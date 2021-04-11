Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

94' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

94' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

94' Удар от ворот произведет Кёльн

94' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Майнц

93' Арокодаре Толуваласе из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

91' Сен-Жюст Джеремая выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Кцихос Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Удар от ворот произведет Кёльн

86' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Удар от ворот произведет Майнц

84' Как он промахнулся? Арокодаре Толуваласе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

83' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

79' Удар от ворот произведет Майнц

78' Плохо сыграл Сен-Жюст Джеремая - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

76' Удар от ворот произведет Майнц

74' Удар от ворот произведет Майнц

74' Реджбекай Элвис из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

73' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

73' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

73' Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Мвене Филипп из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

71' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Сен-Жюст Джеремая выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Г О О О О Л - Онисиво Карим изменил счет на табло!

63' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

61' Хектор Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Кёльн

59' Мвене Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

58' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Да Коста Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Буркардт Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Буркардт Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кайнц Флориан из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хектор Йонас из команды Кёльн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Мере Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Эхизибуэ Кингсли получил травму и заменен. Исмаил Якобс выходит на поле.