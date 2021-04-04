Штуттгарт
1:0
Конец матча
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
Вердер
12' Желтая карточкаМёхвальд Кевин
16' Желтая карточкаФёрстер Филипп
51' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
1:0
81' Гол в свои воротаАугустинссон Людвиг
24
Соса
Борна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сиссе МомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эррас ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
16'
73'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
10 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|13
|0.48
|2.
|Вамангитука Силла
|11 (3)
|0.41
|3.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.22
|4.
|Дидави Даниэль
|3
|0.11
|5.
|Кастро Гонсало
|3
|0.11
|6.
|Эндо Ватару
|2
|0.07
|7.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.07
|8.
|Кулибали Танги
|2
|0.07
|9.
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|10.
|Клемент Филипп
|1
|0.04
|11.
|Климович Матео
|1
|0.04
|12.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.04
|13.
|Соса Борна
|0
|0
|14.
|Томми Эрик
|0
|0
|15.
|Антон Вальдемар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|5
|0.19
|2.
|Мёхвальд Кевин
|5
|0.19
|3.
|Фуллкруг Никлас
|5 (2)
|0.19
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.15
|5.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.11
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.07
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.07
|8.
|Топрак Омер
|2
|0.07
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.04
|10.
|Динкчи Эрен
|1
|0.04
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Шмид Романо
|0
|0
|13.
|Юя Осако
|0
|0
|14.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|15.
|Рашица Милот
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|7
|0
|2.
|Вамангитука Силла
|6
|0
|3.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|4.
|Эндо Ватару
|4
|0
|5.
|Кемпф Марк-Оливер
|4
|0
|6.
|Мангаля Орель
|4
|0
|7.
|Мавропанос Константинос
|4
|0
|8.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|9.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|10.
|Фёрстер Филипп
|2
|0
|11.
|Антон Вальдемар
|2
|0
|12.
|Каразор Атакан
|2
|0
|13.
|Соса Борна
|1
|0
|14.
|Калайджич Саша
|1
|0
|15.
|Климович Матео
|1
|0
|16.
|Массимо Роберто
|1
|0
|17.
|Кулибали Танги
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|3.
|Фридль Марко
|5
|0
|4.
|Сарджент Джош
|5
|0
|5.
|Мёхвальд Кевин
|3
|1
|6.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|8.
|Зельке Дейви
|4
|0
|9.
|Юя Осако
|3
|0
|10.
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|11.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|12.
|Павленка Иржи
|2
|0
|13.
|Шмид Романо
|2
|0
|14.
|Топрак Омер
|1
|0
|15.
|Классен Дэви
|1
|0
|16.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|17.
|Чон Тахит
|1
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штуттгарт
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|30.43% (14)
|Вердер
|10% (3)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|20% (6)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Штуттгарт Последние 20 матчей: +9 =4 -7Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт
Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт
Вердер Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер
Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер
Последние игры между собой
Штуттгарт: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вердер 1:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 6:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Штуттгарт Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|4
|3
|79 - 35
|64
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|48 - 22
|57
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|46 - 22
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|55 - 37
|50
|5.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|55 - 39
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 41
|39
|8.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 33
|39
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|48 - 41
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|40 - 41
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 41
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|14.
|Герта
|1:1 Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 46
|25
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 46
|25
|16.
|Кёльн
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 46
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|1
|7
|19
|17 - 71
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|50 - 18
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|27 - 15
|27
|5.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 17
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Герта
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Арминия
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|10 - 22
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 11
|25
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|5.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|6.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|10.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|1:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Вердер
Исход игры
Штуттгарт
78% (110)
Ничья
14.9% (21)
Вердер
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
65.44% (89)
Меньше
34.56% (47)
Обе команды забьют
Да
78.68% (107)
Нет
21.32% (29)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
53.2% (75)
1:1 Ничья
12.8% (18)
1:0 Штуттгарт
12.8% (18)
2:0 Штуттгарт
6.4% (9)
1:2 Вердер
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Вердер
1.4% (2)
1:3 Вердер
1.4% (2)
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