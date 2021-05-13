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Бельгия: Плей-офф за путёвку в Лигу Европы 2020-2021

Гент
2:1
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
1:0
14' Гол
Яремчук Роман
25' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
43' Желтая карточка
Д'Хасе Робби
2:0
59' Гол
Годо Бруно
2:1
62' Гол
Юльсагер Эндрю
73' Желтая карточка
Д'Арпино Максим
81' Желтая карточка
Гейе Махтар
90' Желтая карточка
Яремчук Роман
90'+5
1
Болат
Синан
19
Самуаз
Матисс
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
9
Безус
Роман
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
7
Яремчук
Роман
23
Yonas
Malede
28
Юбер
Гийом
15
Якель
Фредерик
33
Танье
Антон
5
Теате
Артур
25
Батай
Йелле
26
Вандандриш
Кевин
6
Д'Арпино
Максим
29
Д'Хасе
Робби
17
Юльсагер
Эндрю
21
Квасина
Марко
10
Сакала
Фэшн
Гент
5-3-2
Остенде
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 2 0.67
2. Безус Роман 1 0.33
3. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.33
4. Годо Бруно 1 0.33
5. Кастро-Монтес Алессио 0 0
6. Тиссудали Тарик 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юльсагер Эндрю 3 1
2. Теате Артур 2 0.67
3. Сакала Фэшн 1 0.33
4. Квасина Марко 1 0.33
5. Боонен Инди 1 0.33
6. Матам Тео Ндика 1 0.33
7. Бэтцнер Ник 1 0.33
8. Д'Арпино Максим 0 0
9. Д'Хасе Робби 0 0
10. Вандандриш Кевин 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
2. Нгадеу Майкл 1 0
3. Яремчук Роман 1 0
4. Дорш Никлас 1 0
5. Овусу Элиша 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Теате Артур 2 0
2. Капон Брехт 1 0
3. Д'Арпино Максим 1 0
4. Д'Хасе Робби 1 0
5. Батай Йелле 1 0
6. Гейе Махтар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 40% (2) 0 0 60% (3) 0 0
 Остенде 10% (1) 20% (2) 20% (2) 0 20% (2) 30% (3)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа
Стандард 2:1 Гент Остенде 1:4 Гент Гент 0:0 Андерлехт Гент 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:4 Брюгге Гент 1:0 Остенде Эйпен 1:0 Гент Мехелен 1:1 Гент Гент 4:0 Мускрон-Перювельз Гент 3:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент Генк 1:1 Гент
Остенде Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Мехелен 5:3 Остенде Остенде 6:2 Стандард Остенде 0:3 Андерлехт Остенде 1:1 Серкль Брюгге
Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 0:2 Васланд-Беверен Остенде 1:4 Гент Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Остенде 1:2 Кортрейк Гент 1:0 Остенде Остенде 2:0 Мехелен Эйпен 1:1 Остенде Остенде 3:1 Генк Серкль Брюгге 3:1 Остенде Остенде 3:1 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 2:3 Остенде Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде

Последние игры между собой

Гент: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Остенде 1:4 Гент Товарищеские матчи Гент 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:1 Гент Первый дивизион А Остенде 2:1 Гент Первый дивизион А
Гент 2:0 Остенде Первый дивизион А Гент 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Гент Кубок Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остенде 3 1 0 2 10 - 9 30
2. Гент 3 1 1 1 5 - 5 29
3. Мехелен 0:0 3 1 2 0 7 - 5 29
4. Стандард 0:0 3 1 1 1 4 - 7 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остенде 1 1 0 0 6 - 2 30
2. Гент 2 1 1 0 4 - 3 29
3. Стандард 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Мехелен 0:0 1 1 0 0 5 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 0:0 2 0 2 0 2 - 2 26
2. Стандард 0:0 1 0 0 1 2 - 6 25
3. Гент 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Остенде 2 0 0 2 4 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Остенде Юльсагер Эндрю 3 0 1
2. Мехелен Сторм Никола 3 0 1
3. Гент Яремчук Роман 2 0 0
4. Остенде Теате Артур 2 0 0
5. Мехелен Мрабти Керим 1 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Стандард Карсела-Гонсалес Мехди 1 1
2. Остенде Теате Артур 2 0
3. Остенде Капон Брехт 1 0
4. Мехелен Схоофс Роб 1 0
5. Гент Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Д'Хасе Робби получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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