Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Санкт-Паули
0:0
Второй тайм: 71'
Бохум
67' Желтая карточкаПантович Милош
35
Brian
Koglin
37
Finn
Becker
11
Аллаги
Сами
13
Сэм
Сидней
11
Ли
Чхон-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Brian KoglinЗащитник
- Полузащитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аллаги СамиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Luis Coordes
-
-
31 Ersin Zehir
-
Главный тренер: Линен Эвальд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сэм СиднейПолузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =3 -9Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден
Бохум Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бохум 4:2 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 3:2 Гройтер Фюрт
Ян 2:1 Бохум Бохум 0:0 Гамбург Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 2:3 Бохум Унион Берлин 2:0 Бохум Бохум 1:3 Санкт-Паули Магдебург 0:0 Бохум Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|0:3
|33
|19
|5
|9
|80 - 44
|62
|2.
|Падерборн
|2:0
|33
|16
|9
|8
|73 - 46
|57
|3.
|Унион Берлин
|2:0
|33
|14
|14
|5
|51 - 31
|56
|4.
|Гамбург
|0:2 Заявка
|33
|15
|8
|10
|41 - 40
|53
|5.
|Хайденхайм
|3:2
|33
|14
|10
|9
|50 - 42
|52
|6.
|Санкт-Паули
|0:0
|33
|14
|7
|12
|45 - 51
|49
|7.
|Хольштайн Киль
|1:0
|33
|13
|10
|10
|58 - 50
|49
|8.
|Ян
|3:0
|33
|12
|12
|9
|51 - 49
|48
|9.
|Арминия
|2:0
|33
|12
|10
|11
|50 - 50
|46
|10.
|Дармштадт
|0:3
|33
|12
|7
|14
|44 - 53
|43
|11.
|Бохум
|0:0
|33
|11
|10
|12
|47 - 48
|43
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1
|33
|11
|7
|15
|43 - 46
|40
|13.
|Динамо Дрезден
|0:1
|33
|10
|9
|14
|38 - 45
|39
|14.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|33
|9
|12
|12
|35 - 55
|39
|15.
|Зандхаузен
|0:2
|33
|9
|10
|14
|43 - 49
|37
|16.
|Ингольштадт
|3:0
|33
|9
|8
|16
|41 - 51
|35
|17.
|Магдебург
|0:2
|33
|6
|12
|15
|34 - 51
|30
|18.
|Дуйсбург
|2:3
|33
|6
|10
|17
|38 - 61
|28
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