ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Албания
 
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Стадион:
Франция

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания
Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания
Франция Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания
Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция Франция 4:3 Аргентина Дания 0:0 Франция

Последние игры между собой

Албания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Франция: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Франция 4:1 Албания ЕВРО 2020: Отборочные матчи Франция 2:0 Албания ЕВРО 2016 Албания 1:0 Франция Товарищеские матчи Франция 1:1 Албания Товарищеские матчи
Франция 3:0 Албания ЕВРО 2012 Албания 1:2 Франция ЕВРО 2012

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 9 7 1 1 23 - 6 22
2. Турция Заявка 9 6 2 1 16 - 3 20
3. Исландия Заявка 9 5 1 3 12 - 10 16
4. Албания Заявка 9 4 1 4 16 - 12 13
5. Андорра Заявка 9 1 1 7 3 - 18 4
6. Молдова Заявка 9 1 0 8 3 - 24 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Франция

    До начала игры, которая состоится 17.11.2019, осталось 2 дня 20 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Албания - Франция
    Албания
    2.6% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Франция
    97.4% (37)
    0:2 Франция
    26.3% (10)
    1:3 Франция
    23.7% (9)
    1:2 Франция
    21.1% (8)
    0:1 Франция
    13.2% (5)
    0:3 Франция
    10.5% (4)
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