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Краснодар
 
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Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсупов Артём 2 1
2. _Dugandzic M. 1 0.5

Карточки

Краснодар
# Игрок      
Сочи
# Игрок      
1. _Novoseltsev I. 1 1
2. Руденко Александр Александрович 1 0
3. _Igorevich P. E. 1 0
4. _Margasov T. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 0 0 0 0
 Сочи 66.67% (4) 33.33% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Ростов 0:2 Краснодар
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички
Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 1:1 Краснодар Премьер-лига Сочи 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Сочи Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Краснодар 82.2% (37)
    X 13.3% (6)
    Сочи 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Сочи
    1.92
    3.80
    4.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.60 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.80 4.15
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.60 3.95
      1.90 3.63 4.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    9.50 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 10.50
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.55 1.27 2.75 1.41 1.94 1.87 1.73 2.11 1.52 2.50 1.35 3.10 1.15 5.00 1.12 5.80 1.02 9.70 0.00 16.00
    3.66 1.26 2.82 1.41 2.22 1.64 1.93 1.89 1.69 2.13 1.48 2.59 1.32 3.27 1.11 6.41
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
    1.97 1.83 1.42 2.75 1.13 5.50
    3.05 1.38 2.51 1.53 1.96 1.86 1.58 2.38 1.41 2.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
    2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    Где смотреть матч Краснодар - Сочи онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар - Сочи

    Исход игры
    Краснодар
    82.2% (37)
    Ничья
    13.3% (6)
    Сочи
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    46.7% (21)
    1:0 Краснодар
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    13.3% (6)
    2:0 Краснодар
    11.1% (5)
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