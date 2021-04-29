Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|6 (1)
|0.55
|2.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.27
|3.
|Пулишич Кристиан
|2
|0.18
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0.18
|5.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.18
|6.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.09
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.09
|8.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.09
|9.
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.09
|10.
|Чилуэлл Бен
|1
|0.09
|11.
|Хаверц Кай
|0
|0
|12.
|Ковачич Матео
|0
|0
|13.
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|14.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|15.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|6
|0.55
|2.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.27
|3.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.18
|4.
|Асенсио Марко
|2
|0.18
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.09
|6.
|Каземиро Карлос
|1
|0.09
|7.
|Родриго
|1
|0.09
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0.09
|9.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.09
|10.
|Кроос Тони
|0
|0
|11.
|Васкес Лукас
|0
|0
|12.
|Марсело Виера
|0
|0
|13.
|Милитао Эдер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|3
|0
|2.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|3.
|Ковачич Матео
|2
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|5.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|6.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|9.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|4
|0
|2.
|Кроос Тони
|2
|0
|3.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|4.
|Менди Ферлан
|2
|0
|5.
|Вальверде Федерико
|2
|0
|6.
|Марсело Виера
|1
|0
|7.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|8.
|Начо Игнасио
|1
|0
|9.
|Асенсио Марко
|1
|0
|10.
|Васкес Лукас
|1
|0
|11.
|Одриосола Альваро
|1
|0
|12.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|13.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|10% (2)
|10% (2)
|35% (7)
|Реал Мадрид
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +13 =5 -2Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон
Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =6 -1Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте
Последние игры между собой
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Реал Мадрид
Исход игры
Челси
56.6% (30)
Ничья
22.6% (12)
Реал Мадрид
20.8% (11)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (34)
Меньше
35.85% (19)
Обе команды забьют
Да
83.02% (44)
Нет
16.98% (9)
Популярный счёт
2:1 Челси
41.5% (22)
1:2 Реал Мадрид
18.9% (10)
1:1 Ничья
18.9% (10)
1:0 Челси
11.3% (6)
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