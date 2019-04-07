Аргентина: Суперлига 2018-2019

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Ривер Плейт
1:1
Второй тайм: 69'
Тигре
0'
1:0
17' Гол
Robert Rojas
1:1
30' Гол
Дженсон Лукас
69'
14
Люкс
Херман
18
Майада
Камило
2
Robert
Rojas
28
Мартинес
Лукас
II
36
Nahuel
Gallardo
13
Santiago
Sosa
23
Понцио
Леонардо
21
Cristian
Ferreira
8
Карраскаль
Хорхе
19
Борре
Рафаэль
9
Альварес
Хулиан
23
Gonzalo
Marinelli
8
Гальмарини
Мартин
19
Алькоба
Герардо
3
Nestor
Moiraghi
20
Lucas
Rodriguez
I
22
Jorge
Ortiz
IV
27
Agustin
Cardozo
5
Меносси
Лукас
14
Монтильо
Вальтер
9
Гонсалес
Федерико
11
Дженсон
Лукас
Ривер Плейт
4-3-1-2
Тигре
4-3-1-2

Ход матча

17'
Robert Rojas
(Борре Рафаэль)
1:0
30'
1:1
Дженсон Лукас
(Гонсалес Федерико)
46'
 
Diego Morales
Agustin Cardozo
59'
Hernan Lopez
Карраскаль Хорхе
 
63'
 
Кавальяро Хуан
Jorge Ortiz IV
64'
Santiago Vera
Cristian Ferreira
 
65'
Lucas Beltrain
Борре Рафаэль
 

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Серро Ларго 2:0 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:1 Серро Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Пласа Колония 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Палестино Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Данубио Альянса Лима 1:1 Ривер Плейт Бостон Ривер 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Сантос 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Сан-Мартин Тукуман Банфилд 1:1 Ривер Плейт Монтевидео Уондерерс 1:1 Ривер Плейт Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Сантос Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда
Тигре Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре
Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 4:1 Тигре Тигре 1:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте 0:0 Тигре Тигре 0:2 Уракан

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Тигре: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Тигре 1:1 Ривер Плейт Суперлига Тигре 0:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:1 Тигре Товарищеские матчи Тигре 0:0 Ривер Плейт Примера
Ривер Плейт 2:0 Тигре Примера Тигре 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:0 Тигре Примера Ривер Плейт 3:2 Тигре Примера Тигре 2:3 Ривер Плейт Примера Тигре 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:0 Тигре Примера А Ривер Плейт 1:5 Тигре Примера А Тигре 0:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:1 Тигре Примера А Тигре 3:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:0 Тигре Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 24 17 5 2 42 - 15 56
2. Дефенса и Хустисия 24 15 7 2 32 - 17 52
3. Бока Хуниорс 25 15 6 4 42 - 18 51
4. Ривер Плейт 1:1 25 13 7 5 41 - 19 46
5. Атлетико Тукуман 25 12 6 7 36 - 29 42
6. Велес Сарсфилд 25 11 7 7 34 - 25 40
7. Индепендьенте 25 10 8 7 35 - 28 38
8. Унион Санта-Фе 25 9 9 7 29 - 24 36
9. Уракан 25 9 8 8 28 - 28 35
10. Ланус 25 9 7 9 27 - 32 34
11. Тигре 1:1 25 8 10 7 37 - 41 34
12. Тальерес Кордоба 0:1 25 9 6 10 24 - 23 33
13. Альдосиви 25 9 6 10 21 - 24 33
14. Годой Крус 0:0 25 9 6 10 23 - 29 33
15. Химнасия Ла-Плата 25 8 5 12 21 - 32 29
16. Ньюэллс Олд Бойз 25 7 8 10 26 - 23 29
17. Эстудиантес Ла-Плата 25 7 8 10 21 - 25 29
18. Банфилд 25 6 11 8 27 - 31 29
19. Патронато де Парана 2:1 25 7 5 13 29 - 37 26
20. Росарио Сентраль 25 6 8 11 16 - 26 26
21. Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 25 6 7 12 23 - 33 25
22. Колон 25 4 11 10 21 - 33 23
23. Сан-Мартин Тукуман 25 4 11 10 25 - 38 23
24. Сан-Лоренсо 25 3 14 8 21 - 30 23
25. Аргентинос Хуниорс 1:2 25 5 7 13 15 - 28 22
26. Бельграно 0:0 25 3 13 9 15 - 23 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Дженсон Лукас бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Robert Rojas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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