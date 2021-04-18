С правого фланга Редмонд низом покатил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Ингс.

В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может быть слишком высока.

С левого фланга сместился в центр Варди, обыграв защитника, но напоролся на Беднарека, который в подкате выбил мяч.

На фланге в борьбе с Варди получил по ногам Вестергор. Штрафной удар исполнять будут гости.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде повреждение получил Вестергор. Потребуется ему помощь медиков.

20' Дальний заброс исполнял Уорд-Праус на ход Армстронгу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.

19' С правого фланга навесил на дальнюю штангу Фофана, но никого из партнеров там не оказалось.

18' Перес на скорости прорвался к штрафной соперника и отдал вперед на ход Варди, но перехватил сферу Вестергор.

17' На фланге получил Кастань по ногам от Вестергора. судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

16' Отдавал по флангу Фофана на ход Ихеаначо, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

15' В центре поля получил по ногам Армстронг от Фофана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Саутгемптона".

14' Прорывался по флангу Перейра и прострелил вдоль ворот, но от ноги Беднарека мяч полетел в аут.

13' В штрафную Диалло забрасывал на ход Ингсу, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

12' Уорд-Праус диагональ исполнял на правый фланг, куда забегал Редмонд, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

11' Мягко забросил в штрафную соперника Дженепо на ход Ингсу, но вышел из ворот Шмейхель и разрядил обстановку.

10' Убегал по правой бровке Уокер-Питерс и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

9' На фланге получил по ногам Дженепо от Фофана. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "святых".

8' По правому флангу убегал Армстронг и покатил в центр на Диалло, но этот пас перехватил без труда Тилеманс.

7' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Варди. Потребуется ему помощь медиков.

6' В центре поля Диалло наступил шипами на ногу Варди. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

5' Прорвался к штрафной соперника Тилеманс и покатил поперек на Переса, но тот не сумел попасть в створ ворот.

4' По флангу прорывался на скорости Дженепо и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

3' Зацепился за мяч на чужой половине поля Ингс и сбросил головой на Редмонда, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

2' Будут играть в традиционных для себя синих цветах "лисы", гости выбрали себе белый комплект формы.