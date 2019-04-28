Италия: Серия B 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2018-2019
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Фоджа
0' 26'
16
Агацци
Микаэль
14
Vasile
Mogos
23
Караччоло
Антонио
3
Клейтон
Машадо
26
Терранова
Эмануэле
33
Ренцетти
Франческо
8
Gaetano
Castrovilli
4
Арини
Мариано
11
Кроче
Даниэле
32
Монтальто
Адриано
7
Пикколо
Антонио
16
Леали
Никола
6
Giuseppe
Loiacono
14
Мартинелли
Лука
3
Раньери
Лука
30
Бузеллато
Массимилиано
7
Греко
Леандро
17
Emanuele
Cicerelli
25
Alberto
Gerbo
11
Крагль
Оливер
19
Fabio
Mazzeo
33
Матарезе
Лука
Кремонезе
5-3-2
Фоджа
3-5-2

Ход матча

7'
Соддимо Данило
Кроче Даниэле
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе
Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо Пескара 0:0 Кремонезе Кремонезе 4:0 Перуджа Брешия 3:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Карпи Фоджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Читтаделла Кремонезе 1:0 Кротоне
Фоджа Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Фоджа 2:2 Ливорно Венеция 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Специя Брешия 2:1 Фоджа
Фоджа 1:1 Читтаделла Лечче 1:0 Фоджа Фоджа 1:0 Козенца Асколи 2:2 Фоджа Фоджа 1:1 Беневенто Падова 1:1 Фоджа Фоджа 1:1 Пескара Палермо 0:0 Фоджа Фоджа 0:2 Кротоне Карпи 0:2 Фоджа Фоджа 2:2 Верона Перуджа 3:0 Фоджа Салернитана 1:0 Фоджа Фоджа 3:1 Кремонезе Ливорно 3:1 Фоджа Фоджа 1:1 Венеция

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Фоджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Фоджа 3:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:4 Фоджа Серия B Фоджа 2:3 Кремонезе Серия B Фоджа 3:1 Кремонезе Лега Про
Кремонезе 1:1 Фоджа Серия C Фоджа 0:0 Кремонезе Серия C Кремонезе 3:3 Фоджа Серия C1 A Фоджа 2:2 Кремонезе Серия C1 A
Команда И В Н П Г О
1. Брешия 32 17 12 3 66 - 38 63
2. Лечче 33 17 9 7 62 - 42 60
3. Палермо 33 15 13 5 51 - 33 58
4. Беневенто 33 16 8 9 55 - 39 56
5. Пескара 34 13 12 9 46 - 44 51
6. Специя 33 13 8 12 48 - 42 47
7. Верона 32 11 13 8 42 - 39 46
8. Перуджа 33 13 7 13 46 - 47 46
9. Читтаделла 0:0 33 11 13 9 42 - 34 46
10. Кремонезе 0:0 33 10 13 10 33 - 29 43
11. Асколи 0:0 33 10 13 10 37 - 48 43
12. Козенца 33 10 12 11 31 - 37 42
13. Салернитана 33 10 8 15 39 - 50 38
14. Фоджа 0:0 33 8 14 11 39 - 45 38
15. Кротоне 33 9 10 14 36 - 40 37
16. Венеция 33 7 12 14 29 - 41 33
17. Ливорно 33 7 11 15 33 - 48 32
18. Карпи 33 7 8 18 36 - 61 29
19. Падова 33 4 14 15 30 - 44 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...