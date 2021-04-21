Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Catalin Barbu из команды Арджеш делает передачу одноклубнику.

92' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

91' Удар от ворот произведет Арджеш

91' Тофан Костинел наказан за толчок Denis Dumitrascu

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Турда Григоре имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

90' Catalin Barbu нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Catalin Barbu из команды Арджеш нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

89' Палич Антун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Матч возобновится спорным мячом

87' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Пициан Андрей

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

86' Арджеш имеет хороший шанс забить.

85' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Арджеш

85' Судье надоело, что Mihai Aioani тянет время и он наказал его горчичником

85' Catalin Barbu наказан за толчок Daniel Celea

84' Тактическая замена. Думитру Кристиан уходит с поля и его заменяет Catalin Barbu

84' Тактическая замена. Меца Давид уходит с поля и его заменяет Georgian Honciu

83' Арджеш имеет хороший шанс забить.

83' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

83' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

82' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште идет с мячом вперед на обострение...

82' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

79' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Арджеш

79' Denis Dumitrascu не смог попасть в створ ударом издали

78' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Арджеш имеет хороший шанс забить.

74' Удар от ворот произведет Арджеш

74' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Ionut Nastasie не смог попасть в створ ударом издали

72' Арджеш имеет хороший шанс забить.

71' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Палич Антун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Cornel Dinu возвращается на поле.

70' Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Арджеш имеет хороший шанс забить.

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Ох, нехорошо это выглядит. Cornel Dinu получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Cornel Dinu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

66' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Арджеш

66' Флоря Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

62' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Флоря Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

59' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Дрэгичи Стефан не смог попасть в створ ударом издали

55' Арджеш имеет хороший шанс забить.

53' Г О О О О Л - Флоря Даниэль изменил счет на табло!

52' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Cristian Negut наказан за толчок Марич Лука

50' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Арджеш имеет хороший шанс забить.

48' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Меца Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Арджеш имеет хороший шанс забить.