ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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  3. ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Словения
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Польша
0'
4' Желтая карточка
Струна Альяж
7'
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
5
Струна
Альяж
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
7
Иличич
Йосип
6
Крхин
Рене
8
Куртич
Ясмин
21
Вербич
Беньямин
14
Безьяк
Роман
9
Шпорар
Андраж
22
Фабьянски
Лукаш
21
Кендзёра
Томаш
2
Паздан
Михал
5
Беднарек
Ян
18
Берешиньски
Бартош
20
Зелиньски
Петр
14
Клих
Матеуш
10
Крыховяк
Гжегож
11
Гросицки
Камил
23
Пёнтек
Кшиштоф
9
Левандовски
Роберт
Словения
4-4-2
Польша
4-4-2

Ход матча

4'
Струна Альяж
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения
Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта Шотландия 1:0 Словения Словения 2:0 Финляндия
Польша Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша
Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия Польша 0:1 Мексика Польша 0:0 Уругвай Польша 4:2 Черногория

Последние игры между собой

Словения: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Польша 1:1 Словения Товарищеские матчи Словения 1:1 Польша Международные матчи Словения 3:0 Польша Чемпионат Мира Польша 1:1 Словения Чемпионат Мира
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Словения 0:0 Польша
Словения
7.7% (12)
Ничья
26.5% (41)
Польша
65.8% (102)
1:2 Польша
32.9% (51)
1:1 Ничья
21.3% (33)
0:1 Польша
19.4% (30)
0:2 Польша
6.5% (10)
2:1 Словения
5.2% (8)
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