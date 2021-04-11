Кёльн
2:3
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
Майнц
0:1
11' ГолБутьюс Жан-Поль
22' Желтая карточкаДуда Ондрей
34' Желтая карточкаКаттербах Ноа
42' Желтая карточкаМвене Филипп
1:1
43' ПенальтиДуда Ондрей
2:1
61' ГолСкири Эйе
2:2
65' ГолОнисиво Карим
2:3
90' ГолБаррейро Леандро
22
Мере
Хорхе
28
Скири
Эйе
31
Вольф
Мариус
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
23
Мвене
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
-
13 Майер МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвене ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Салаи АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
22'
34'
42'
43'
1:1
61'
2:1
65'
2:2
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуда Ондрей
|5 (3)
|0.18
|2.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.18
|3.
|Скири Эйе
|5
|0.18
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.07
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.07
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.07
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.07
|8.
|Хектор Йонас
|1
|0.04
|9.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.04
|10.
|Якобс Исмаил
|1
|0.04
|11.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|12.
|Эзкан Салих
|0
|0
|13.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.25
|2.
|Кайсон Робин
|3
|0.11
|3.
|Ньякат Мусса
|3 (1)
|0.11
|4.
|Штёгер Кевин
|3
|0.11
|5.
|Онисиво Карим
|3
|0.11
|6.
|Баррейро Леандро
|2
|0.07
|7.
|Брозински Даниэль
|2 (2)
|0.07
|8.
|Глацель Роберт
|2
|0.07
|9.
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0.04
|10.
|Озтунали Левин
|1
|0.04
|11.
|Кор Доминик
|1
|0.04
|12.
|Хак Александер
|1
|0.04
|13.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.04
|14.
|Латца Данни
|0
|0
|15.
|Бель Штефан
|0
|0
|16.
|Да Коста Данни
|0
|0
|17.
|Сен-Жюст Джеремая
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|6
|1
|2.
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|3.
|Хорн Яннес
|5
|0
|4.
|Якобс Исмаил
|5
|0
|5.
|Скири Эйе
|4
|0
|6.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|7.
|Эзкан Салих
|3
|0
|8.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|9.
|Честич Сава-Арангел
|3
|0
|10.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|11.
|Вольф Мариус
|2
|0
|12.
|Хектор Йонас
|2
|0
|13.
|Мере Хорхе
|2
|0
|14.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
|16.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|17.
|Кайнц Флориан
|1
|0
|18.
|Каттербах Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|9
|1
|2.
|Латца Данни
|8
|0
|3.
|Бель Штефан
|4
|0
|4.
|Кор Доминик
|3
|0
|5.
|Штёгер Кевин
|3
|0
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|7.
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|8.
|Баррейро Леандро
|3
|0
|9.
|Хак Александер
|2
|0
|10.
|Онисиво Карим
|2
|0
|11.
|Мвене Филипп
|2
|0
|12.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|13.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|14.
|Да Коста Данни
|1
|0
|15.
|Салай Адам
|1
|0
|16.
|Кайсон Робин
|1
|0
|17.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|18.
|Центнер Робин
|1
|0
|19.
|Малонг Кунде
|1
|0
|20.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|Майнц
|20% (6)
|10% (3)
|30% (9)
|13.33% (4)
|6.67% (2)
|20% (6)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Кёльн Кёльн 1:1 Вердер
Бавария 5:1 Кёльн Кёльн 0:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург
Майнц Последние 20 матчей: +5 =6 -9Майнц 1:1 Арминия Майнц 2:2 Нюрнберг Хоффенхайм 1:2 Майнц Майнц 1:0 Фрайбург
Шальке 04 0:0 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Майнц: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Кёльн Бундеслига Майнц 0:3 Кёльн Товарищеские матчи Майнц 2:3 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Кёльн Кубок Майнц 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Майнц Бундеслига Кёльн 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Майнц Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|80 - 36
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|52 - 23
|60
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|49 - 26
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|59 - 40
|53
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|6.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 43
|40
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|42 - 34
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|50 - 44
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 42
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 42
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|22 - 46
|26
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|27 - 50
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|18 - 71
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Кёльн 2:3 Майнц
Исход игры
Кёльн
36.6% (52)
Ничья
48.6% (69)
Майнц
14.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (60)
2:1 Кёльн
16.9% (24)
1:0 Кёльн
16.2% (23)
1:2 Майнц
9.2% (13)
0:1 Майнц
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Кёльн
1.4% (2)
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