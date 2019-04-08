Польша: Экстракласса 2018-2019
Висла Плоцк
2:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски Зрители: 3096
Шлёнск
46' Желтая карточкаХрапек Михал
1:0
66' ГолФурман Доминик
2:0
74' ПенальтиРикардиньо II
76' Желтая карточкаГолла Войцех
90' Желтая карточкаПех Аркадиуш
30
Дене
Томас
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
27
Словик
Якуб
14
Голла
Войцех
16
Пих
Роберт
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
26 Ласицки ИгорЗащитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Завада ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kibu Vicuna
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
-
29 Пех АркадиушНападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
46'
66'
1:0
74'
2:0
76'
90'
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +4 =6 -10Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Лех 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Олимпия Грудзёнз 2:7 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Пяст Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк
Шлёнск Последние 20 матчей: +6 =5 -9Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония
Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск Гурник Забже 2:2 Шлёнск Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Бытовия 0:3 Шлёнск Медзь 0:5 Шлёнск Шлёнск 1:2 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Шлёнск: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|29
|17
|9
|3
|43 - 21
|60
|2.
|Легия
|29
|17
|6
|6
|45 - 30
|57
|3.
|Пяст
|29
|14
|8
|7
|43 - 31
|50
|4.
|Краковия
|29
|13
|6
|10
|35 - 32
|45
|5.
|Заглембе Любин
|29
|13
|5
|11
|45 - 37
|44
|6.
|Ягеллония
|29
|12
|8
|9
|43 - 41
|44
|7.
|Лех
|29
|13
|4
|12
|41 - 38
|43
|8.
|Погонь Щецин
|29
|12
|7
|10
|43 - 39
|43
|9.
|Висла Краков
|29
|12
|6
|11
|54 - 45
|42
|10.
|Корона Кельце
|29
|10
|10
|9
|35 - 40
|40
|11.
|Шлёнск
|29
|8
|7
|14
|35 - 36
|31
|12.
|Медзь
|29
|8
|7
|14
|29 - 51
|31
|13.
|Арка Гдыня
|29
|6
|10
|13
|38 - 43
|28
|14.
|Гурник Забже
|29
|6
|10
|13
|35 - 49
|28
|15.
|Висла Плоцк
|29
|6
|9
|14
|37 - 48
|27
|16.
|Заглембе Сосновец
|29
|6
|6
|17
|40 - 60
|24
Загрузка...