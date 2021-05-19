Франция: Кубок 2020-2021
Монако
Позже
Стадион: Стад де Франс
ПСЖ
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
21
Эррера
Андер
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|2 (1)
|0.4
|2.
|Фолланд Кевин
|2
|0.4
|3.
|Фабрегас Сеск
|1
|0.2
|4.
|Йоветич Стеван
|1
|0.2
|5.
|Головин Александр
|1
|0.2
|6.
|Агилар Рубен
|1
|0.2
|7.
|Чуамени Орельен
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|1.2
|2.
|Икарди Мауро
|4
|0.8
|3.
|Сарабия Пабло
|1
|0.2
|4.
|Неймар
|1
|0.2
|5.
|Кин Мойзе
|1
|0.2
|6.
|Верратти Марко
|0
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|0
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|10.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|2.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|3.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паредес Леандро
|2
|0
|2.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Неймар
|1
|0
|4.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|5.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|6.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|7.
|Баккер Митчел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|ПСЖ
|30.77% (4)
|0
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +16 =2 -2Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =2 -5ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
ПСЖ 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Монако
0 ПСЖ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|0
|2.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|4
|0
|0
|3.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|1
|0
|4.
|Олимпик Сомюр
|Wail Bouhoutt
|4
|2
|0
|5.
|Лион
|Шерки Райан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Диоманде Синали
|1
|1
|2.
|ПСЖ
|Паредес Леандро
|2
|0
|3.
|Лион
|Пакета Лукас
|2
|0
|4.
|Монпелье
|Илтон Виторино
|0
|1
|5.
|Румилли-Албанай
|Ди Стефано Винсан
|0
|1
Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Исход игры
Монако
24.8% (25)
Ничья
15.8% (16)
ПСЖ
59.4% (60)
Тотал 2.5
Больше
80.2% (81)
Меньше
19.8% (20)
Обе команды забьют
Да
90.1% (91)
Нет
9.9% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
44.6% (45)
2:1 Монако
19.8% (20)
1:1 Ничья
10.9% (11)
1:3 ПСЖ
5.9% (6)
2:2 Ничья
5% (5)
0:1 ПСЖ
4% (4)
1:0 Монако
3% (3)
2:3 ПСЖ
2% (2)
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