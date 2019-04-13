Польша: Экстракласса 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2018-2019
Заглембе Сосновец
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
4' Гол
Olaf Nowak
1:1
8' Гол
Ласицки Игор
13' Желтая карточка
Фурман Доминик
1:2
36' Гол
Завада Оскар
73' Желтая карточка
Грессак Лукас
79' Желтая карточка
Мрац Патрик
90'+10
1
Грошшо
Лукаш
11
Georgios
Mygas
16
Цихоцки
Матеуш
2
Мрац
Патрик
7
Навотка
Томаш
17
Хайнлот
Михаэль
10
Mateusz
Mozdzen
22
Zarko
Udovicic
6
Tomasz
Nowak
88
Olaf
Nowak
27
Vamara
Sanogo
30
Дене
Томас
3
Jake
McGing
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
24
Angel
Garcia
II
4
Борысюк
Ариэль
6
Damian
Rasak
8
Фурман
Доминик
7
Nico
Varela
16
Завада
Оскар
21
Рикардиньо
II
Заглембе Сосновец
3-4-1-2
Висла Плоцк
4-3-3

Ход матча

4'
Olaf Nowak
(Mateusz Mozdzen)
1:0
8'
1:1
Ласицки Игор
(Фурман Доминик)
13'
 
Фурман Доминик
36'
1:2
Завада Оскар
53'
 
Швох Матеуш
Nico Varela
59'
Грессак Лукас
Tomasz Nowak
 
71'
Габедава Георгий
Хайнлот Михаэль
 
73'
Грессак Лукас
 
75'
 
Меребашвили Георгий
Рикардиньо II
79'
Мрац Патрик
 

Предыдущие игры

Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск
Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:1 Краковия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Лех 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Олимпия Грудзёнз 2:7 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Пяст

Последние игры между собой

Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Экстракласса Висла Плоцк 3:1 Заглембе Сосновец Первый дивизион Заглембе Сосновец 0:1 Висла Плоцк Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 1:4 30 17 9 4 44 - 25 60
2. Легия 1:1 30 17 7 6 46 - 31 58
3. Пяст 2:0 30 15 8 7 45 - 31 53
4. Краковия 4:1 30 14 6 10 39 - 33 48
5. Заглембе Любин 2:1 30 14 5 11 47 - 38 47
6. Ягеллония 2:0 30 13 8 9 45 - 41 47
7. Погонь Щецин 1:1 30 12 8 10 44 - 40 44
8. Лех 0:2 30 13 4 13 41 - 40 43
9. Висла Краков 1:2 30 12 6 12 55 - 47 42
10. Корона Кельце 0:2 30 10 10 10 35 - 42 40
11. Медзь 1:0 30 9 7 14 30 - 51 34
12. Шлёнск 0:1 30 8 7 15 35 - 37 31
13. Гурник Забже 1:0 30 7 10 13 36 - 49 31
14. Висла Плоцк 2:1 30 7 9 14 39 - 49 30
15. Арка Гдыня 0:1 30 6 10 14 38 - 44 28
16. Заглембе Сосновец 1:2 30 6 6 18 41 - 62 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...