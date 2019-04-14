Греция: Суперлига 2018-2019

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Левадиакос
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Паниониос
0'
1:0
9' Гол
Марковски Марко
1:1
28' Гол
Sotiris Tsiloulis
1:1
45' Не забитый пенальти
Бумаль Оливье
45'+1
19
Vladimir
Bajic
25
Savvas
Tsambouris
4
Georgios
Nikas
92
Moise
Adilehou
5
Ангуа
Бро
21
Карахалиос
Зисис
82
Pavlos
Mitropoulos
42
Савадого
Сулейман
22
Станоевич
Марко
44
Panagiotis
Liagas
9
Марковски
Марко
1
Малерб
Жереми
21
Giannis
Masouras
5
Dias
VII
14
Ставропулос
Димитрис
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Корбос
Панайотис
19
Маниатис
Яннис
23
Sotiris
Tsiloulis
8
Максимович
Новица
17
Sofiane
Sidi
Ali
39
Бумаль
Оливье
Левадиакос
4-2-3-1
Паниониос
4-2-3-1

Ход матча

9'
Марковски Марко
1:0
28'
1:1
Sotiris Tsiloulis
45'
1:1
Бумаль Оливье
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Левадиакос Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Астерас 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 ПАС Янина ОФИ 2:0 Левадиакос Лариса 2:0 Левадиакос
Левадиакос 1:1 Ламия Ксанти 0:1 Левадиакос Левадиакос 1:0 Панаитоликос Атромитос 1:0 Левадиакос Левадиакос 0:0 Панатинаикос АЕК 1:0 Левадиакос Левадиакос 1:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:0 Левадиакос Левадиакос 0:2 Олимпиакос Панахаики 2:1 Левадиакос Левадиакос 1:2 ПАОК Паниониос 1:1 Левадиакос Левадиакос 0:2 Астерас ПАС Янина 2:0 Левадиакос Левадиакос 2:1 ОФИ Левадиакос 1:1 Лариса
Паниониос Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос
Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАОК 3:0 Паниониос ОФИ 1:1 Паниониос ПАС Янина 1:1 Паниониос Иродотос 1:2 Паниониос ПАС Янина 3:1 Паниониос Паниониос 1:1 Левадиакос

Последние игры между собой

Левадиакос: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Паниониос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Паниониос 1:1 Левадиакос Суперлига Паниониос 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:3 Левадиакос Суперлига
Левадиакос 1:4 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 Левадиакос Кубок Паниониос 0:2 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Левадиакос Суперлига Паниониос 1:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 4:2 Левадиакос Суперлига Левадиакос 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Левадиакос Суперлига Левадиакос 3:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Левадиакос Суперлига Левадиакос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Левадиакос Суперлига Левадиакос 1:0 Паниониос Суперлига Левадиакос 1:1 Паниониос Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 28 24 4 0 58 - 13 76
2. Олимпиакос 2:0 27 21 3 3 61 - 16 66
3. АЕК 1:1 28 17 6 5 46 - 17 57
4. Атромитос 1:0 28 14 7 7 38 - 26 49
5. Панатинаикос 0:0 27 12 9 6 33 - 23 45
6. Арис Салоники 0:1 28 13 4 11 37 - 29 43
7. Панаитоликос 1:0 28 10 6 12 33 - 42 36
8. Ламия 1:1 28 8 10 10 23 - 33 34
9. Паниониос 1:1 28 9 6 13 24 - 41 33
10. Лариса 0:0 28 7 10 11 24 - 30 31
11. Астерас 0:0 28 7 8 13 21 - 29 29
12. Ксанти 0:2 28 6 11 11 18 - 25 29
13. ПАС Янина 0:0 28 7 6 15 18 - 34 27
14. ОФИ 0:0 28 5 11 12 24 - 40 26
15. Левадиакос 1:1 28 5 7 16 15 - 36 22
16. Аполлон Смирнис 0:1 28 2 4 22 11 - 50 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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