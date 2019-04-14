Испания: Примера 2018-2019

Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

49' Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

49' Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

49' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

48' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

48' Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао пробил головой, но мимо

47' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

45' Г О О О О О Л - Морено Алекс ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

45' Плохо сыграл Иньиго Мартинес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

45' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

43' Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

43' Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

43' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Де Маркос Оскар из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

42' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

39' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

38' Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде

37' Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао в офсайде

36' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

35' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.

34' Райо Вальекано контролирует мяч.

34' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

33' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

33' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

32' Бебе Тьягу не смог попасть в створ ударом издали

32' Райо Вальекано контролирует мяч.

31' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.

31' Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

30' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

30' Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.

29' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

29' Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.

28' Гарсия Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Тито Роберто из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

26' Удар от ворот произведет Атлетик Бильбао

26' Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали

26' Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе

25' Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

25' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

25' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

20' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

20' Посо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

20' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

20' Шанс! Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао пробил головой, но мимо

19' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

18' После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Атлетик Бильбао

18' Матч возобновлен

15' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

15' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

15' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

15' Гарсия Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао делает передачу одноклубнику.

14' Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао подал угловой слева.

14' Абдулайе Ба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

12' Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает передачу одноклубнику.

12' Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...

12' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Райо Вальекано контролирует мяч.

11' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Атлетик Бильбао начинает контратаку

10' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

9' Атлетик Бильбао контролирует мяч.

9' Райо Вальекано начинает контратаку

9' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

9' Юри Берчиче из команды Атлетик Бильбао навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

8' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао в офсайде

6' Гарсия Рауль из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

6' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Бебе Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Беньят Эчебария из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

5' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао разыграл угловой с правого угла.

5' Абдулайе Ба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Муньяин Икер из команды Атлетик Бильбао отправил кросс в штрафную...

5' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.

4' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

4' Атлетик Бильбао нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

4' Удар от ворот произведет Райо Вальекано

3' Кордоба Иньиго из команды Атлетик Бильбао делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

3' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

3' Атлетик Бильбао начинает контратаку

2' ГОЛ! - Уильямс Иньяки из команды Атлетик Бильбао наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.

2' Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Атлетик Бильбао вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Атлетик Бильбао начинает с центра поля