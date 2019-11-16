ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
0:1
4' ГолКрыховяк Гжегож
53' Желтая карточкаБитон Нир
0:2
54' ГолПёнтек Кшиштоф
58' Желтая карточкаБелик Крыстян
1:2
88' ГолMoanes Dabour
21
Тиби
Эйтан
17
Таа
Лоай
15
Глик
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
-
17 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
-
19 Менахем СунЗащитник
- Защитник
-
16 Лави НетаПолузащитник
-
14 Dolev HazizaПолузащитник
-
10 Саба ДиаПолузащитник
-
12 Вайссман ШонНападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
22 Ilay Elmkies
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
Ход матча
4'
0:1
42'
53'
54'
0:2
58'
88'
1:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Израиль Последние 20 матчей: +7 =2 -11Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония
Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания
Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша
Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея
Последние игры между собой
Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Польша: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Израиль
12.2% (18)
Ничья
27.9% (41)
Польша
59.9% (88)
1:2 Польша
43.5% (64)
1:1 Ничья
23.8% (35)
2:1 Израиль
8.8% (13)
0:1 Польша
7.5% (11)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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