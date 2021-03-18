Астра
1:1
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
Ботошани
20' Желтая карточкаПапа Энрико
31' Желтая карточкаРэдуц Михай
31' Желтая карточкаБраун Кристофер
0:1
43' ГолПапа Энрико
1:1
79' ГолМонтини Маттиа
84' Желтая карточкаХольцманн Марсель
20
Бруну
Давид
91
Боэ-Кан
Янн
77
Стахл
Алберт
90
Рэдуц
Михай
67
Папа
Энрико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
91 Боэ-Кан ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
-
90 Рэдуц МихайНападающий
- Запасные игроки
-
12 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тыршэ МарианПолузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
-
17 Камара СекуНападающий
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
31'
31'
43'
0:1
79'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будеску Константин
|8 (3)
|0.29
|2.
|Георге Валентин
|6
|0.21
|3.
|Монтини Маттиа
|4
|0.14
|4.
|Вютрих Себастьен
|3
|0.11
|5.
|Стахл Алберт
|3
|0.11
|6.
|Радунович Ристо
|2 (1)
|0.07
|7.
|Шломи Азулай
|2
|0.07
|8.
|Крпич Сулейман
|2
|0.07
|9.
|Рэдуц Михай
|1
|0.04
|10.
|Соуза Уго
|1
|0.04
|11.
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|12.
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|13.
|Распопович Момчило
|1
|0.04
|14.
|Риза Роберт
|1
|0.04
|15.
|Алибек Денис
|1 (1)
|0.04
|16.
|Бруну Давид
|0
|0
|17.
|Граовац Даниэль
|0
|0
|18.
|Дима Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейта Амиду
|13 (5)
|0.46
|2.
|Аль-Мавас Махмуд
|3
|0.11
|3.
|Фили Реалдо
|3
|0.11
|4.
|Роман Михай
|2
|0.07
|5.
|Дуганджич Марко
|2
|0.07
|6.
|Киндриш Андрей
|2
|0.07
|7.
|Папа Энрико
|2
|0.07
|8.
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.07
|9.
|Камара Секу
|1
|0.04
|10.
|Онгенда Эрвин
|1
|0.04
|11.
|Офусу Риги
|1
|0.04
|12.
|Тирковеану Андрей
|1
|0.04
|13.
|Харуц Денис
|1
|0.04
|14.
|Кымпану Георге
|1
|0.04
|15.
|Патаке Андрей
|0
|0
|16.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|17.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|18.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|19.
|Туту Юссеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Георге Валентин
|6
|2
|2.
|Радунович Ристо
|6
|0
|3.
|Соуза Уго
|6
|0
|4.
|Рэдуц Михай
|5
|0
|5.
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|6.
|Боэ-Кан Янн
|5
|0
|7.
|Граовац Даниэль
|5
|0
|8.
|Будеску Константин
|2
|1
|9.
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|10.
|Монтини Маттиа
|3
|0
|11.
|Дима Константин
|3
|0
|12.
|Мерлой Джордже
|3
|0
|13.
|Дандя Александру
|2
|0
|14.
|Црепуля Любян
|2
|0
|15.
|Лазар Давид
|2
|0
|16.
|Попа Михай
|2
|0
|17.
|Вютрих Себастьен
|1
|0
|18.
|Алибек Денис
|1
|0
|19.
|Йованович Игор
|1
|0
|20.
|Бруну Давид
|1
|0
|21.
|Крпич Сулейман
|1
|0
|22.
|Граур Дини
|1
|0
|23.
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|24.
|Мойсе Ромарио
|1
|0
|25.
|Байку Раул
|1
|0
|26.
|Стахл Алберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шерони Алин
|8
|1
|2.
|Родригес Хонатан II
|8
|1
|3.
|Онгенда Эрвин
|6
|1
|4.
|Киндриш Андрей
|5
|1
|5.
|Тирковеану Андрей
|6
|0
|6.
|Флореску Эдуард
|5
|0
|7.
|Роман Михай
|4
|0
|8.
|Кейта Амиду
|4
|0
|9.
|Папа Энрико
|4
|0
|10.
|Каскини Баутиста
|2
|1
|11.
|Туту Юссеф
|3
|0
|12.
|Харуц Денис
|3
|0
|13.
|Моэску Адриан
|1
|1
|14.
