ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Польша
0:0
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Варшава)
Австрия
9' Желтая карточкаАрнаутович Марко
33' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
46' Желтая карточкаЛаймер Конрад
85' Желтая карточкаКлих Матеуш
90' Желтая карточкаБелик Крыстян
15
Глик
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Рыбус МацейЗащитник
-
17 Гумни РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 8
-
5 Угловые 7
-
7 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: +7 =5 -8Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия
Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия Польша 0:1 Мексика Польша 0:0 Уругвай
Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия
Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия Австрия 1:1 Грузия
Последние игры между собой
Польша: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Австрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Польша
72.8% (110)
Ничья
18.5% (28)
Австрия
8.6% (13)
2:1 Польша
44.4% (67)
1:1 Ничья
13.9% (21)
1:0 Польша
11.9% (18)
2:0 Польша
9.3% (14)
1:2 Австрия
7.9% (12)
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