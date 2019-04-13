Польша: Экстракласса 2018-2019
Пяст
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Пяст
Корона Кельце
1:0
17' Гол в свои воротаТамм Йоонас
2:0
19' ГолФеликс Хорхе
21' Желтая карточкаМаркес Иван
3:0
58' ГолПетровски Марцин
79' Желтая карточкаЙодловец Томаш
4:0
90' ГолPawel Tomczyk III
90' Желтая карточкаХамроль Маттиас
4:0
90' Не забитый пенальтиСедлар Александр
11
Феликс
Хорхе
33
Маркес
Иван
27
Пучко
Матей
10
Ivan
Jukic
89
Сориано
Элиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Корун УрошЗащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan JukicПолузащитник
-
89 Сориано ЭлиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Калласте КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gino Lettieri
Ход матча
17'
1:0
19'
2:0
21'
58'
3:0
79'
90'
4:0
90'
90'
4:0
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +8 =7 -5Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь
Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст Пяст 2:0 Висла Краков Пяст 1:1 Легия Висла Плоцк 1:1 Пяст Пяст 1:1 Лехия Гданьск Медзь 2:2 Пяст
Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =7 -8Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце
Корона Кельце 2:6 Висла Краков Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 1:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Шлёнск 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Легия 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 Пяст Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Краковия Лех 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Ягеллония Wisla Sandomierz 3:2 Корона Кельце
Последние игры между собой
Пяст: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Корона Кельце: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:0 Пяст Экстракласса Корона Кельце 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:2 Пяст Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|1:4
|30
|17
|9
|4
|44 - 25
|60
|2.
|Легия
|30
|17
|7
|6
|46 - 31
|58
|3.
|Пяст
|2:0
|30
|15
|8
|7
|45 - 31
|53
|4.
|Краковия
|4:1
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|5.
|Заглембе Любин
|2:1
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|6.
|Ягеллония
|30
|13
|8
|9
|45 - 41
|47
|7.
|Погонь Щецин
|30
|12
|8
|10
|44 - 40
|44
|8.
|Лех
|30
|13
|4
|13
|41 - 40
|43
|9.
|Висла Краков
|1:2
|30
|12
|6
|12
|55 - 47
|42
|10.
|Корона Кельце
|0:2
|30
|10
|10
|10
|35 - 42
|40
|11.
|Медзь
|30
|9
|7
|14
|30 - 51
|34
|12.
|Шлёнск
|0:1
|30
|8
|7
|15
|35 - 37
|31
|13.
|Гурник Забже
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 49
|31
|14.
|Висла Плоцк
|2:1
|30
|7
|9
|14
|39 - 49
|30
|15.
|Арка Гдыня
|30
|6
|10
|14
|38 - 44
|28
|16.
|Заглембе Сосновец
|1:2
|30
|6
|6
|18
|41 - 62
|24
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