Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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  4. Эй-Лига 2018-2019
Сидней
2:1
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
1:0
6' Гол
О'Нейлл Брэндон
1:1
16' Гол
Барбарусес Костас
41' Желтая карточка
Нидермайер Георг
75' Желтая карточка
Калвер Аарон
2:1
90' Гол
Нинкович Милош
90'+7
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Риан
4
Уилкинсон
Алекс
2
Калвер
Аарон
7
Майкл
Зулло
6
Брилланте
Джошуа
13
О'Нейлл
Брэндон
17
Anthony
Caceres
10
Нинкович
Милош
9
Ле
Фондре
Адам
14
Броск
Алекс
1
Matt
Acton
14
Thomas
Deng
17
Доначи
Джеймс
5
Нидермайер
Георг
6
Броксхэм
Ли
4
Хонда
Кейсуке
21
Валери
Карл
8
Антонис
Терри
10
Троизи
Джеймс
9
Барбарусес
Костас
11
Тойвонен
Ола
Сидней
Мельбурн Виктори

Ход матча

6'
О'Нейлл Брэндон
(Anthony Caceres)
1:0
16'
1:1
Барбарусес Костас
41'
 
Нидермайер Георг
64'
Гучаннеджад Реза
Броск Алекс
 
65'
Де Йонг Сим
Anthony Caceres
 
75'
Калвер Аарон
 
78'
 
Elvis Kamsoba
Антонис Терри
88'
 
Corey Brown
Thomas Deng
90'
 
Хоуп Джош
Барбарусес Костас
90'
Нинкович Милош
2:1
90'
Ретре Пауло
Ле Фондре Адам
 

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан
Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:1 Сидней Сидней 5:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу
Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мельбурн Виктори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:5 Сидней Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 23 15 6 2 47 - 22 51
2. Сидней 24 15 3 6 41 - 26 48
3. Мельбурн Виктори 24 13 5 6 47 - 30 44
4. Веллингтон Феникс 23 10 7 6 41 - 31 37
5. Мельбурн Сити 24 10 6 8 32 - 29 36
6. Аделаида Юнайтед 23 9 7 7 28 - 28 34
7. Ньюкасл Джетс 24 8 5 11 32 - 34 29
8. Вестерн Сидней Уондерерс 24 6 5 13 40 - 49 23
9. Брисбен Роар 24 3 6 15 32 - 59 15
10. Сентрал Кост Маринерз 23 2 4 17 27 - 59 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Cricket Ground. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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