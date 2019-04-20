Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Гамбург
0:0
Первый тайм: 36'
Эрцгебирге Ауэ
2' Желтая карточкаSteve Breitkreuz
20' Желтая карточкаPhilipp Riese
24
Сакаи
Готоку
15
Кемпе
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
-
20 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
3 Jan Kral
-
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6Кёльн 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург Бохум 0:0 Гамбург
Гамбург 2:3 Дармштадт Санкт-Паули 0:4 Гамбург Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Гамбург Хайденхайм 2:2 Гамбург Гамбург 1:0 Динамо Дрезден Гамбург 1:0 Нюрнберг Арминия 2:0 Гамбург Гамбург 2:1 Зандхаузен Гамбург 5:3 Митьюлланд Лугано 0:1 Гамбург Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Хольштайн Киль 3:1 Гамбург Дуйсбург 1:2 Гамбург Гамбург 1:0 Падерборн Ингольштадт 1:2 Гамбург
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =4 -10Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Герта 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|29
|18
|5
|6
|75 - 36
|59
|2.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|40 - 32
|53
|3.
|Унион Берлин
|0:0
|30
|12
|14
|4
|45 - 28
|50
|4.
|Падерборн
|0:0
|30
|13
|10
|7
|66 - 42
|49
|5.
|Хольштайн Киль
|0:0
|30
|12
|11
|7
|54 - 43
|47
|6.
|Хайденхайм
|29
|12
|10
|7
|41 - 34
|46
|7.
|Санкт-Паули
|29
|13
|6
|10
|40 - 43
|45
|8.
|Ян
|29
|10
|12
|7
|43 - 42
|42
|9.
|Арминия
|29
|10
|9
|10
|43 - 45
|39
|10.
|Бохум
|29
|10
|8
|11
|41 - 43
|38
|11.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|30
|9
|11
|10
|32 - 47
|38
|12.
|Дармштадт
|29
|10
|6
|13
|40 - 48
|36
|13.
|Динамо Дрезден
|29
|8
|9
|12
|33 - 42
|33
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|30
|9
|6
|15
|35 - 41
|33
|15.
|Зандхаузен
|1:0
|30
|8
|9
|13
|36 - 41
|33
|16.
|Магдебург
|29
|5
|12
|12
|30 - 43
|27
|17.
|Ингольштадт
|29
|5
|8
|16
|31 - 50
|23
|18.
|Дуйсбург
|0:1
|30
|5
|8
|17
|30 - 55
|23
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