Польша: Экстракласса 2018-2019

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  4. Экстракласса 2018-2019
Пяст
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Корона Кельце
0'
1:0
17' Гол в свои ворота
Тамм Йоонас
2:0
19' Гол
Феликс Хорхе
21' Желтая карточка
Маркес Иван
3:0
58' Гол
Петровски Марцин
79' Желтая карточка
Йодловец Томаш
4:0
90' Гол
Pawel Tomczyk III
90' Желтая карточка
Хамроль Маттиас
4:0
90' Не забитый пенальти
Седлар Александр
90'+16
26
Frantisek
Plach
5
Петровски
Марцин
4
Червински
Якуб
25
Седлар
Александр
2
Mikkel
Kirkeskov
6
Хэйтли
Том
10
Patryk
Dziczek
20
Кончковски
Мартин
17
Валенсия
Хоэль
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
25
Хамроль
Маттиас
21
Lukasz
Kosakiewicz
5
Adnan
Kovacevic
33
Маркес
Иван
3
Тамм
Йоонас
24
Арвеладзе
Вато
27
Пучко
Матей
6
Ognjen
Gnjatic
13
Петрак
Оливер
10
Ivan
Jukic
89
Сориано
Элиа
Пяст
4-2-3-1
Корона Кельце
4-5-1

Ход матча

17'
Тамм Йоонас
1:0
19'
Феликс Хорхе
(Пажишек Пётр)
2:0
21'
 
Маркес Иван
31'
 
Форбс Браун
Тамм Йоонас
46'
 
Маларчик Пётр
Ognjen Gnjatic
58'
Петровски Марцин
(Хэйтли Том)
3:0
66'
Бадиа Жерар
Валенсия Хоэль
 
76'
 
Калласте Кен
Ivan Jukic
79'
Йодловец Томаш
 
85'
Pawel Tomczyk III
Пажишек Пётр
 
90'
Pawel Tomczyk III
(Бадиа Жерар)
4:0
90'
 
Хамроль Маттиас
90'
Седлар Александр
4:0

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь
Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 3:0 Погонь Щецин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 1:0 Пяст Пяст 2:0 Висла Краков Пяст 1:1 Легия Висла Плоцк 1:1 Пяст Пяст 1:1 Лехия Гданьск Медзь 2:2 Пяст
Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Краковия 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Лех Ягеллония 1:3 Корона Кельце
Корона Кельце 2:6 Висла Краков Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 1:2 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Медзь Шлёнск 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Легия 3:0 Корона Кельце Корона Кельце 4:2 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 Пяст Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Краковия Лех 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Ягеллония Wisla Sandomierz 3:2 Корона Кельце

Последние игры между собой

Пяст: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Корона Кельце: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Корона Кельце 1:0 Пяст Экстракласса Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Корона Кельце Экстракласса Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса
Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:0 Пяст Экстракласса Корона Кельце 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:2 Пяст Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 1:4 30 17 9 4 44 - 25 60
2. Легия 30 17 7 6 46 - 31 58
3. Пяст 2:0 30 15 8 7 45 - 31 53
4. Краковия 4:1 30 14 6 10 39 - 33 48
5. Заглембе Любин 2:1 30 14 5 11 47 - 38 47
6. Ягеллония 30 13 8 9 45 - 41 47
7. Погонь Щецин 30 12 8 10 44 - 40 44
8. Лех 30 13 4 13 41 - 40 43
9. Висла Краков 1:2 30 12 6 12 55 - 47 42
10. Корона Кельце 0:2 30 10 10 10 35 - 42 40
11. Медзь 30 9 7 14 30 - 51 34
12. Шлёнск 0:1 30 8 7 15 35 - 37 31
13. Гурник Забже 1:0 30 7 10 13 36 - 49 31
14. Висла Плоцк 2:1 30 7 9 14 39 - 49 30
15. Арка Гдыня 30 6 10 14 38 - 44 28
16. Заглембе Сосновец 1:2 30 6 6 18 41 - 62 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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