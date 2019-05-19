Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Магдебург
0:1
Первый тайм: 28'
Кёльн
0'
0:1
3' Гол
Теродде Симон
28'
1
Лория
Гиорги
24
Чахед
Тарек
5
Tobias
Mueller
13
Эрдман
Деннис
29
Пертель
Тимо
9
Marcel
Costly
6
Ротер
Бьёрн
10
Хамманн
Нико
7
Лохкемпер
Феликс
21
Rico
Preissinger
11
Бек
Кристиан
18
Кесслер
Томас
35
Matthias
Bader
3
Зобих
Лассе
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
36
Niklas
Hauptman
8
Гайс
Йоханнес
20
Эзкан
Салих
13
Шауб
Луис
9
Теродде
Симон
30
Кайнц
Флориан
Магдебург
4-3-3
Кёльн
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Теродде Симон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Магдебург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Унион Берлин 3:0 Магдебург Бохум 4:2 Магдебург Магдебург 2:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Магдебург
Магдебург 0:1 Дармштадт Гамбург 1:2 Магдебург Магдебург 0:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 1:1 Магдебург Магдебург 0:1 Зандхаузен Дуйсбург 1:0 Магдебург Магдебург 1:1 Падерборн Арминия 1:3 Магдебург Магдебург 1:1 Хольштайн Киль Ингольштадт 0:1 Магдебург Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Боруссия М 1:2 Магдебург Санкт-Паули 4:1 Магдебург Кёльн 3:0 Магдебург Магдебург 1:1 Унион Берлин Магдебург 0:0 Бохум
Кёльн Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Кёльн 3:5 Ян Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Кёльн 1:2 Дармштадт Динамо Дрезден 3:0 Кёльн
Кёльн 1:1 Гамбург Дуйсбург 4:4 Кёльн Хайденхайм 0:2 Кёльн Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Падерборн 5:3 Кёльн Кёльн 5:1 Арминия Ингольштадт 1:2 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Кёльн 3:1 Зандхаузен Падерборн 3:2 Кёльн Кёльн 4:1 Санкт-Паули Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 3:1 Гронинген Кёльн 2:3 Бохум Кёльн 3:0 Магдебург

Последние игры между собой

Магдебург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кёльн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кёльн 3:0 Магдебург Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 1:0 34 20 5 9 84 - 46 65
2. Падерборн 1:1 34 16 10 8 76 - 48 58
3. Унион Берлин 0:0 34 14 15 5 52 - 31 57
4. Гамбург 1:0 Заявка 34 16 8 10 43 - 42 56
5. Хайденхайм 0:0 34 14 11 9 51 - 43 53
6. Санкт-Паули 0:0 34 14 8 12 45 - 51 50
7. Хольштайн Киль 0:0 34 13 11 10 60 - 50 50
8. Ян 0:1 34 12 12 10 53 - 53 48
9. Арминия 0:0 34 12 11 11 51 - 50 47
10. Дармштадт 1:0 34 13 7 14 45 - 53 46
11. Бохум 0:0 34 11 11 12 47 - 48 44
12. Эрцгебирге Ауэ 0:1 34 11 7 16 43 - 47 40
13. Зандхаузен 1:0 34 10 10 14 44 - 50 40
14. Динамо Дрезден 1:1 34 10 10 14 39 - 48 40
15. Гройтер Фюрт 0:0 34 9 13 12 35 - 55 40
16. Ингольштадт 0:0 34 9 9 16 41 - 51 36
17. Магдебург 0:1 34 6 12 16 34 - 53 30
18. Дуйсбург 0:1 34 6 10 18 39 - 63 28
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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