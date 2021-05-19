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Франция: Кубок 2020-2021

2020-2021
Монако
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
1
Маецки
Радослав
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
11
Желсон
Мартиньш
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
17
Головин
Александр
31
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
4
Керер
Тило
25
Баккер
Митчел
8
Паредес
Леандро
21
Эррера
Андер
11
Ди
Мария
Анхель
12
Рафинья
Алькантара
7
Мбаппе
Килиан
18
Кин
Мойзе
Монако
4-4-2
ПСЖ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 2 (1) 0.4
2. Фолланд Кевин 2 0.4
3. Фабрегас Сеск 1 0.2
4. Йоветич Стеван 1 0.2
5. Головин Александр 1 0.2
6. Агилар Рубен 1 0.2
7. Чуамени Орельен 1 0.2
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 6 (1) 1.2
2. Икарди Мауро 4 0.8
3. Сарабия Пабло 1 0.2
4. Неймар 1 0.2
5. Кин Мойзе 1 0.2
6. Верратти Марко 0 0
7. Дракслер Юлиан 0 0
8. Ди Мария Анхель 0 0
9. Гуэйе Идрисса 0 0
10. Рафинья Алькантара 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Сидибе Джибриль 1 0
2. Фолланд Кевин 1 0
3. Балло-Туре Фоде 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 2 0
2. Сарабия Пабло 1 0
3. Неймар 1 0
4. Гуэйе Идрисса 1 0
5. Рафинья Алькантара 1 0
6. Мбаппе Килиан 1 0
7. Баккер Митчел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)
 ПСЖ 30.77% (4) 0 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион
Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ
ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 3:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:3 Монако Лига 1
ПСЖ 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
1/8 финала
4 Румилли-Албанай
0 Ле Пюи
1 Олимпик Сомюр
2 Тулуза
6 Ред Стар (Франция)
7 Лион
5 Монако
4 Метц
1 Кане-Руссийон
0 Булонь
0 Вольтижёр
1 Монпелье
3 ПСЖ
0 Лилль
0 Седан
1 Анже
1/4 финала
2 Румилли-Албанай
0 Тулуза
0 Лион
2 Монако
1 Кане-Руссийон
2 Монпелье
5 ПСЖ
0 Анже
1/2 финала
1 Румилли-Албанай
5 Монако
7 Монпелье
8 ПСЖ
Финал
0 Монако
0 ПСЖ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 0
2. ПСЖ Икарди Мауро 4 0 0
3. Монпелье Делор Анди 4 1 0
4. Олимпик Сомюр Wail Bouhoutt 4 2 0
5. Лион Шерки Райан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лион Диоманде Синали 1 1
2. ПСЖ Паредес Леандро 2 0
3. Лион Пакета Лукас 2 0
4. Монпелье Илтон Виторино 0 1
5. Румилли-Албанай Ди Стефано Винсан 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2021, осталось 8 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 101
    Монако 24.8% (25)
    X 15.8% (16)
    ПСЖ 59.4% (60)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    ПСЖ
    4.20
    3.95
    1.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - ПСЖ

    Исход игры
    Монако
    24.8% (25)
    Ничья
    15.8% (16)
    ПСЖ
    59.4% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.2% (81)
    Меньше
    19.8% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    90.1% (91)
    Нет
    9.9% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    44.6% (45)
    2:1 Монако
    19.8% (20)
    1:1 Ничья
    10.9% (11)
    1:3 ПСЖ
    5.9% (6)
    2:2 Ничья
    5% (5)
    0:1 ПСЖ
    4% (4)
    1:0 Монако
    3% (3)
    2:3 ПСЖ
    2% (2)
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