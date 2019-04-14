Испания: Примера 2018-2019
Атлетик Б
2:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Сан-Мамес
Райо Вальекано
1:0
2' ГолУильямс Иньяки
1:0
18' Не забитый пенальтиГарсия Рауль
1:1
45' ГолМорено Алекс
49' Желтая карточкаАдвинкула Луис
2:1
50' ГолУильямс Иньяки
53' Вторая желтая карточкаАдвинкула Луис
13
Эррерин
Яго
12
Юри
Берчиче
16
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
21
Абдулайе
Ба
16
Амат
Хорди
15
Суарес
Марио
14
Бебе
Тьягу
22
Посо
Хосе
- Основной состав
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Унай СимонВратарь
- Защитник
-
23 Лопес УнаиПолузащитник
-
15 Лекуе ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Адурис АрицНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Абдулайе БаЗащитник
-
16 Амат ХордиЗащитник
- Защитник
-
15 Суарес МариоПолузащитник
-
14 Бебе ТьягуПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Уче АгбоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хемес Пако
Ход матча
2'
18'
1:0
45'
1:1
49'
50'
2:1
53'
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хетафе 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 3:2 Леванте Жирона 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:3 Эйбар
Атлетик Б 2:0 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Эспаньол Валенсия 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Эйбар Уэска 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Барселона Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Вильярреал 1:1 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Севилья Атлетик Б 1:3 Севилья Сельта 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вальядолид Алавес 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Жирона
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +6 =2 -12Райо Вальекано 2:0 Валенсия Эйбар 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Бетис Вильярреал 3:1 Райо Вальекано
Барселона 3:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:2 Жирона Хетафе 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Атлетико М Эспаньол 2:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Леганес Алавес 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:2 Реал Сосьедад Райо Вальекано 4:2 Сельта Вальядолид 0:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 2:1 Леванте Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано Бетис 2:0 Райо Вальекано Райо Вальекано 0:1 Леганес Райо Вальекано 1:0 Эйбар Валенсия 3:0 Райо Вальекано
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Райо Вальекано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б Примера Райо Вальекано 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Примера Райо Вальекано 2:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано Примера Атлетик Б 2:2 Райо Вальекано Кубок Короля Райо Вальекано 2:0 Атлетик Б Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|32
|22
|8
|2
|81 - 31
|74
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|47 - 21
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|55 - 37
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|54 - 39
|52
|5.
|Хетафе
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|40 - 29
|51
|6.
|Валенсия
|Заявка
|31
|10
|16
|5
|33 - 26
|46
|7.
|Алавес
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|33 - 40
|45
|8.
|Атлетик Б
|1:1 Заявка
|32
|10
|14
|8
|34 - 36
|44
|9.
|Бетис
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|38 - 43
|43
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 46
|41
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|37 - 38
|40
|12.
|Леганес
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|31 - 35
|40
|13.
|Эйбар
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|41 - 43
|39
|14.
|Жирона
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|33 - 43
|34
|15.
|Леванте
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|44 - 56
|33
|16.
|Сельта
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|45 - 55
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|26 - 45
|31
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|39 - 45
|30
|19.
|Райо Вальекано
|1:1 Заявка
|32
|7
|7
|18
|35 - 55
|28
|20.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|35 - 55
|25
Атлетик Б
90.2% (157)
Ничья
4.6% (8)
Райо Вальекано
5.2% (9)
2:1 Атлетик Б
37.9% (66)
1:0 Атлетик Б
25.9% (45)
2:0 Атлетик Б
20.7% (36)
1:2 Райо Вальекано
3.4% (6)
3:1 Атлетик Б
2.9% (5)
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