Италия: Серия B 2018-2019
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Джованни Цини
Фоджа
14
Vasile
Mogos
16
Леали
Никола
19
Fabio
Mazzeo
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Vasile MogosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бултам РедаПолузащитник
-
27 Эммерс СианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
-
16 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе
Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне
Фоджа Последние 20 матчей: +4 =9 -7Фоджа 2:2 Ливорно Венеция 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Специя Брешия 2:1 Фоджа
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Фоджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|32
|17
|12
|3
|66 - 38
|63
|2.
|Лечче
|33
|17
|9
|7
|62 - 42
|60
|3.
|Палермо
|33
|15
|13
|5
|51 - 33
|58
|4.
|Беневенто
|33
|16
|8
|9
|55 - 39
|56
|5.
|Пескара
|34
|13
|12
|9
|46 - 44
|51
|6.
|Специя
|33
|13
|8
|12
|48 - 42
|47
|7.
|Верона
|32
|11
|13
|8
|42 - 39
|46
|8.
|Перуджа
|33
|13
|7
|13
|46 - 47
|46
|9.
|Читтаделла
|0:0
|33
|11
|13
|9
|42 - 34
|46
|10.
|Кремонезе
|0:0
|33
|10
|13
|10
|33 - 29
|43
|11.
|Асколи
|0:0
|33
|10
|13
|10
|37 - 48
|43
|12.
|Козенца
|33
|10
|12
|11
|31 - 37
|42
|13.
|Салернитана
|33
|10
|8
|15
|39 - 50
|38
|14.
|Фоджа
|0:0
|33
|8
|14
|11
|39 - 45
|38
|15.
|Кротоне
|33
|9
|10
|14
|36 - 40
|37
|16.
|Венеция
|33
|7
|12
|14
|29 - 41
|33
|17.
|Ливорно
|33
|7
|11
|15
|33 - 48
|32
|18.
|Карпи
|33
|7
|8
|18
|36 - 61
|29
|19.
|Падова
|33
|4
|14
|15
|30 - 44
|26
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