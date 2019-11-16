ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Израиль
1:2
Конец матча

Стадион:
Польша
0'
0:1
4' Гол
Крыховяк Гжегож
53' Желтая карточка
Битон Нир
0:2
54' Гол
Пёнтек Кшиштоф
58' Желтая карточка
Белик Крыстян
1:2
88' Гол
Moanes Dabour
90'+7
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элиэзер
21
Тиби
Эйтан
4
Битон
Нир
17
Таа
Лоай
20
Бен-Харуш
Омри
8
Кайал
Барам
3
Глазер
Дан
6
Натхо
Бибрас
9
Moanes
Dabour
7
Захави
Эран
1
Щесны
Войцех
16
Кендзёра
Томаш
5
Беднарек
Ян
15
Глик
Камил
13
Реца
Аркадиуш
21
Франковски
Пшемыслав
2
Белик
Крыстян
10
Крыховяк
Гжегож
19
Шиманьский
Себастиан
20
Зелиньски
Петр
23
Пёнтек
Кшиштоф
Израиль
5-3-2
Польша
4-4-1-1

Ход матча

4'
0:1
Крыховяк Гжегож
42'
Dolev Haziza
Таа Лоай
 
53'
Битон Нир
 
54'
0:2
Пёнтек Кшиштоф
58'
 
Белик Крыстян
63'
 
Левандовски Роберт
Шиманьский Себастиан
65'
Менахем Сун
Бен-Харуш Омри
 
70'
 
Клих Матеуш
Пёнтек Кшиштоф
79'
Ilay Elmkies
Кайал Барам
 
84'
 
Фурман Доминик
Крыховяк Гжегож
88'
Moanes Dabour
1:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония
Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания
Польша Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша
Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея

Последние игры между собой

Израиль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Польша: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Польша 4:0 Израиль ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 9 7 1 1 15 - 3 22
2. Австрия Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Словения Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
4. Израиль Заявка 9 3 2 4 16 - 17 11
5. Северная Македония Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6. Латвия Заявка 9 0 0 9 2 - 28 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Таа Лоай уходит, Dolev Haziza вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Крыховяк Гжегож бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Teddi Malha Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Израиль 1:2 Польша
Израиль
12.2% (18)
Ничья
27.9% (41)
Польша
59.9% (88)
1:2 Польша
43.5% (64)
1:1 Ничья
23.8% (35)
2:1 Израиль
8.8% (13)
0:1 Польша
7.5% (11)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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