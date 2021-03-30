Португалия (жен)
Позже
Стадион: Ду Рештелу
Россия (жен)
Предыдущие игры
Португалия (жен) Последние 20 матчей: +9 =1 -10Шотландия (жен) 0:2 Португалия (жен) Финляндия (жен) 1:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:0 Албания (жен) Португалия (жен) 1:0 Шотландия (жен)
Португалия (жен) 1:0 Кипр (жен) Кипр (жен) 0:3 Португалия (жен) Португалия (жен) 0:2 Швеция (жен) Бельгия (жен) 1:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:2 Италия (жен) Португалия (жен) 1:1 Финляндия (жен) Португалия (жен) 0:1 Англия (жен) Албания (жен) 0:1 Португалия (жен) США (жен) 3:0 Португалия (жен) США (жен) 4:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:4 Исландия (жен) Швейцария (жен) 3:1 Португалия (жен) Португалия (жен) 2:1 Швеция (жен) Португалия (жен) 0:1 США (жен) Португалия (жен) 5:1 Румыния (жен) Молдова (жен) 0:7 Португалия (жен)
Россия (жен) Последние 20 матчей: +12 =0 -8Сербия (жен) 2:0 Россия (жен) Турция (жен) 1:2 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Косово (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен)
Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен)
Последние игры между собой
Португалия (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Россия (жен): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Прогнозы на матч Португалия (жен) - Россия (жен)
Исход игры
Португалия (жен)
68.2% (15)
Ничья
0% (0)
Россия (жен)
31.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
86.36% (19)
Меньше
13.64% (3)
Обе команды забьют
Да
86.36% (19)
Нет
13.64% (3)
Популярный счёт
2:1 Португалия (жен)
54.5% (12)
1:2 Россия (жен)
22.7% (5)
3:1 Португалия (жен)
9.1% (2)
0:1 Россия (жен)
9.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!