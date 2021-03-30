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Португалия (жен)
 
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Россия (жен)

Предыдущие игры

Португалия (жен) Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Шотландия (жен) 0:2 Португалия (жен) Финляндия (жен) 1:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:0 Албания (жен) Португалия (жен) 1:0 Шотландия (жен)
Португалия (жен) 1:0 Кипр (жен) Кипр (жен) 0:3 Португалия (жен) Португалия (жен) 0:2 Швеция (жен) Бельгия (жен) 1:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:2 Италия (жен) Португалия (жен) 1:1 Финляндия (жен) Португалия (жен) 0:1 Англия (жен) Албания (жен) 0:1 Португалия (жен) США (жен) 3:0 Португалия (жен) США (жен) 4:0 Португалия (жен) Португалия (жен) 1:4 Исландия (жен) Швейцария (жен) 3:1 Португалия (жен) Португалия (жен) 2:1 Швеция (жен) Португалия (жен) 0:1 США (жен) Португалия (жен) 5:1 Румыния (жен) Молдова (жен) 0:7 Португалия (жен)
Россия (жен) Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Сербия (жен) 2:0 Россия (жен) Турция (жен) 1:2 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Косово (жен) Россия (жен) 4:2 Турция (жен)
Россия (жен) 1:0 Словения (жен) Эстония (жен) 0:3 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Голландия (жен) Косово (жен) 0:5 Россия (жен) Голландия (жен) 2:0 Россия (жен) Россия (жен) 4:0 Эстония (жен) Словения (жен) 0:1 Россия (жен) Россия (жен) 3:0 Босния и Герцеговина (жен) Россия (жен) 3:0 Казахстан (жен) Уэльс (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 1:3 Англия (жен) Казахстан (жен) 0:3 Россия (жен) Босния и Герцеговина (жен) 1:6 Россия (жен) Китай (жен) 2:1 Россия (жен) Швеция (жен) 3:0 Россия (жен) Россия (жен) 0:1 Канада (жен)

Последние игры между собой

Португалия (жен): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Россия (жен): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Португалия (жен) 0:1 Россия (жен) Кубок Альгавре (жен) Португалия (жен) 1:3 Россия (жен) Международные матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия (жен) - Россия (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2021, осталось 9 часов 7 минут.


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    • Прогнозы 22
    Португалия (жен) 68.2% (15)
    X 0% (0)
    Россия (жен) 31.8% (7)
    Все прогнозы
    1.71 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия (жен)
    Ничья
    Россия (жен)
    2.11
    3.08
    3.54
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия (жен) - Россия (жен) онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия (жен) - Россия (жен)

    Исход игры
    Португалия (жен)
    68.2% (15)
    Ничья
    0% (0)
    Россия (жен)
    31.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.36% (19)
    Меньше
    13.64% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (19)
    Нет
    13.64% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия (жен)
    54.5% (12)
    1:2 Россия (жен)
    22.7% (5)
    3:1 Португалия (жен)
    9.1% (2)
    0:1 Россия (жен)
    9.1% (2)
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