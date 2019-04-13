Польша: Экстракласса 2018-2019

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Лех
0:2
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
0:1
45' Пенальти
Имас Хесус
60' Желтая карточка
Вуядинович Никола
0:2
61' Гол
 90'+4
30
Путноцки
Матуш
2
Гумни
Роберт
4
Рогне
Томас
13
Вуядинович
Никола
22
Костевич
Владимир
34
Клупс
Тымотеуш
6
Тралка
Лукаш
25
Тиба
Педру
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
32
Гюткьяр
Кристиан
25
Келемен
Марьян
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
15
Zoran
Arsenic
19
Бедварссон
Бедвар
20
Полетанович
Марко
6
Романчук
Тарас
7
Вуйцицки
Якуб
9
Новиковас
Арвидас
12
Гильерме
Хауберт
11
Имас
Хесус
Лех
4-4-2
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Поспишил Мартин
Новиковас Арвидас
45'
0:1
Имас Хесус
60'
Вуядинович Никола
 
61'
0:2
71'
Гаёс Мацей
Тралка Лукаш
 
86'
 
Коштал Мартин
Имас Хесус

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже
Медзь 3:2 Лех Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Лех 1:2 Штурм Висла Краков 0:1 Лех Заглембе Сосновец 0:6 Лех Лех 2:0 Шлёнск Краковия 1:0 Лех Лех 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 2:2 Лех Лех 0:1 Лехия Гданьск Ракув 1:0 Лех Погонь Щецин 3:0 Лех Лех 2:1 Корона Кельце
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония
Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Ягеллония 2:2 Лех

Последние игры между собой

Лех: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса
Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 4:1 Ягеллония Экстракласса Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 1:4 30 17 9 4 44 - 25 60
2. Легия 30 17 7 6 46 - 31 58
3. Пяст 2:0 30 15 8 7 45 - 31 53
4. Краковия 4:1 30 14 6 10 39 - 33 48
5. Заглембе Любин 2:1 30 14 5 11 47 - 38 47
6. Ягеллония 30 13 8 9 45 - 41 47
7. Погонь Щецин 30 12 8 10 44 - 40 44
8. Лех 30 13 4 13 41 - 40 43
9. Висла Краков 1:2 30 12 6 12 55 - 47 42
10. Корона Кельце 0:2 30 10 10 10 35 - 42 40
11. Медзь 30 9 7 14 30 - 51 34
12. Шлёнск 0:1 30 8 7 15 35 - 37 31
13. Гурник Забже 1:0 30 7 10 13 36 - 49 31
14. Висла Плоцк 2:1 30 7 9 14 39 - 49 30
15. Арка Гдыня 30 6 10 14 38 - 44 28
16. Заглембе Сосновец 1:2 30 6 6 18 41 - 62 24
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 71'
    Лех делает замену. Тралка Лукаш уходит с поля, а Гаёс Мацей выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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