Польша: Экстракласса 2018-2019
Заглембе Сосновец
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadion Ludowy
Висла Плоцк
1:0
4' ГолOlaf Nowak
1:1
8' ГолЛасицки Игор
13' Желтая карточкаФурман Доминик
1:2
36' ГолЗавада Оскар
73' Желтая карточкаГрессак Лукас
79' Желтая карточкаМрац Патрик
88
Olaf
Nowak
30
Дене
Томас
26
Ласицки
Игор
18
Alan
Uryga
16
Завада
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Olaf NowakНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Польчак ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Dawid Ryndak
-
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
-
26 Ласицки ИгорЗащитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Завада ОскарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kibu Vicuna
Ход матча
4'
1:0
8'
1:1
13'
36'
1:2
73'
79'
Предыдущие игры
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск
Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:1 Краковия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =5 -10Висла Плоцк 2:0 Шлёнск Пяст 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:2 Краковия Медзь 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Уфа 0:0 Висла Плоцк Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Пуща Неполомице 3:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Лех 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Олимпия Грудзёнз 2:7 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Пяст
Последние игры между собой
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|1:4
|30
|17
|9
|4
|44 - 25
|60
|2.
|Легия
|1:1
|30
|17
|7
|6
|46 - 31
|58
|3.
|Пяст
|2:0
|30
|15
|8
|7
|45 - 31
|53
|4.
|Краковия
|4:1
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|5.
|Заглембе Любин
|2:1
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|6.
|Ягеллония
|2:0
|30
|13
|8
|9
|45 - 41
|47
|7.
|Погонь Щецин
|1:1
|30
|12
|8
|10
|44 - 40
|44
|8.
|Лех
|0:2
|30
|13
|4
|13
|41 - 40
|43
|9.
|Висла Краков
|1:2
|30
|12
|6
|12
|55 - 47
|42
|10.
|Корона Кельце
|0:2
|30
|10
|10
|10
|35 - 42
|40
|11.
|Медзь
|1:0
|30
|9
|7
|14
|30 - 51
|34
|12.
|Шлёнск
|0:1
|30
|8
|7
|15
|35 - 37
|31
|13.
|Гурник Забже
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 49
|31
|14.
|Висла Плоцк
|2:1
|30
|7
|9
|14
|39 - 49
|30
|15.
|Арка Гдыня
|0:1
|30
|6
|10
|14
|38 - 44
|28
|16.
|Заглембе Сосновец
|1:2
|30
|6
|6
|18
|41 - 62
|24
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