Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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  4. Бундеслига 2 2018-2019
Санкт-Паули
0:0
Второй тайм: 71'
Бохум
0'
67' Желтая карточка
Пантович Милош
71'
30
Химмельман
Робин
39
Yi-Young
Park
27
Калла
Ян-Филипп
22
Хоогма
Джастин
15
Бубалья
Даниэль
35
Brian
Koglin
14
Дели
Матс
Мёллер
37
Finn
Becker
7
Kevin
Lankford
11
Аллаги
Сами
18
Диамантакос
Димитрис
1
Manuel
Riemann
22
Баумгартнер
Доминик
19
Фабиан
Патрик
37
Armel
Bella-Kotchap
25
Бандовски
Янник
8
Лосилья
Антони
10
Айсфельд
Томас
13
Сэм
Сидней
11
Ли
Чхон-Ён
16
Хинтерзеер
Лукас
35
Ганвула
Сильвер
Санкт-Паули
5-3-2
Бохум
4-2-2-2

Ход матча

46'
 
Вайландт Том
Сэм Сидней
61'
Luis Coordes
Калла Ян-Филипп
 
61'
 
Пантович Милош
Баумгартнер Доминик
63'
 
Данило Соарес
Ли Чхон-Ён
67'
Jan-Marc Schneider
Аллаги Сами
 
67'
 
Пантович Милош

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден
Бохум Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бохум 4:2 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 3:2 Гройтер Фюрт
Ян 2:1 Бохум Бохум 0:0 Гамбург Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 2:3 Бохум Унион Берлин 2:0 Бохум Бохум 1:3 Санкт-Паули Магдебург 0:0 Бохум Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Товарищеские матчи Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 0:3 33 19 5 9 80 - 44 62
2. Падерборн 2:0 33 16 9 8 73 - 46 57
3. Унион Берлин 2:0 33 14 14 5 51 - 31 56
4. Гамбург 0:2 Заявка 33 15 8 10 41 - 40 53
5. Хайденхайм 3:2 33 14 10 9 50 - 42 52
6. Санкт-Паули 0:0 33 14 7 12 45 - 51 49
7. Хольштайн Киль 1:0 33 13 10 10 58 - 50 49
8. Ян 3:0 33 12 12 9 51 - 49 48
9. Арминия 2:0 33 12 10 11 50 - 50 46
10. Дармштадт 0:3 33 12 7 14 44 - 53 43
11. Бохум 0:0 33 11 10 12 47 - 48 43
12. Эрцгебирге Ауэ 1:1 33 11 7 15 43 - 46 40
13. Динамо Дрезден 0:1 33 10 9 14 38 - 45 39
14. Гройтер Фюрт 1:1 33 9 12 12 35 - 55 39
15. Зандхаузен 0:2 33 9 10 14 43 - 49 37
16. Ингольштадт 3:0 33 9 8 16 41 - 51 35
17. Магдебург 0:2 33 6 12 15 34 - 51 30
18. Дуйсбург 2:3 33 6 10 17 38 - 61 28
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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