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Копа Судамерикана 2021

2021
Ньюэллс Олд Бойз
3:1
Конец матча
Палестино
0'
1:0
5' Гол
Nicolas Castro
38' Желтая карточка
Сото Гильермо
41' Желтая карточка
Franco Negri
44' Желтая карточка
Кортес Сезар
1:1
47' Гол
Juan Ignacio Sanchez Sotelo
2:1
70' Гол
Ramiro Sordo
74' Желтая карточка
Вильянуэва Карлос
75' Желтая карточка
Misael Davila
3:1
85' Гол в свои ворота
Кристиан Суарез
88' Желтая карточка
Bruno Barticciotto
90'+5
1
Alan
Aguerre
48
Milton
Leyendeker
2
Лема
Кристиан
19
Facundo
Mansilla
Zahir
3
Patricio
Acevedo
26
Ramiro
Sordo
20
Julian
Fernandez
II
38
Franco
Negri
36
Nicolas
Castro
13
Juan
Sforza
9
Кристальдо
Хонатан
1
Тоселли
Кристофер
20
Сото
Гильермо
4
Ignacio
Mesina
17
Кристиан
Суарез
15
Vicente
Fernandez2
13
Кортес
Сезар
8
Misael
Davila
29
Fabian
Ahumada
14
Вильянуэва
Карлос
22
Felipe
Chamorro
10
Jimenez
Luis
III
Ньюэллс Олд Бойз
Палестино

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Castro 1 0.2
2. Alexis Rodrigues 1 0.2
3. Ramiro Sordo 1 0.2
4. Maxi Rodriguez1 1 (1) 0.2
Палестино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Ignacio Sanchez Sotelo 1 0.2

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Cingolani 2 1
2. Перес Пабло II 1 1
3. Manuel Capasso 1 1
4. Jonathan Cabral 2 0
5. Manuel Llano 2 0
6. Игнасио Скокко 1 0
7. Matias Orihuela 1 0
8. Лема Кристиан 1 0
9. Franco Negri 1 0
10. Enzo Cabrera2 1 0
11. Juan Sforza 1 0
12. Diego Calcaterra 1 0
Палестино
# Игрок      
1. Фарьяс Агустин 2 2
2. Vicente Fernandez2 2 1
3. Альварадо Пабло 2 0
4. Сото Гильермо 2 0
5. Jonathan Benitez1 2 0
6. Вильянуэва Карлос 1 0
7. Кортес Сезар 1 0
8. Bruno Romo 1 0
9. Misael Davila 1 0
10. Кристиан Суарез 1 0
11. Тоселли Кристофер 1 0
12. Jimenez Luis III 1 0
13. Bruno Barticciotto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 25% (1) 0 0 0 25% (1) 50% (2)
 Палестино 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад Химнасия Ла-Плата 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Гойяненсе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Патронато де Парана Ланус 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Тальерес Кордоба 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд
Палестино Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Атлетико Гойяненсе 0:0 Палестино Коло-Коло 1:2 Палестино Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Палестино 0:1 Атлетико Гойяненсе
Либертад 2:0 Палестино Мелипилья 0:1 Палестино Палестино 1:1 Эвертон Кильота Палестино 2:1 Кобресал Универсидад Католика Чили 2:1 Палестино Палестино 2:4 Антофагаста Кобресал 0:0 Палестино Палестино 2:2 Кокимбо Юнидо Уачипато 1:0 Палестино Эвертон Кильота 1:3 Палестино Универсидад Католика Чили 2:3 Палестино Палестино 3:2 Кобресал Универсидад де Чили 1:1 Палестино Палестино 2:2 Унион Эспаньола Универсидад де Консепсьон 1:1 Палестино Палестино 4:2 Курико Юнидо

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Палестино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Копа Судамерикана

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Либертад 5 3 1 1 7 - 3 10
2. Атлетико Гойяненсе 5 2 3 0 3 - 1 9
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 2 1 2 5 - 5 7
4. Палестино 5 0 1 4 1 - 7 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Либертад 3 2 0 1 4 - 2 6
2. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Атлетико Гойяненсе 3 0 3 0 0 - 0 3
4. Палестино 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Гойяненсе 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Либертад 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Палестино 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
5. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 2 2
2. Мелгар Орсан Орасио 2 1
3. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
4. 12 де Октубре Francisco Manenti 2 1
5. Палестино Vicente Fernandez2 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Кортес Сезар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Franco Negri получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сото Гильермо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Nicolas Castro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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