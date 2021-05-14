Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Эстрём Робин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

93' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Гости сейчас реально начинают давить соперника

90' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Вайле

89' Плохо сыграл Брунст Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Вайле

88' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

86' Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Г О О О О Л - Кадри Башким из команды Оденсе забивает с точки!

84' После проверки VAR судья не изменил решения - Оденсе пробьет пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' Рефери не любит споров - именно за это Онугха Герман сейчас получил желтую

83' Ямга Кевин получил желтую карточку от судьи

81' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

81' Онугха Герман имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Удар от ворот произведет Вайле

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Ояла Юхани получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Сегодняшная посещаемость составляет 3817 болельщиков

77' Ояла Юхани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Удар от ворот произведет Вайле

76' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Окосун Айо имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

74' Плохо сыграл Рамадани Юльбер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Брунст Александер взял и забрал мяч на выходе

73' Удар от ворот произведет Оденсе

73' Муколли Арбнор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тверсков Йеппе из команды Оденсе

72' Фагир Вахид имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

71' Удар от ворот произведет Вайле

70' Как он промахнулся? Джейбали Иссам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

70' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Сабби Эммануэль получил желтую карточку от судьи

66' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Эстрём Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Вайле

63' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Муколли Арбнор имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

60' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок команды Вайле нанес удар, но мяч был заблокирован

59' Трандарсон Арон-Элис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Оденсе

56' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Вайле

51' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Экитик Юго получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Экитик Юго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Оденсе

46' Экитик Юго не смог попасть в створ ударом издали