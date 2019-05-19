Германия: Бундеслига 2 2018-2019
0:1
3' ГолТеродде Симон
24
Чахед
Тарек
29
Пертель
Тимо
10
Хамманн
Нико
11
Бек
Кристиан
14
Хектор
Йонас
20
Эзкан
Салих
13
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Чахед ТарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Пертель ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамманн НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бек КристианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вайль РихардПолузащитник
-
16 Бутцен НильсПолузащитник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эзкан СалихПолузащитник
-
13 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рутенбек Штефан
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Магдебург Последние 20 матчей: +6 =6 -8Унион Берлин 3:0 Магдебург Бохум 4:2 Магдебург Магдебург 2:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Магдебург
Магдебург 0:1 Дармштадт Гамбург 1:2 Магдебург Магдебург 0:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 1:1 Магдебург Магдебург 0:1 Зандхаузен Дуйсбург 1:0 Магдебург Магдебург 1:1 Падерборн Арминия 1:3 Магдебург Магдебург 1:1 Хольштайн Киль Ингольштадт 0:1 Магдебург Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Боруссия М 1:2 Магдебург Санкт-Паули 4:1 Магдебург Кёльн 3:0 Магдебург Магдебург 1:1 Унион Берлин Магдебург 0:0 Бохум
Кёльн Последние 20 матчей: +11 =2 -7Кёльн 3:5 Ян Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Кёльн 1:2 Дармштадт Динамо Дрезден 3:0 Кёльн
Кёльн 1:1 Гамбург Дуйсбург 4:4 Кёльн Хайденхайм 0:2 Кёльн Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Падерборн 5:3 Кёльн Кёльн 5:1 Арминия Ингольштадт 1:2 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Кёльн 3:1 Зандхаузен Падерборн 3:2 Кёльн Кёльн 4:1 Санкт-Паули Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 3:1 Гронинген Кёльн 2:3 Бохум Кёльн 3:0 Магдебург
Последние игры между собой
Магдебург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кёльн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|1:0
|34
|20
|5
|9
|84 - 46
|65
|2.
|Падерборн
|1:1
|34
|16
|10
|8
|76 - 48
|58
|3.
|Унион Берлин
|0:0
|34
|14
|15
|5
|52 - 31
|57
|4.
|Гамбург
|1:0 Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 42
|56
|5.
|Хайденхайм
|0:0
|34
|14
|11
|9
|51 - 43
|53
|6.
|Санкт-Паули
|0:0
|34
|14
|8
|12
|45 - 51
|50
|7.
|Хольштайн Киль
|0:0
|34
|13
|11
|10
|60 - 50
|50
|8.
|Ян
|0:1
|34
|12
|12
|10
|53 - 53
|48
|9.
|Арминия
|0:0
|34
|12
|11
|11
|51 - 50
|47
|10.
|Дармштадт
|1:0
|34
|13
|7
|14
|45 - 53
|46
|11.
|Бохум
|0:0
|34
|11
|11
|12
|47 - 48
|44
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|34
|11
|7
|16
|43 - 47
|40
|13.
|Зандхаузен
|1:0
|34
|10
|10
|14
|44 - 50
|40
|14.
|Динамо Дрезден
|1:1
|34
|10
|10
|14
|39 - 48
|40
|15.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|34
|9
|13
|12
|35 - 55
|40
|16.
|Ингольштадт
|0:0
|34
|9
|9
|16
|41 - 51
|36
|17.
|Магдебург
|0:1
|34
|6
|12
|16
|34 - 53
|30
|18.
|Дуйсбург
|0:1
|34
|6
|10
|18
|39 - 63
|28
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