Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Сидней
2:1
Конец матча
Стадион: Sydney Cricket Ground
Мельбурн Виктори
1:0
6' ГолО'Нейлл Брэндон
1:1
16' ГолБарбарусес Костас
41' Желтая карточкаНидермайер Георг
75' Желтая карточкаКалвер Аарон
2:1
90' ГолНинкович Милош
23
Грант
Риан
14
Броск
Алекс
14
Thomas
Deng
21
Валери
Карл
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Броск АлексНападающий
- Запасные игроки
-
20 Цисак АлексВратарь
- Полузащитник
-
22 Де Йонг СимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Thomas DengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Валери КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
6'
16'
41'
75'
90'
2:1
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +12 =2 -6Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан
Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Сидней Сидней 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:1 Сидней Сидней 5:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +10 =5 -5Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу
Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сидней: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Мельбурн Виктори: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:5 Сидней Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|23
|15
|6
|2
|47 - 22
|51
|2.
|Сидней
|24
|15
|3
|6
|41 - 26
|48
|3.
|Мельбурн Виктори
|24
|13
|5
|6
|47 - 30
|44
|4.
|Веллингтон Феникс
|23
|10
|7
|6
|41 - 31
|37
|5.
|Мельбурн Сити
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|6.
|Аделаида Юнайтед
|23
|9
|7
|7
|28 - 28
|34
|7.
|Ньюкасл Джетс
|24
|8
|5
|11
|32 - 34
|29
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|24
|6
|5
|13
|40 - 49
|23
|9.
|Брисбен Роар
|24
|3
|6
|15
|32 - 59
|15
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|2
|4
|17
|27 - 59
|10
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