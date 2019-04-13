Польша: Экстракласса 2018-2019
Легия
1:1
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Погонь Щецин
6' Желтая карточкаВетеска Матеуш
0:1
11' ГолБукса Адам
16' Желтая карточкаВешович Марко
19' Желтая карточкаSebastian Kowalczyk
26' Желтая карточкаФойут Ярослав
1:1
46' ГолКарлитос Карлос
66' Желтая карточкаМартинш Андре
16
Роша
Луис
45
Медейруш
Юри
22
David
Stec
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Защитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Жиро МихалНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
11'
0:1
16'
26'
46'
1:1
66'
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск
Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Легия Погонь Щецин 2:1 Легия Легия 4:0 Гурник Забже Пяст 1:1 Легия Ягеллония 1:1 Легия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =3 -8Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин
Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Пяст 3:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Медзь Погонь Щецин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Легия: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 15
Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|1:4
|30
|17
|9
|4
|44 - 25
|60
|2.
|Легия
|30
|17
|7
|6
|46 - 31
|58
|3.
|Пяст
|2:0
|30
|15
|8
|7
|45 - 31
|53
|4.
|Краковия
|4:1
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|5.
|Заглембе Любин
|2:1
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|6.
|Ягеллония
|30
|13
|8
|9
|45 - 41
|47
|7.
|Погонь Щецин
|30
|12
|8
|10
|44 - 40
|44
|8.
|Лех
|30
|13
|4
|13
|41 - 40
|43
|9.
|Висла Краков
|1:2
|30
|12
|6
|12
|55 - 47
|42
|10.
|Корона Кельце
|0:2
|30
|10
|10
|10
|35 - 42
|40
|11.
|Медзь
|30
|9
|7
|14
|30 - 51
|34
|12.
|Шлёнск
|0:1
|30
|8
|7
|15
|35 - 37
|31
|13.
|Гурник Забже
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 49
|31
|14.
|Висла Плоцк
|2:1
|30
|7
|9
|14
|39 - 49
|30
|15.
|Арка Гдыня
|30
|6
|10
|14
|38 - 44
|28
|16.
|Заглембе Сосновец
|1:2
|30
|6
|6
|18
|41 - 62
|24
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