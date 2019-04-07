Аргентина: Суперлига 2018-2019
Ривер Плейт
1:1
Второй тайм: 69'
Тигре
1:0
17' ГолRobert Rojas
1:1
30' ГолДженсон Лукас
14
Люкс
Херман
- Основной состав
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
39 Hernan Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
17'
1:0
30'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +7 =9 -4Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Серро Ларго 2:0 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:1 Серро Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Пласа Колония 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Палестино Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Данубио Альянса Лима 1:1 Ривер Плейт Бостон Ривер 2:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Сантос 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Сан-Мартин Тукуман Банфилд 1:1 Ривер Плейт Монтевидео Уондерерс 1:1 Ривер Плейт Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Сантос Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда
Тигре Последние 20 матчей: +7 =6 -7Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 1:2 Тигре
Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Тигре 2:1 Патронато де Парана Росарио Сентраль 0:2 Тигре Тигре 4:4 Банфилд Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Тигре 2:2 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:2 Тигре Тигре 1:3 Годой Крус Дефенса и Хустисия 2:1 Тигре Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 4:1 Тигре Тигре 1:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте 0:0 Тигре Тигре 0:2 Уракан
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Тигре: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Ривер Плейт 2:0 Тигре Примера Тигре 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:0 Тигре Примера Ривер Плейт 3:2 Тигре Примера Тигре 2:3 Ривер Плейт Примера Тигре 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:0 Тигре Примера А Ривер Плейт 1:5 Тигре Примера А Тигре 0:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:1 Тигре Примера А Тигре 3:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:0 Тигре Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|24
|17
|5
|2
|42 - 15
|56
|2.
|Дефенса и Хустисия
|24
|15
|7
|2
|32 - 17
|52
|3.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|6
|4
|42 - 18
|51
|4.
|Ривер Плейт
|1:1
|25
|13
|7
|5
|41 - 19
|46
|5.
|Атлетико Тукуман
|25
|12
|6
|7
|36 - 29
|42
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|11
|7
|7
|34 - 25
|40
|7.
|Индепендьенте
|25
|10
|8
|7
|35 - 28
|38
|8.
|Унион Санта-Фе
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|9.
|Уракан
|25
|9
|8
|8
|28 - 28
|35
|10.
|Ланус
|25
|9
|7
|9
|27 - 32
|34
|11.
|Тигре
|1:1
|25
|8
|10
|7
|37 - 41
|34
|12.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|25
|9
|6
|10
|24 - 23
|33
|13.
|Альдосиви
|25
|9
|6
|10
|21 - 24
|33
|14.
|Годой Крус
|0:0
|25
|9
|6
|10
|23 - 29
|33
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|8
|5
|12
|21 - 32
|29
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|8
|10
|26 - 23
|29
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|18.
|Банфилд
|25
|6
|11
|8
|27 - 31
|29
|19.
|Патронато де Парана
|2:1
|25
|7
|5
|13
|29 - 37
|26
|20.
|Росарио Сентраль
|25
|6
|8
|11
|16 - 26
|26
|21.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|1:0
|25
|6
|7
|12
|23 - 33
|25
|22.
|Колон
|25
|4
|11
|10
|21 - 33
|23
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|4
|11
|10
|25 - 38
|23
|24.
|Сан-Лоренсо
|25
|3
|14
|8
|21 - 30
|23
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|1:2
|25
|5
|7
|13
|15 - 28
|22
|26.
|Бельграно
|0:0
|25
|3
|13
|9
|15 - 23
|22
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