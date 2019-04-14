Испания: Примера 2018-2019

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  4. Примера 2018-2019
Атлетик Б
2:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Райо Вальекано
0'
1:0
2' Гол
Уильямс Иньяки
1:0
18' Не забитый пенальти
Гарсия Рауль
1:1
45' Гол
Морено Алекс
49' Желтая карточка
Адвинкула Луис
2:1
50' Гол
Уильямс Иньяки
53' Вторая желтая карточка
Адвинкула Луис
55'
13
Эррерин
Яго
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
12
Юри
Берчиче
16
Гарсия
Дани
7
Беньят
Эчебария
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
1
Гарсия
Альберто
17
Адвинкула
Луис
21
Абдулайе
Ба
16
Амат
Хорди
2
Тито
Роберто
15
Суарес
Марио
14
Бебе
Тьягу
22
Посо
Хосе
4
Медран
Альваро
7
Морено
Алекс
9
Рауль
де
Томас
Атлетик Б
4-2-3-1
Райо Вальекано
4-1-4-1

Ход матча

2'
Уильямс Иньяки
(Беньят Эчебария)
1:0
18'
Гарсия Рауль
1:0
45'
1:1
Морено Алекс
49'
 
Адвинкула Луис
50'
Уильямс Иньяки
(Кордоба Иньиго)
2:1
53'
 
Адвинкула Луис
  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар
Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Жирона
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано
Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Леганес Райо Вальекано 1:0 Эйбар Валенсия 3:0 Райо Вальекано

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Райо Вальекано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Райо Вальекано Примера
Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б Примера Райо Вальекано 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано Примера Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 2:0 Атлетик Б Кубок Короля
Команда И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 32 22 8 2 81 - 31 74
2. Атлетико М Заявка 32 19 8 5 47 - 21 65
3. Реал Мадрид Заявка 31 19 3 9 55 - 37 60
4. Севилья Заявка 32 15 7 10 54 - 39 52
5. Хетафе Заявка 32 13 12 7 40 - 29 51
6. Валенсия Заявка 31 10 16 5 33 - 26 46
7. Алавес Заявка 32 12 9 11 33 - 40 45
8. Атлетик Б 1:1 Заявка 32 10 14 8 34 - 36 44
9. Бетис Заявка 32 12 7 13 38 - 43 43
10. Эспаньол Заявка 32 11 8 13 37 - 46 41
11. Реал Сосьедад Заявка 31 10 10 11 37 - 38 40
12. Леганес Заявка 31 10 10 11 31 - 35 40
13. Эйбар Заявка 31 9 12 10 41 - 43 39
14. Жирона Заявка 31 8 10 13 33 - 43 34
15. Леванте Заявка 31 8 9 14 44 - 56 33
16. Сельта Заявка 32 8 8 16 45 - 55 32
17. Вальядолид Заявка 32 7 10 15 26 - 45 31
18. Вильярреал Заявка 31 6 12 13 39 - 45 30
19. Райо Вальекано 1:1 Заявка 32 7 7 18 35 - 55 28
20. Уэска Заявка 32 5 10 17 35 - 55 25
  • Второй тайм
  • 55'
    Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    54'
    Юри Берчиче возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    54'
    Морено Алекс задерживает мяч рукой
  • 53'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    53'
    Ох, нехорошо это выглядит. Юри Берчиче получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    УДАЛЕНИЕ! - Адвинкула Луис получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    53'
    Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Юри Берчиче заработал фол
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 50'
    Кордоба Иньиго сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    50'
    ГОЛ! - Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 50'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Желтая карточка
    49'
    Адвинкула Луис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Фол, нарушение
    49'
    Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
  • 48'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
  • 48'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао играет слишком грубо. Амат Хорди оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
  • 46'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 49'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 49'
    Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 48'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао пробил головой, но мимо
  • 47'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О О Л - Морено Алекс ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
  • 45'
    Плохо сыграл Иньиго Мартинес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 45'
    Иньиго Мартинес ошибается в защите.
  • 45'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья свистит. Гарсия Рауль атаковал сзади соперника. Это Медран Альваро заработал своей команде штрафной
  • 43'
    Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 39'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Фол, нарушение
    39'
    ПЕНАЛЬТИ - Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Уильямс Иньяки.
  • Офсайд
    38'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
  • 37'
    Беньят Эчебария нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Офсайд
    37'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао в офсайде
  • 36'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 35'
    Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 34'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 34'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 32'
    Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали
  • 32'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 31'
    Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 31'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 30'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 30'
    Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
  • 29'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 29'
    Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
  • 28'
    Гарсия Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Тито Роберто из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао
  • 26'
    Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 25'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Посо Хосе задерживает мяч рукой
  • 24'
    Бебе Тьягу пробует нанести удар издали, но Эррерин Яго держит все под контролем
  • 22'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
  • 21'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 20'
    Посо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 20'
    Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао пробил головой, но мимо
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
  • 19'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Атлетик Бильбао
  • 18'
    Йерай Альварес нанес удар, мяч был парирован, но Гарсия Альберто не удержал его в руках.
  • Описание гола
    18'
    СПАСЕНО - Гарсия Рауль пробил пенальти, но Гарсия Альберто отбивает!
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 15'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 15'
    Гарсия Дани из команды Атлетик Бильбао сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Уильямс Иньяки мяча так и не получил
  • Фол, нарушение
    15'
    ПЕНАЛЬТИ - Медран Альваро из команды Райо Вальекано привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Гарсия Рауль.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 15'
    Гарсия Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    14'
    Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао подал угловой слева.
  • 14'
    Абдулайе Ба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
  • 13'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 12'
    Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает передачу одноклубнику.
  • 12'
    Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Райо Вальекано контролирует мяч.
  • 11'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Атлетик Бильбао начинает контратаку
  • 10'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 9'
    Атлетик Бильбао контролирует мяч.
  • 9'
    Райо Вальекано начинает контратаку
  • 9'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 9'
    Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 8'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
  • 7'
    Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао толкнул локтем оппонента. Это Суарес Марио заработал фол
  • Офсайд
    6'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао в офсайде
  • 6'
    Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Бебе Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    5'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао разыграл угловой с правого угла.
  • 5'
    Абдулайе Ба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 4'
    Атлетик Бильбао нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 4'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 3'
    Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Атлетик Бильбао начинает контратаку
  • 2'
    Беньят Эчебария сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    ГОЛ! - Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 2'
    Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Кордоба Иньиго оказался на газоне.
  • 1'
    Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Атлетик Бильбао начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано
Атлетик Б
90.2% (157)
Ничья
4.6% (8)
Райо Вальекано
5.2% (9)
2:1 Атлетик Б
37.9% (66)
1:0 Атлетик Б
25.9% (45)
2:0 Атлетик Б
20.7% (36)
1:2 Райо Вальекано
3.4% (6)
3:1 Атлетик Б
2.9% (5)
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