявка 19 9 2 8 29 - 26 29
5. Злате Моравце Заявка 19 6 6 7 33 - 28 24
6. Ружомберок Заявка 19 5 8 6 26 - 28 23
7. Тренчин 3:2 Заявка 19 5 6 8 24 - 35 21
8. Нитра Заявка 18 5 4 9 19 - 34 19
9. Середь Заявка 18 4 7 7 19 - 31 19
10. Земплин Заявка 19 4 7 8 20 - 38 19
11. Погронье Заявка 19 3 10 6 26 - 29 19
12. Сеница Заявка 19 4 5 10 17 - 34 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 9 8 0 1 24 - 4 24
2. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
3. ДАК 2:3 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
4. Ружомберок Заявка 10 4 5 1 14 - 6 17
5. Злате Моравце Заявка 9 4 3 2 21 - 12 15
6. Тренчин 3:2 Заявка 10 4 3 3 17 - 16 15
7. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
8. Середь Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
9. Земплин Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
10. Погронье Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11. Нитра Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
12. Сеница Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК 2:3 Заявка 10 6 1 3 19 - 15 19
3. Спартак Трнава Заявка 9 5 1 3 20 - 13 16
4. Сеница Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
5. Жилина Заявка 9 3 1 5 18 - 17 10
6. Нитра Заявка 9 3 1 5 9 - 19 10
7. Злате Моравце Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
8. Погронье Заявка 9 1 5 3 8 - 11 8
9. Земплин Заявка 10 1 5 4 9 - 24 8
10. Середь Заявка 9 1 4 4 6 - 17 7
11. Ружомберок Заявка 9 1 3 5 12 - 22 6
12. Тренчин 3:2 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Беднар Мартин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Магда Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Да Силва Адлер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.48 3.90
  4.15 1.53 5.76

Самый высокий коэффициент на матч «Погронье» – «Земплин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погронье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Земплин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погронье» – «Земплин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
9.40 1.02 4.15 1.19 3.32 1.30 2.14 1.74 1.71 2.06 1.45 2.55 1.19 4.05
4.40 1.21 2.59 1.50 1.64 2.27 1.37 3.04 1.75 2.09 1.47 2.69 1.33 3.27 1.53 2.51 1.30 3.45 1.16 5.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.04 1.35 2.16 1.65 1.51 2.45
3.36 1.33 2.80 1.45 2.20 1.68 1.72 2.17 1.22 4.03 1.11 6.21 1.28 3.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.34 1.83 1.91 1.40 2.81
Где смотреть матч Погронье 1:1 Земплин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 