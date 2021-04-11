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  3. Германия
Кёльн
2:3
Конец матча

Стадион:
Майнц
0'
0:1
11' Гол
Бутьюс Жан-Поль
22' Желтая карточка
Дуда Ондрей
34' Желтая карточка
Каттербах Ноа
42' Желтая карточка
Мвене Филипп
1:1
43' Пенальти
Дуда Ондрей
2:1
61' Гол
Скири Эйе
2:2
65' Гол
Онисиво Карим
2:3
90' Гол
Баррейро Леандро
90'+8
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
3
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
14
Хектор
Йонас
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
18
Дуда
Ондрей
27
Центнер
Робин
4
Сен-Жюст
Джеремая
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
22
Да
Коста
Данни
35
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
5
Бутьюс
Жан-Поль
23
Мвене
Филипп
29
Буркардт
Джонатан
21
Онисиво
Карим
Кёльн
4-1-3-2
Майнц
3-5-2

Ход матча

11'
0:1
Бутьюс Жан-Поль
(Баррейро Леандро)
22'
Дуда Ондрей
 
34'
Каттербах Ноа
 
42'
 
Мвене Филипп
43'
Дуда Ондрей
1:1
46'
Якобс Исмаил
Эхизибуэ Кингсли
 
46'
Хорн Яннес
Каттербах Ноа
 
55'
 
Салаи Адам
Буркардт Джонатан
61'
Скири Эйе
(Хектор Йонас)
2:1
65'
2:2
Онисиво Карим
(Бутьюс Жан-Поль)
69'
Реджбекай Элвис
Дуда Ондрей
 
76'
Арокодаре Толуваласе
Андерссон Себастьян
 
78'
Борнаув Себастьян
Мере Хорхе
 
79'
 
Латца Данни
Бутьюс Жан-Поль
79'
 
Кайсон Робин
Онисиво Карим
90'
2:3
Баррейро Леандро
90'
 
Хак Александер
Баррейро Леандро

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуда Ондрей 5 (3) 0.18
2. Реджбекай Элвис 5 0.18
3. Скири Эйе 5 0.18
4. Тилманн Ян 2 0.07
5. Дрекслер Доминик 2 0.07
6. Вольф Мариус 2 0.07
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.07
8. Хектор Йонас 1 0.04
9. Кцихос Рафаэль 1 0.04
10. Якобс Исмаил 1 0.04
11. Эхизибуэ Кингсли 0 0
12. Эзкан Салих 0 0
13. Деннис Эммануэль 0 0
14. Борнаув Себастьян 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.25
2. Кайсон Робин 3 0.11
3. Ньякат Мусса 3 (1) 0.11
4. Штёгер Кевин 3 0.11
5. Онисиво Карим 3 0.11
6. Баррейро Леандро 2 0.07
7. Брозински Даниэль 2 (2) 0.07
8. Глацель Роберт 2 0.07
9. Бутьюс Жан-Поль 1 0.04
10. Озтунали Левин 1 0.04
11. Кор Доминик 1 0.04
12. Хак Александер 1 0.04
13. Буркардт Джонатан 1 0.04
14. Латца Данни 0 0
15. Бель Штефан 0 0
16. Да Коста Данни 0 0
17. Сен-Жюст Джеремая 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 6 1
2. Кцихос Рафаэль 5 0
3. Хорн Яннес 5 0
4. Якобс Исмаил 5 0
5. Скири Эйе 4 0
6. Эхизибуэ Кингсли 4 0
7. Эзкан Салих 3 0
8. Реджбекай Элвис 3 0
9. Честич Сава-Арангел 3 0
10. Соренсен Фредерик 2 0
11. Вольф Мариус 2 0
12. Хектор Йонас 2 0
13. Мере Хорхе 2 0
14. Борнаув Себастьян 2 0
15. Модест Антони 1 0
16. Дрекслер Доминик 1 0
17. Кайнц Флориан 1 0
18. Каттербах Ноа 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 9 1
2. Латца Данни 8 0
3. Бель Штефан 4 0
4. Кор Доминик 3 0
5. Штёгер Кевин 3 0
6. Бутьюс Жан-Поль 3 0
7. Сен-Жюст Джеремая 3 0
8. Баррейро Леандро 3 0
9. Хак Александер 2 0
10. Онисиво Карим 2 0
11. Мвене Филипп 2 0
12. Матета Жан-Филипп 2 0
13. Чжи Дон-Вонь 1 0
14. Да Коста Данни 1 0
15. Салай Адам 1 0
16. Кайсон Робин 1 0
17. Фернандес Эдимилсон 1 0
18. Центнер Робин 1 0
19. Малонг Кунде 1 0
20. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6) 19.23% (5) 11.54% (3) 19.23% (5)
 Майнц 20% (6) 10% (3) 30% (9) 13.33% (4) 6.67% (2) 20% (6)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер
Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург
Майнц Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Майнц 1:1 Арминия Майнц 2:2 Нюрнберг Хоффенхайм 1:2 Майнц Майнц 1:0 Фрайбург
Шальке 04 0:0 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Майнц: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Майнц 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Майнц Бундеслига
Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Кёльн Бундеслига Майнц 0:3 Кёльн Товарищеские матчи Майнц 2:3 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Кёльн Кубок Майнц 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Майнц Бундеслига Кёльн 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 5 3 80 - 36 65
2. РБ Лейпциг Заявка 28 18 6 4 52 - 23 60
3. Вольфсбург Заявка 28 15 9 4 49 - 26 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 14 11 3 59 - 40 53
5. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
6. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
7. Боруссия М Заявка 28 10 10 8 48 - 43 40
8. Унион Берлин Заявка 28 9 13 6 42 - 34 40
9. Штуттгарт Заявка 28 10 9 9 50 - 44 39
10. Фрайбург Заявка 28 10 7 11 40 - 42 37
11. Аугсбург Заявка 28 9 5 14 29 - 42 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия Заявка 28 7 5 16 22 - 46 26
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 28 5 8 15 27 - 50 23
18. Шальке 04 Заявка 28 2 7 19 18 - 71 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
7. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
14. Аугсбург Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
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Прогнозы 142
Кёльн 36.6% (52)
X 48.6% (69)
Майнц 14.8% (21)
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1.78 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Кёльн 2:3 Майнц

Исход игры
Кёльн
36.6% (52)
Ничья
48.6% (69)
Майнц
14.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
2:1 Кёльн
16.9% (24)
1:0 Кёльн
16.2% (23)
1:2 Майнц
9.2% (13)
0:1 Майнц
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Кёльн
1.4% (2)
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