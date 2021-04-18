  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок
Лестер
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Саутгемптон
0'
5' Желтая карточка
Диалло Ибраима
24'
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
27
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
21
Рикарду
Перейра
II
17
Перес
Айосе
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
12
Дженепо
Мусса
9
Ингс
Дэнни
11
Редмонд
Натан
Лестер
3-4-1-2
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

5'
 
Диалло Ибраима

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 3 0.6
2. Тилеманс Юри 2 (1) 0.4
3. Олбрайтон Марк 1 0.2
4. Мэддисон Джеймс 1 0.2
5. Перес Айосе 1 0.2
6. Юндер Дженгиз 1 0.2
7. Джастин Джеймс 1 0.2
8. Барнс Харви 1 0.2
9. Прат Деннис 0 0
10. Кастань Тимоти 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Редмонд Натан 2 0.4
2. Армстронг Стюарт 1 0.2
3. Ингс Дэнни 1 0.2
4. Уорд-Праус Джеймс 1 0.2
5. Дженепо Мусса 1 0.2
6. Н'Лундулу Даниэл 1 0.2
7. Телла Нейтан 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 1 0
2. Олбрайтон Марк 1 0
3. Перес Айосе 1 0
4. Тилеманс Юри 1 0
5. Фофана Уэсли 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 1 0
2. Ромеу Ориоль 1 0
3. Стивенс Джек 1 0
4. Вестергор Янник 1 0
5. Беднарек Ян 1 0
6. Уокер-Питерс Кайл 1 0
7. Диалло Ибраима 1 0
8. Чауке Кгагело 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Саутгемптон 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед
Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон
Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:9 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига
Лестер 0:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Лестер Лестер 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Лестер Саутгемптон 2:0 Лестер Кубок Лестер 1:2 Саутгемптон
  • Первый тайм
  • 25'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде повреждение получил Вестергор. Потребуется ему помощь медиков.
  • 24'
    На фланге в борьбе с Варди получил по ногам Вестергор. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 23'
    С левого фланга сместился в центр Варди, обыграв защитника, но напоролся на Беднарека, который в подкате выбил мяч.
  • 22'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, ведь цена ошибки может быть слишком высока.
  • 21'
    С правого фланга Редмонд низом покатил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Ингс.
  • 20'
    Дальний заброс исполнял Уорд-Праус на ход Армстронгу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.
  • 19'
    С правого фланга навесил на дальнюю штангу Фофана, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 18'
    Перес на скорости прорвался к штрафной соперника и отдал вперед на ход Варди, но перехватил сферу Вестергор.
  • 17'
    На фланге получил Кастань по ногам от Вестергора. судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 16'
    Отдавал по флангу Фофана на ход Ихеаначо, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 15'
    В центре поля получил по ногам Армстронг от Фофана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Саутгемптона".
  • 14'
    Прорывался по флангу Перейра и прострелил вдоль ворот, но от ноги Беднарека мяч полетел в аут.
  • 13'
    В штрафную Диалло забрасывал на ход Ингсу, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
  • 12'
    Уорд-Праус диагональ исполнял на правый фланг, куда забегал Редмонд, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 11'
    Мягко забросил в штрафную соперника Дженепо на ход Ингсу, но вышел из ворот Шмейхель и разрядил обстановку.
  • 10'
    Убегал по правой бровке Уокер-Питерс и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 9'
    На фланге получил по ногам Дженепо от Фофана. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу "святых".
  • 8'
    По правому флангу убегал Армстронг и покатил в центр на Диалло, но этот пас перехватил без труда Тилеманс.
  • 7'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Варди. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    6'
    В центре поля Диалло наступил шипами на ногу Варди. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 5'
    Прорвался к штрафной соперника Тилеманс и покатил поперек на Переса, но тот не сумел попасть в створ ворот.
  • 4'
    По флангу прорывался на скорости Дженепо и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 3'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Ингс и сбросил головой на Редмонда, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • 2'
    Будут играть в традиционных для себя синих цветах "лисы", гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Лестера"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Лестер 0:0 Саутгемптон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Лестер 0:0 Саутгемптон

Исход игры
Лестер
97.3% (142)
Ничья
2.1% (3)
Саутгемптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.31% (97)
Меньше
31.69% (45)
Обе команды забьют
Да
66.9% (95)
Нет
33.1% (47)
Популярный счёт
2:1 Лестер
51.4% (75)
2:0 Лестер
16.4% (24)
1:0 Лестер
12.3% (18)
3:1 Лестер
11% (16)
3:0 Лестер
2.1% (3)
3:2 Лестер
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 