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Штуттгарт
1:0
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
12' Желтая карточка
Мёхвальд Кевин
16' Желтая карточка
Фёрстер Филипп
51' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
1:0
81' Гол в свои ворота
Аугустинссон Людвиг
90'+5
1
Кобель
Грегор
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
31
Климович
Матео
20
Фёрстер
Филипп
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
8
Кастро
Гонсало
9
Калайджич
Саша
7
Кулибали
Танги
1
Павленка
Иржи
36
Гросс
Кристиан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
20
Шмид
Романо
5
Аугустинссон
Людвиг
11
Фуллкруг
Никлас
7
Рашица
Милот
Штуттгарт
3-4-3
Вердер
3-5-2

Ход матча

12'
 
Мёхвальд Кевин
16'
Фёрстер Филипп
 
51'
 
Эггештайн Максимилиан
73'
 
Юя Осако
Шмид Романо
73'
 
Зельке Дейви
Фуллкруг Никлас
78'
Чурлинов Дарко
Климович Матео
 
78'
Дидави Даниэль
Фёрстер Филипп
 
81'
Аугустинссон Людвиг
1:0
84'
 
Динкчи Эрен
Гросс Кристиан
86'
Каразор Атакан
Кастро Гонсало
 
88'
 
Эррас Патрик
Мёхвальд Кевин
89'
Штенцель Паскаль
Кулибали Танги
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 13 0.48
2. Вамангитука Силла 11 (3) 0.41
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.22
4. Дидави Даниэль 3 0.11
5. Кастро Гонсало 3 0.11
6. Эндо Ватару 2 0.07
7. Кемпф Марк-Оливер 2 0.07
8. Кулибали Танги 2 0.07
9. Мангаля Орель 1 0.04
10. Клемент Филипп 1 0.04
11. Климович Матео 1 0.04
12. Фёрстер Филипп 1 0.04
13. Соса Борна 0 0
14. Томми Эрик 0 0
15. Антон Вальдемар 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 5 0.19
2. Мёхвальд Кевин 5 0.19
3. Фуллкруг Никлас 5 (2) 0.19
4. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.15
5. Зельке Дейви 3 (1) 0.11
6. Эггештайн Максимилиан 2 0.07
7. Гебреселассие Теодор 2 0.07
8. Топрак Омер 2 0.07
9. Агу Феликс 1 0.04
10. Динкчи Эрен 1 0.04
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Шмид Романо 0 0
13. Юя Осако 0 0
14. Гросс Кристиан 0 0
15. Рашица Милот 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 7 0
2. Вамангитука Силла 6 0
3. Гонсалес Николас 5 0
4. Эндо Ватару 4 0
5. Кемпф Марк-Оливер 4 0
6. Мангаля Орель 4 0
7. Мавропанос Константинос 4 0
8. Штенцель Паскаль 2 1
9. Дидави Даниэль 2 0
10. Фёрстер Филипп 2 0
11. Антон Вальдемар 2 0
12. Каразор Атакан 2 0
13. Соса Борна 1 0
14. Калайджич Саша 1 0
15. Климович Матео 1 0
16. Массимо Роберто 1 0
17. Кулибали Танги 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Эггештайн Максимилиан 5 0
3. Фридль Марко 5 0
4. Сарджент Джош 5 0
5. Мёхвальд Кевин 3 1
6. Гросс Кристиан 4 0
7. Аугустинссон Людвиг 4 0
8. Зельке Дейви 4 0
9. Юя Осако 3 0
10. Биттенкорт Леонардо 3 0
11. Гебреселассие Теодор 2 0
12. Павленка Иржи 2 0
13. Шмид Романо 2 0
14. Топрак Омер 1 0
15. Классен Дэви 1 0
16. Фуллкруг Никлас 1 0
17. Чон Тахит 1 0
18. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штуттгарт 10.87% (5) 15.22% (7) 10.87% (5) 15.22% (7) 17.39% (8) 30.43% (14)
 Вердер 10% (3) 16.67% (5) 13.33% (4) 20% (6) 13.33% (4) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Штуттгарт Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт
Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт
Вердер Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер
Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер

Последние игры между собой

Штуттгарт: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вердер: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вердер 1:2 Штуттгарт Бундеслига Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 2:0 Вердер Бундеслига
Вердер 1:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 6:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:1 Вердер Бундеслига Штуттгарт 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:0 Штуттгарт Бундеслига Вердер 1:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 6:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Вердер Бундеслига Вердер 4:0 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 4 3 79 - 35 64
2. РБ Лейпциг Заявка 27 17 6 4 48 - 22 57
3. Вольфсбург Заявка 27 15 9 3 46 - 22 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 27 13 11 3 55 - 37 50
5. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
6. Боруссия Д Заявка 27 13 4 10 55 - 39 43
7. Боруссия М Заявка 27 10 9 8 46 - 41 39
8. Унион Берлин 1:1 Заявка 27 9 12 6 41 - 33 39
9. Штуттгарт Заявка 27 10 9 8 48 - 41 39
10. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 40 - 41 37
11. Аугсбург Заявка 27 9 5 13 29 - 41 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 27 7 9 11 31 - 39 30
14. Герта 1:1 Заявка 27 6 7 14 32 - 46 25
15. Майнц Заявка 27 6 7 14 27 - 46 25
16. Кёльн Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
17. Арминия Заявка 27 6 5 16 21 - 46 23
18. Шальке 04 Заявка 27 1 7 19 17 - 71 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 3 0 50 - 18 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 6 0 27 - 15 27
5. Унион Берлин 1:1 Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 22 - 17 18
11. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Герта 1:1 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
14. Вердер Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
15. Арминия Заявка 14 4 1 9 10 - 22 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 13 7 4 2 23 - 11 25
3. Вольфсбург Заявка 14 6 5 3 21 - 14 23
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
5. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
6. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
7. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
8. Боруссия М Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
9. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
10. Унион Берлин 1:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
11. Фрайбург Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
12. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта 1:1 Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Штуттгарт 78% (110)
X 14.9% (21)
Вердер 7.1% (10)
+1
выиграет Штуттгарт, со счетом 2:1
Забьют обе команды. ОБЗ.
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Вердер

Исход игры
Штуттгарт
78% (110)
Ничья
14.9% (21)
Вердер
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
65.44% (89)
Меньше
34.56% (47)
Обе команды забьют
Да
78.68% (107)
Нет
21.32% (29)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
53.2% (75)
1:1 Ничья
12.8% (18)
1:0 Штуттгарт
12.8% (18)
2:0 Штуттгарт
6.4% (9)
1:2 Вердер
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Вердер
1.4% (2)
1:3 Вердер
1.4% (2)
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