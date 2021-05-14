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Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021

Вайле
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3817
Оденсе
0'
1:0
13' Гол
Экитик Юго
1:1
17' Гол
Шельвик Йорген
2:1
39' Гол
Эзатолахи Саид
43' Желтая карточка
Ковачич Доминик
43' Желтая карточка
Окосун Айо
66' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
83' Желтая карточка
Ямга Кевин
83' Желтая карточка
Онугха Герман
2:2
84' Пенальти
Кадри Башким
90' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
90' Желтая карточка
Эстрём Робин
90'+4
45
Брунст
Александер
77
Ямга
Кевин
24
Ковачич
Доминик
4
Ояла
Юхани
33
Бенгтссон
Пьер
6
Эзатолахи
Саид
16
Рамадани
Юльбер
50
Соуза
Аллан
II
11
Муколли
Арбнор
8
Lukas
Engel
23
Экитик
Юго
30
Манде
Саюба
24
Эстрём
Робин
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
19
Трандарсон
Арон-Элис
7
Джейбали
Иссам
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
Вайле
4-2-3-1
Оденсе
4-1-2-1-2

Ход матча

13'
Экитик Юго
1:0
17'
1:1
Шельвик Йорген
(Трандарсон Арон-Элис)
39'
Эзатолахи Саид
(Бенгтссон Пьер)
2:1
43'
Ковачич Доминик
 
43'
 
Окосун Айо
46'
 
Бернат Ханс Кристиан
Манде Саюба
49'
Фагир Вахид
Экитик Юго
 
63'
 
Сабби Эммануэль
Фенгер Макс
63'
 
Опондо Мозес
Томасен Йенс
66'
 
Сабби Эммануэль
67'
Хетеми Лундрим
Lukas Engel
 
70'
 
Гудьонсен Свейнн
Джейбали Иссам
79'
Онугха Герман
Соуза Аллан II
 
79'
Давидсен Вильормур
Муколли Арбнор
 
83'
Ямга Кевин
 
83'
Онугха Герман
 
84'
2:2
Кадри Башким
90'
 
Трандарсон Арон-Элис
90'
 
Эстрём Робин

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 4 0.5
2. Экитик Юго 3 0.38
3. Онугха Герман 3 0.38
4. Эзатолахи Саид 2 0.25
5. Lukas Engel 2 0.25
6. Бенгтссон Пьер 0 0
7. Муколли Арбнор 0 0
8. Рамадани Юльбер 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 4 (1) 0.5
2. Джейбали Иссам 2 (1) 0.25
3. Шельвик Йорген 1 0.13
4. Окосун Айо 1 0.13
5. Андерсен Александр 1 0.13
6. Трандарсон Арон-Элис 0 0
7. Гудьонсен Свейнн 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Соуза Аллан II 3 0
2. Колингер Денис 2 0
3. Бенгтссон Пьер 1 0
4. Эзатолахи Саид 1 0
5. Брунст Александер 1 0
6. Ковачич Доминик 1 0
7. Ямга Кевин 1 0
8. Рамадани Юльбер 1 0
9. Онугха Герман 1 0
10. Муколли Арбнор 1 0
11. Экитик Юго 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Шельвик Йорген 4 0
2. Андерсен Александр 3 0
3. Тверсков Йеппе 2 0
4. Трандарсон Арон-Элис 2 0
5. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
6. Окосун Айо 2 0
7. Кадри Башким 1 0
8. Манде Саюба 1 0
9. Томасен Йенс 1 0
10. Лунд Оливер 1 0
11. Сабби Эммануэль 1 0
12. Фенгер Макс 1 0
13. Эстрём Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Оденсе 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс
Вайле 1:1 Ольборг Оденсе 0:1 Вайле Люнгбю 0:0 Вайле Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 0:2 Ольборг Раннерс 3:1 Вайле Вайле 2:0 Оденсе Копенгаген 2:1 Вайле Вайле 0:0 Хорсенс Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе
Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс

Последние игры между собой

Вайле: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
Оденсе 0:1 Вайле Суперлига Вайле 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Вайле Суперлига Дании Оденсе 1:0 Вайле Суперлига Дании
Вайле 0:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Вайле Товарищеские матчи Вайле 0:4 Оденсе Кубок Оденсе 1:1 Вайле Товарищеские матчи Вайле 0:5 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Вайле САС Лигаен Вайле 1:3 Оденсе САС Лигаен Оденсе 5:3 Вайле Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 7 3 2 2 13 - 9 39
2. Сённерйюск 7 3 1 3 11 - 11 38
3. Вайле 8 3 4 1 14 - 9 37
4. Оденсе 8 2 3 3 9 - 10 37
5. Люнгбю 7 1 2 4 8 - 14 25
6. Хорсенс 7 3 2 2 13 - 15 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 3 3 0 0 10 - 4 37
2. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 7 22
3. Хорсенс 4 1 2 1 6 - 7 17
4. Вайле 4 2 2 0 10 - 5 8
5. Оденсе 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Сённерйюск 3 2 0 1 5 - 3 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 4 1 1 2 6 - 8 32
2. Оденсе 4 0 2 2 5 - 8 30
3. Вайле 4 1 2 1 4 - 4 29
4. Хорсенс 3 2 0 1 7 - 8 6
5. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
6. Ольборг 4 0 2 2 3 - 5 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хорсенс Андреасен Лука 5 4 1
2. Вайле Соуза Аллан II 4 0 2
3. Оденсе Кадри Башким 4 1 0
4. Вайле Экитик Юго 3 0 2
5. Сённерйюск Emil Holm 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Оденсе Шельвик Йорген 4 0
2. Оденсе Андерсен Александр 3 0
3. Вайле Соуза Аллан II 3 0
4. Ольборг Росс Матиас 3 0
5. Люнгбю Ромер Марсель 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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