Польша: Экстракласса 2018-2019

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Висла Плоцк
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3096
Шлёнск
0'
46' Желтая карточка
Храпек Михал
1:0
66' Гол
Фурман Доминик
2:0
74' Пенальти
Рикардиньо II
76' Желтая карточка
Голла Войцех
90' Желтая карточка
Пех Аркадиуш
90'+7
30
Дене
Томас
3
Jake
McGing
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
24
Angel
Garcia
II
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
9
Швох
Матеуш
10
Меребашвили
Георгий
21
Рикардиньо
II
19
Ангельски
Кароль
27
Словик
Якуб
3
Целебан
Пётр
14
Голла
Войцех
32
Тарасов
Игорь
20
Mateusz
Holownia
21
Jakub
Labojko
19
Мончиньски
Кжиштоф
18
Мусонда
Лубамба
6
Храпек
Михал
16
Пих
Роберт
9
Робак
Марцин
Висла Плоцк
4-4-1-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Храпек Михал
59'
Кусвик Гжегож
Ангельски Кароль
 
59'
Стеванович Ален
Меребашвили Георгий
 
66'
Фурман Доминик
(Швох Матеуш)
1:0
67'
 
Farshad Ahmadzadeh
Мусонда Лубамба
74'
Рикардиньо II
2:0
75'
 
Damian Gaska
Jakub Labojko
76'
 
Голла Войцех
81'
 
Пех Аркадиуш
Пих Роберт
88'
Борысюк Ариэль
Швох Матеуш
 
90'
 
Пех Аркадиуш

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Лех 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Олимпия Грудзёнз 2:7 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Пяст Заглембе Любин 3:3 Висла Плоцк
Шлёнск Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Шлёнск 0:0 Медзь Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония
Пяст 2:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск Гурник Забже 2:2 Шлёнск Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Бытовия 0:3 Шлёнск Медзь 0:5 Шлёнск Шлёнск 1:2 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Шлёнск: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Экстракласса Шлёнск 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Шлёнск Экстракласса Висла Плоцк 0:3 Шлёнск Экстракласса
Висла Плоцк 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:4 Шлёнск Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 29 17 9 3 43 - 21 60
2. Легия 29 17 6 6 45 - 30 57
3. Пяст 29 14 8 7 43 - 31 50
4. Краковия 29 13 6 10 35 - 32 45
5. Заглембе Любин 29 13 5 11 45 - 37 44
6. Ягеллония 29 12 8 9 43 - 41 44
7. Лех 29 13 4 12 41 - 38 43
8. Погонь Щецин 29 12 7 10 43 - 39 43
9. Висла Краков 29 12 6 11 54 - 45 42
10. Корона Кельце 29 10 10 9 35 - 40 40
11. Шлёнск 29 8 7 14 35 - 36 31
12. Медзь 29 8 7 14 29 - 51 31
13. Арка Гдыня 29 6 10 13 38 - 43 28
14. Гурник Забже 29 6 10 13 35 - 49 28
15. Висла Плоцк 29 6 9 14 37 - 48 27
16. Заглембе Сосновец 29 6 6 17 40 - 60 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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