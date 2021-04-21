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  3. Румыния: Лига 1. Группа Б
Арджеш
0:1
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
9' Желтая карточка
Малеле Сефас
0:1
53' Гол
Флоря Даниэль
85' Желтая карточка
Айоани Михай
90'+5
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
26
Марич
Лука
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
8
Сербан
Ионут
II
11
Дрэгичи
Стефан
21
Палич
Антун
7
Думитру
Кристиан
28
Малеле
Сефас
25
Айоани
Михай
98
Кэпушэ
Тибериу
95
Daniel
Celea
66
Якоб
Паул
15
Дину
Корнел
20
Негуц
Кристиан
8
Дулка
Марко
22
Раца
Вадим
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
Арджеш
Киндия Тырговиште

Предыдущие игры

Арджеш Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Арджеш 0:0 Политехника Яссы Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Германнштадт 4:1 Арджеш Арджеш 1:1 Академика Клинчени
Динамо Бухарест 1:2 Арджеш Арджеш 2:1 Политехника Яссы ЧФР Клуж 5:0 Арджеш Волунтари 0:1 Арджеш Арджеш 1:1 Сепси Арджеш 1:0 Вииторул Констанца Астра 0:2 Арджеш Университатя Крайова 1:1 Арджеш Арджеш 0:0 ФКСБ УТА Арад 1:2 Арджеш Арджеш 1:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:1 Арджеш Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Арджеш 2:2 Германнштадт Академика Клинчени 1:0 Арджеш Арджеш 0:1 Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Киндия Тырговиште 2:0 Германнштадт Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 0:1 Астра Сепси 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Университатя Крайова Киндия Тырговиште 1:0 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:3 Ботошани Киндия Тырговиште 0:1 ЧФР Клуж Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

Арджеш: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Арджеш 3:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 2:2 Арджеш Первая лига Арджеш 0:1 Киндия Тырговиште Лига II Киндия Тырговиште 1:1 Арджеш Лига II
Киндия Тырговиште 2:4 Арджеш Лига II Арджеш 0:0 Киндия Тырговиште Лига II
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