Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Штуттгарт вырывает победу

94' Штуттгарт имеет хороший шанс забить.

93' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Юя Осако навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Удар от ворот произведет Штуттгарт

91' Как он промахнулся? Юя Осако имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Эррас Патрик из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

90' Удар от ворот произведет Вердер

89' Чурлинов Дарко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Удар от ворот произведет Штуттгарт

88' Как он промахнулся? Дидави Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

88' Плохо сыграл Эрен Динкчи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

88' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

88' Эрен Динкчи делает длинную передачу вперед

88' Удар от ворот произведет Вердер

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

81' Г О О О О Л - Аугустинссон Людвиг уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

81' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Вердер

77' Отличный пас сделал Климович Матео из команды Штуттгарт . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

77' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Как он промахнулся? Рашица Милот имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

75' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Мёхвальд Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Удар от ворот произведет Штуттгарт

69' Удар от ворот произведет Вердер

67' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Штуттгарт

67' Шмид Романо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Рашица Милот из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

66' Удар от ворот произведет Вердер

65' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Плохо сыграл Топрак Омер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

63' Мёхвальд Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Вердер

60' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хорошую попытку сделал Климович Матео . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Удар от ворот произведет Штуттгарт

55' Как он промахнулся? Фуллкруг Никлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Топрак Омер получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Вердер

54' Соса Борна не смог попасть в створ ударом издали

54' Плохо сыграл Гебреселассие Теодор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Топрак Омер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Калайджич Саша из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

52' Матч возобновлен

51' Судья подбегает и показывает Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отложенную желтую карточку за фол.

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Штуттгарт

49' Фуллкруг Никлас из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Топрак Омер получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Топрак Омер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.