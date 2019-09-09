ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Польша
0:0
Конец матча

Стадион:
Австрия
0'
9' Желтая карточка
Арнаутович Марко
33' Желтая карточка
Забитцер Марсель
46' Желтая карточка
Лаймер Конрад
85' Желтая карточка
Клих Матеуш
90' Желтая карточка
Белик Крыстян
90'+4
22
Фабьянски
Лукаш
21
Кендзёра
Томаш
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
18
Берешиньски
Бартош
20
Зелиньски
Петр
2
Белик
Крыстян
10
Крыховяк
Гжегож
11
Гросицки
Камил
9
Левандовски
Роберт
7
Ковнацки
Давид
13
Станкович
Чичан
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
5
Пош
Штефан
2
Ульмер
Андреас
14
Баумгартлингер
Юлиан
18
Лаймер
Конрад
22
Лазаро
Валентино
9
Забитцер
Марсель
8
Алаба
Давид
7
Арнаутович
Марко
Польша
4-4-2
Австрия
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Арнаутович Марко
33'
 
Забитцер Марсель
46'
 
Лаймер Конрад
58'
Блащиковский Якуб
Ковнацки Давид
 
70'
Шиманьский Себастиан
Гросицки Камил
 
77'
 
Ильзанкер Штефан
Лазаро Валентино
77'
Клих Матеуш
Блащиковский Якуб
 
85'
Клих Матеуш
 
89'
 
Грегорич Михаэль
Лаймер Конрад
90'
Белик Крыстян
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 7
  • 7 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия
Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия Польша 0:1 Мексика Польша 0:0 Уругвай
Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия
Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия Австрия 1:1 Грузия

Последние игры между собой

Польша: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Австрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Австрия 0:1 Польша ЕВРО 2020: Отборочные матчи Австрия 1:1 Польша Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Польша Заявка 6 4 1 1 8 - 2 13
2. Словения Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
3. Австрия Заявка 6 3 1 2 13 - 6 10
4. Северная Македония Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
5. Израиль Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
6. Латвия Заявка 6 0 0 6 1 - 21 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Забитцер Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Арнаутович Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Польша 0:0 Австрия
Польша
72.8% (110)
Ничья
18.5% (28)
Австрия
8.6% (13)
2:1 Польша
44.4% (67)
1:1 Ничья
13.9% (21)
1:0 Польша
11.9% (18)
2:0 Польша
9.3% (14)
1:2 Австрия
7.9% (12)
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