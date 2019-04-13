Польша: Экстракласса 2018-2019
0:1
45' ПенальтиИмас Хесус
60' Желтая карточкаВуядинович Никола
25
Тиба
Педру
29
Юзвяк
Камиль
10
Йевтич
Дарко
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
29 Юзвяк КамильПолузащитник
-
10 Йевтич ДаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Амарал ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
45'
0:1
61'
0:2
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +8 =2 -10Лехия Гданьск 1:0 Лех Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ягеллония 2:1 Медзь Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония
Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Ягеллония 2:2 Лех
Последние игры между собой
Лех: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 4:1 Ягеллония Экстракласса Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|1:4
|30
|17
|9
|4
|44 - 25
|60
|2.
|Легия
|30
|17
|7
|6
|46 - 31
|58
|3.
|Пяст
|2:0
|30
|15
|8
|7
|45 - 31
|53
|4.
|Краковия
|4:1
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|5.
|Заглембе Любин
|2:1
|30
|14
|5
|11
|47 - 38
|47
|6.
|Ягеллония
|30
|13
|8
|9
|45 - 41
|47
|7.
|Погонь Щецин
|30
|12
|8
|10
|44 - 40
|44
|8.
|Лех
|30
|13
|4
|13
|41 - 40
|43
|9.
|Висла Краков
|1:2
|30
|12
|6
|12
|55 - 47
|42
|10.
|Корона Кельце
|0:2
|30
|10
|10
|10
|35 - 42
|40
|11.
|Медзь
|30
|9
|7
|14
|30 - 51
|34
|12.
|Шлёнск
|0:1
|30
|8
|7
|15
|35 - 37
|31
|13.
|Гурник Забже
|1:0
|30
|7
|10
|13
|36 - 49
|31
|14.
|Висла Плоцк
|2:1
|30
|7
|9
|14
|39 - 49
|30
|15.
|Арка Гдыня
|30
|6
|10
|14
|38 - 44
|28
|16.
|Заглембе Сосновец
|1:2
|30
|6
|6
|18
|41 - 62
|24
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