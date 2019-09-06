ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
4' Желтая карточкаСтруна Альяж
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Безьяк
Роман
14
Клих
Матеуш
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Безьяк РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видмар НейцВратарь
-
12 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Майер ЖанПолузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
-
23 Матавж ТимНападающий
-
11 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
19 Берич РобертНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
-
17 Гумни РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +5 =6 -9Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения
Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта Шотландия 1:0 Словения Словения 2:0 Финляндия
Польша Последние 20 матчей: +8 =5 -7Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша
Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия Польша 0:1 Мексика Польша 0:0 Уругвай Польша 4:2 Черногория
Последние игры между собой
Словения: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Словения
7.7% (12)
Ничья
26.5% (41)
Польша
65.8% (102)
1:2 Польша
32.9% (51)
1:1 Ничья
21.3% (33)
0:1 Польша
19.4% (30)
0:2 Польша
6.5% (10)
2:1 Словения
5.2% (8)
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