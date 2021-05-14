Дания: Суперлига. Борьба за выживание 2020-2021
1:0
13' ГолЭкитик Юго
1:1
17' ГолШельвик Йорген
2:1
39' ГолЭзатолахи Саид
43' Желтая карточкаКовачич Доминик
43' Желтая карточкаОкосун Айо
66' Желтая карточкаСабби Эммануэль
83' Желтая карточкаЯмга Кевин
83' Желтая карточкаОнугха Герман
2:2
84' ПенальтиКадри Башким
90' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
90' Желтая карточкаЭстрём Робин
77
Ямга
Кевин
23
Экитик
Юго
30
Манде
Саюба
24
Эстрём
Робин
14
Томасен
Йенс
20
Окосун
Айо
15
Фенгер
Макс
12
Кадри
Башким
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ямга КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
1:0
17'
39'
2:1
43'
43'
66'
83'
83'
84'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|4
|0.5
|2.
|Экитик Юго
|3
|0.38
|3.
|Онугха Герман
|3
|0.38
|4.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.25
|5.
|Lukas Engel
|2
|0.25
|6.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|7.
|Муколли Арбнор
|0
|0
|8.
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|4 (1)
|0.5
|2.
|Джейбали Иссам
|2 (1)
|0.25
|3.
|Шельвик Йорген
|1
|0.13
|4.
|Окосун Айо
|1
|0.13
|5.
|Андерсен Александр
|1
|0.13
|6.
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
|7.
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соуза Аллан II
|3
|0
|2.
|Колингер Денис
|2
|0
|3.
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|4.
|Эзатолахи Саид
|1
|0
|5.
|Брунст Александер
|1
|0
|6.
|Ковачич Доминик
|1
|0
|7.
|Ямга Кевин
|1
|0
|8.
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|9.
|Онугха Герман
|1
|0
|10.
|Муколли Арбнор
|1
|0
|11.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Андерсен Александр
|3
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|4.
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0
|5.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|6.
|Окосун Айо
|2
|0
|7.
|Кадри Башким
|1
|0
|8.
|Манде Саюба
|1
|0
|9.
|Томасен Йенс
|1
|0
|10.
|Лунд Оливер
|1
|0
|11.
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|12.
|Фенгер Макс
|1
|0
|13.
|Эстрём Робин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Оденсе
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +6 =8 -6Вайле 4:2 Сённерйюск Хорсенс 3:3 Вайле Сённерйюск 1:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе
Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс
Последние игры между собой
Вайле: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Оденсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|39
|2.
|Сённерйюск
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|38
|3.
|Вайле
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|37
|4.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|37
|5.
|Люнгбю
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|25
|6.
|Хорсенс
|7
|3
|2
|2
|13 - 15
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|37
|2.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|22
|3.
|Хорсенс
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|17
|4.
|Вайле
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Оденсе
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Сённерйюск
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хорсенс
|Андреасен Лука
|5
|4
|1
|2.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|4
|0
|2
|3.
|Оденсе
|Кадри Башким
|4
|1
|0
|4.
|Вайле
|Экитик Юго
|3
|0
|2
|5.
|Сённерйюск
|Emil Holm
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Оденсе
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Оденсе
|Андерсен Александр
|3
|0
|3.
|Вайле
|Соуза Аллан II
|3
|0
|4.
|Ольборг
|Росс Матиас
|3
|0
|5.
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|1
|1