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|15.
|Асковски Стефан
|2
|0
|16.
|Аль-Мавас Махмуд
|2
|0
|17.
|Ганкич Гидает
|2
|0
|18.
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|19.
|Дуганджич Марко
|1
|0
|20.
|Браун Кристофер
|1
|0
|21.
|Пап Эдуард
|1
|0
|22.
|Патаке Андрей
|1
|0
|23.
|Кымпану Георге
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астра
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
|Ботошани
|5.71% (2)
|20% (7)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
|20% (7)
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: +9 =7 -4Киндия Тырговиште 0:1 Астра Астра 2:1 Германнштадт Петролул Плоешти 0:3 Астра Академика Клинчени 1:1 Астра
Астра 2:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 2:3 Астра Астра 0:2 Арджеш Волунтари 1:3 Астра Астра 1:1 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:1 Астра Сепси 4:1 Астра Астра 1:1 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Астра УТА Арад 0:6 Астра Астра 3:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 1:1 Астра Астра 0:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 0:1 Астра Динамо Бухарест 1:1 Астра Астра 0:2 Академика Клинчени
Ботошани Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ботошани 1:2 Сепси Университатя Крайова 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ УТА Арад 0:0 Ботошани
Ботошани 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Академика Клинчени 2:1 Ботошани Ботошани 4:0 Динамо Бухарест Политехника Яссы 0:1 Ботошани Ботошани 0:1 Арджеш Ботошани 1:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:2 Ботошани Ботошани 1:1 Астра Сепси 2:2 Ботошани Ботошани 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 4:1 Ботошани Ботошани 2:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:2 Ботошани
Последние игры между собой
Астра: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 1
Ботошани: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 11
Астра 2:2 Ботошани Первая лига Астра 1:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:1 Астра Первая лига Астра 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:3 Астра Лига 1 Астра 3:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 Астра Первая лига Ботошани 0:1 Астра Первая лига Астра 1:0 Ботошани Первая лига Астра 2:0 Ботошани Первая лига Астра 2:0 Ботошани Первая лига Ботошани 1:0 Астра Первая лига Ботошани 0:2 Астра Первая лига Астра 5:0 Ботошани Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|27
|18
|6
|3
|41 - 12
|60
|2.
|ФКСБ
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|53 - 21
|57
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|33 - 14
|56
|4.
|Сепси
|Заявка
|27
|10
|13
|4
|41 - 27
|43
|5.
|Ботошани
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|37 - 35
|38
|6.
|Академика Клинчени
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|24 - 23
|37
|7.
|Арджеш
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 35
|36
|8.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|22 - 23
|36
|9.
|Астра
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|38 - 39
|36
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|24 - 36
|33
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|26
|5
|13
|8
|33 - 33
|28
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|30 - 40
|28
|13.
|Волунтари
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|30 - 38
|28
|14.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|25 - 36
|27
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|24 - 37
|23
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|25 - 59
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|15 - 8
|27
|3.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 7
|26
|4.
|Академика Клинчени
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 11
|20
|5.
|Ботошани
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 14
|19
|6.
|Сепси
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Арджеш
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|9.
|Астра
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|20 - 20
|16
|11.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|12.
|Германнштадт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|13.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 18
|13
|14.
|Волунтари
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 25
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|20 - 5
|34
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|18 - 6
|29
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|4.
|Сепси
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|22 - 14
|25
|5.
|ФКСБ
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 14
|23
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|8 - 5
|20
|7.
|Астра
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|8.
|Ботошани
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 21
|19
|9.
|Арджеш
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 20
|19
|10.
|Академика Клинчени
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|11.
|Волунтари
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 18
|14
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 13
|12
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 34
|8
Победитель
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