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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Серветт
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 100
Лозанна-Спорт
0'
0:1
11' Гол
Болинжи Жонатан
14' Желтая карточка
Дженц Мориц
0:2
19' Гол
Да Кунья Лукас
1:2
28' Гол
Киэ Грежон
1:3
35' Гол
Болинжи Жонатан
51' Желтая карточка
Сассо Венсан
70' Вторая желтая карточка
Сассо Венсан
1:4
78' Гол
Бразау Педру
82' Красная карточка
Коне Коро
90' Желтая карточка
Имери Кастриот
90' Желтая карточка
Зехнини Рафик
90'+5
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
29
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
22
Тсонгуи
Марк
25
Боранияшевич
Никола
7
Кукурузович
Степан
66
Барес
Габриэль
28
Сузуки
Тоити
10
Да
Кунья
Лукас
9
Гессан
Эванн
12
Болинжи
Жонатан
Серветт
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 12 (2) 0.35
2. Схалк Алекс 9 (1) 0.26
3. Стеванович Мирослав 4 0.12
4. Валь Тео 4 (2) 0.12
5. Фофана Бубакар II 4 0.12
6. Руй Стив 2 0.06
7. Имери Кастриот 1 0.03
8. Конья Тимоте 1 0.03
9. Коне Коро 1 0.03
10. Сеспедес Борис 1 0.03
11. Ондуа Гаэль 1 0.03
12. Сассо Венсан 0 0
13. Клиши Гаэль 0 0
14. Сотье Антони 0 0
15. Диалло Мусса 0 0
16. Азеведо Рикардо 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гессан Эванн 7 0.21
2. Туркес Алдин 6 (2) 0.18
3. Да Кунья Лукас 6 0.18
4. Пуэртас Кэмерон 5 0.15
5. Болинжи Жонатан 4 0.12
6. Боранияшевич Никола 3 0.09
7. Кукурузович Степан 3 (3) 0.09
8. Фло Пер-Эгиль 2 0.06
9. Маю Хишам 2 0.06
10. Сузуки Тоити 2 0.06
11. Зехнини Рафик 2 0.06
12. Шнойвли Кристиан 1 0.03
13. Дженц Мориц 1 0.03
14. Жейссманн Жоэль 1 0.03
15. Монтейро Джоэл 1 0.03
16. Бразау Педру 1 0.03
17. Тсонгуи Марк 1 0.03
18. Лукембила Жозиас 1 0.03
19. Уаттара Брахима 1 0.03
20. Лоосли Ноа 0 0
21. Барес Габриэль 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 9 0
2. Сотье Антони 7 1
3. Ондуа Гаэль 7 0
4. Киэ Грежон 6 0
5. Сассо Венсан 4 1
6. Имери Кастриот 4 1
7. Фофана Бубакар II 4 1
8. Диалло Мусса 4 0
9. Севрен Йоан 4 0
10. Коне Коро 2 1
11. Схалк Алекс 3 0
12. Фрик Джереми 3 0
13. Стеванович Мирослав 3 0
14. Руй Стив 3 0
15. Конья Тимоте 3 0
16. Менди Ариал 3 0
17. Валь Тео 2 0
18. Клиши Гаэль 1 0
19. Азеведо Рикардо 1 0
20. Вуйоз Николя 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 12 0
2. Боранияшевич Никола 7 0
3. Дженц Мориц 7 0
4. Болинжи Жонатан 6 0
5. Маю Хишам 6 0
6. Кукурузович Степан 4 1
7. Зехнини Рафик 5 0
8. Нанизаямо Микаэль 3 1
9. Жейссманн Жоэль 3 0
10. Диао Мори 3 0
11. Лоосли Ноа 3 0
12. Барес Габриэль 3 0
13. Монтейру Элтон 1 1
14. Шнойвли Кристиан 2 0
15. Томас Тразье 2 0
16. Фло Пер-Эгиль 1 0
17. Туркес Алдин 1 0
18. Сузуки Тоити 1 0
19. Бразау Педру 1 0
20. Гессан Эванн 1 0
21. Тсонгуи Марк 1 0
22. Зохури Армель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 5% (2) 17.5% (7) 10% (4) 12.5% (5) 30% (12) 25% (10)
 Лозанна-Спорт 14% (7) 14% (7) 16% (8) 20% (10) 14% (7) 22% (11)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт
Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 1:2 Вадуц Сьон 1:2 Серветт Серветт 2:1 Базель Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон

Последние игры между собой

Серветт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Товарищеские матчи
Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 34 23 9 2 65 - 25 78
2. Базель Заявка 34 14 8 12 56 - 49 50
3. Серветт Заявка 34 13 8 13 41 - 53 47
4. Лозанна-Спорт Заявка 34 12 10 12 50 - 46 46
5. Люцерн 1:1 Заявка 34 12 10 12 59 - 52 46
6. Лугано Заявка 34 10 13 11 35 - 40 43
7. Цюрих 2:2 Заявка 34 10 10 14 49 - 52 40
8. Санкт-Галлен 2:2 Заявка 34 9 11 14 38 - 47 38
9. Вадуц Заявка 34 9 9 16 34 - 51 36
10. Сьон 1:1 Заявка 34 7 14 13 43 - 55 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 13 3 1 33 - 12 42
2. Базель Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
3. Лозанна-Спорт Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
4. Люцерн 1:1 Заявка 17 7 7 3 35 - 21 28
5. Серветт Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
6. Санкт-Галлен 2:2 Заявка 17 6 5 6 19 - 20 23
7. Лугано Заявка 17 6 4 7 16 - 19 22
8. Цюрих 2:2 Заявка 17 5 5 7 23 - 20 20
9. Сьон 1:1 Заявка 17 3 8 6 19 - 26 17
10. Вадуц Заявка 17 4 4 9 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 10 6 1 32 - 13 36
2. Серветт Заявка 17 7 1 9 14 - 26 22
3. Лугано Заявка 17 4 9 4 19 - 21 21
4. Вадуц Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
5. Цюрих 2:2 Заявка 17 5 5 7 26 - 32 20
6. Базель Заявка 17 6 2 9 25 - 28 20
7. Люцерн 1:1 Заявка 17 5 3 9 24 - 31 18
8. Сьон 1:1 Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
9. Лозанна-Спорт Заявка 17 3 8 6 19 - 21 17
10. Санкт-Галлен 2:2 Заявка 17 3 6 8 19 - 27 15

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
4. Серветт Киэ Грежон 12 2 4
5. Цюрих Маркезано Антонио 12 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вадуц Симани Денис 12 0
2. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 12 0
3. Сьон Абделлауи Аюб 10 1
4. Цюрих Думбия Усман 9 1
5. Янг Бойз Али Мохамед 8 1
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Где смотреть матч Серветт 1:4 Лозанна-Спорт онлайн

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