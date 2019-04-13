Польша: Экстракласса 2018-2019

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Легия
1:1
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
6' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
0:1
11' Гол
Букса Адам
16' Желтая карточка
Вешович Марко
19' Желтая карточка
Sebastian Kowalczyk
26' Желтая карточка
Фойут Ярослав
1:1
46' Гол
Карлитос Карлос
66' Желтая карточка
Мартинш Андре
90'+4
33
Цежняк
Радослав
20
Вешович
Марко
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
16
Роша
Луис
24
Мартинш
Андре
7
Антолич
Домагой
45
Медейруш
Юри
22
Хямяляйнен
Каспер
53
Шиманьски
Себастьян
27
Карлитос
Карлос
1
Залушка
Лукаш
22
David
Stec
23
Фойут
Ярослав
33
Mariusz
Malec
77
Ricardo
Nunes
III
14
Дрыгас
Камил
28
Подставски
Томаш
27
Sebastian
Kowalczyk
10
Радослав
Маевски
17
Кожуль
Звонимир
18
Букса
Адам
Легия
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

6'
Ветеска Матеуш
 
11'
0:1
Букса Адам
(Ricardo Nunes III)
16'
Вешович Марко
 
19'
 
Sebastian Kowalczyk
26'
 
Фойут Ярослав
46'
Карлитос Карлос
(Вешович Марко)
1:1
53'
 
Жиро Михал
Sebastian Kowalczyk
58'
 
Беньямина Суфиан
Радослав Маевски
66'
Мартинш Андре
 
71'
Кафу Карлуш
Хямяляйнен Каспер
 
75'
Sandro Kulenovic
Карлитос Карлос
 
76'
 
Делев Спас
Фойут Ярослав

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Гурник Забже 1:2 Легия Легия 3:0 Ягеллония Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск
Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Легия Погонь Щецин 2:1 Легия Легия 4:0 Гурник Забже Пяст 1:1 Легия Ягеллония 1:1 Легия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Погонь Щецин 3:3 Арка Гдыня Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин
Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Пяст 3:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Медзь Погонь Щецин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Легия: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 3
Погонь Щецин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 15
Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса
Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 1:4 30 17 9 4 44 - 25 60
2. Легия 30 17 7 6 46 - 31 58
3. Пяст 2:0 30 15 8 7 45 - 31 53
4. Краковия 4:1 30 14 6 10 39 - 33 48
5. Заглембе Любин 2:1 30 14 5 11 47 - 38 47
6. Ягеллония 30 13 8 9 45 - 41 47
7. Погонь Щецин 30 12 8 10 44 - 40 44
8. Лех 30 13 4 13 41 - 40 43
9. Висла Краков 1:2 30 12 6 12 55 - 47 42
10. Корона Кельце 0:2 30 10 10 10 35 - 42 40
11. Медзь 30 9 7 14 30 - 51 34
12. Шлёнск 0:1 30 8 7 15 35 - 37 31
13. Гурник Забже 1:0 30 7 10 13 36 - 49 31
14. Висла Плоцк 2:1 30 7 9 14 39 - 49 30
15. Арка Гдыня 30 6 10 14 38 - 44 28
16. Заглембе Сосновец 1:2 30 6 6 18 41 - 62 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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