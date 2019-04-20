Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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  4. Бундеслига 2 2018-2019
Гамбург
0:0
Первый тайм: 36'
Эрцгебирге Ауэ
0'
2' Желтая карточка
Steve Breitkreuz
20' Желтая карточка
Philipp Riese
36'
1
Поллерсбек
Юлиан
24
Сакаи
Готоку
2
Лакруа
Лео
4
Ван
Дронгелен
Рик
6
Дуглас
Сантос
16
Яньичич
Василие
25
Мангаля
Орель
7
Нарей
Халед
41
Озджан
Беркай
18
Джатта
Бейкери
19
Винтцаймер
Мануэль
1
Martin
Maennel
4
Калиг
Фабиан
25
Выдра
Доминик
12
Steve
Breitkreuz
20
Calogero
Rizzuto
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
15
Кемпе
Деннис
11
Florian
Krueger
7
Хохшайдт
Ян
19
Цулехнер
Филипп
Гамбург
4-2-3-1
Эрцгебирге Ауэ
3-4-3

Ход матча

2'
 
Steve Breitkreuz
20'
 
Philipp Riese

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кёльн 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург Бохум 0:0 Гамбург
Гамбург 2:3 Дармштадт Санкт-Паули 0:4 Гамбург Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Гамбург Хайденхайм 2:2 Гамбург Гамбург 1:0 Динамо Дрезден Гамбург 1:0 Нюрнберг Арминия 2:0 Гамбург Гамбург 2:1 Зандхаузен Гамбург 5:3 Митьюлланд Лугано 0:1 Гамбург Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Хольштайн Киль 3:1 Гамбург Дуйсбург 1:2 Гамбург Гамбург 1:0 Падерборн Ингольштадт 1:2 Гамбург
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Герта 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 29 18 5 6 75 - 36 59
2. Гамбург 0:0 Заявка 30 15 8 7 40 - 32 53
3. Унион Берлин 0:0 30 12 14 4 45 - 28 50
4. Падерборн 0:0 30 13 10 7 66 - 42 49
5. Хольштайн Киль 0:0 30 12 11 7 54 - 43 47
6. Хайденхайм 29 12 10 7 41 - 34 46
7. Санкт-Паули 29 13 6 10 40 - 43 45
8. Ян 29 10 12 7 43 - 42 42
9. Арминия 29 10 9 10 43 - 45 39
10. Бохум 29 10 8 11 41 - 43 38
11. Гройтер Фюрт 0:0 30 9 11 10 32 - 47 38
12. Дармштадт 29 10 6 13 40 - 48 36
13. Динамо Дрезден 29 8 9 12 33 - 42 33
14. Эрцгебирге Ауэ 0:0 30 9 6 15 35 - 41 33
15. Зандхаузен 1:0 30 8 9 13 36 - 41 33
16. Магдебург 29 5 12 12 30 - 43 27
17. Ингольштадт 29 5 8 16 31 - 50 23
18. Дуйсбург 0:1 30 5 8 17 30 - 55 23
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Philipp Riese получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Steve Breitkreuz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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