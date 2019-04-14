Греция: Суперлига 2018-2019
Левадиакос
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Ливадиас
Паниониос
1:0
9' ГолМарковски Марко
1:1
28' ГолSotiris Tsiloulis
1:1
45' Не забитый пенальтиБумаль Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Nikolaos Karageorgiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
32 Antonio Mico
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
9'
1:0
28'
45'
1:1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Левадиакос Последние 20 матчей: +4 =6 -10Астерас 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 ПАС Янина ОФИ 2:0 Левадиакос Лариса 2:0 Левадиакос
Левадиакос 1:1 Ламия Ксанти 0:1 Левадиакос Левадиакос 1:0 Панаитоликос Атромитос 1:0 Левадиакос Левадиакос 0:0 Панатинаикос АЕК 1:0 Левадиакос Левадиакос 1:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Панахаики 2:1 Левадиакос Левадиакос 1:2 ПАОК Паниониос 1:1 Левадиакос Левадиакос 0:2 Астерас ПАС Янина 2:0 Левадиакос Левадиакос 2:1 ОФИ Левадиакос 1:1 Лариса
Паниониос Последние 20 матчей: +7 =4 -9Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос
Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАОК 3:0 Паниониос ОФИ 1:1 Паниониос ПАС Янина 1:1 Паниониос Иродотос 1:2 Паниониос ПАС Янина 3:1 Паниониос Паниониос 1:1 Левадиакос
Последние игры между собой
Левадиакос: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Паниониос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Левадиакос 1:4 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Левадиакос Кубок Паниониос 0:2 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Левадиакос Суперлига Паниониос 1:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 4:2 Левадиакос Суперлига Левадиакос 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 3:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:0 Паниониос Суперлига Левадиакос 1:1 Паниониос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|28
|24
|4
|0
|58 - 13
|76
|2.
|Олимпиакос
|2:0
|27
|21
|3
|3
|61 - 16
|66
|3.
|АЕК
|1:1
|28
|17
|6
|5
|46 - 17
|57
|4.
|Атромитос
|1:0
|28
|14
|7
|7
|38 - 26
|49
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|27
|12
|9
|6
|33 - 23
|45
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|28
|13
|4
|11
|37 - 29
|43
|7.
|Панаитоликос
|1:0
|28
|10
|6
|12
|33 - 42
|36
|8.
|Ламия
|1:1
|28
|8
|10
|10
|23 - 33
|34
|9.
|Паниониос
|1:1
|28
|9
|6
|13
|24 - 41
|33
|10.
|Лариса
|0:0
|28
|7
|10
|11
|24 - 30
|31
|11.
|Астерас
|0:0
|28
|7
|8
|13
|21 - 29
|29
|12.
|Ксанти
|0:2
|28
|6
|11
|11
|18 - 25
|29
|13.
|ПАС Янина
|0:0
|28
|7
|6
|15
|18 - 34
|27
|14.
|ОФИ
|0:0
|28
|5
|11
|12
|24 - 40
|26
|15.
|Левадиакос
|1:1
|28
|5
|7
|16
|15 - 36
|22
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|28
|2
|4
|22
|11 - 50
|10
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