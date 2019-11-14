ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Албания
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Стадион: Arena Kombetare
Франция
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +7 =1 -12Молдова 0:4 Албания Турция 1:0 Албания Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания
Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания
Франция Последние 20 матчей: +14 =4 -2Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания
Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия Молдова 1:4 Франция Франция 1:0 Уругвай Голландия 2:0 Франция Франция 2:1 Германия Франция 2:2 Исландия Франция 2:1 Голландия Германия 0:0 Франция Франция 4:2 Хорватия Франция 1:0 Бельгия Уругвай 0:2 Франция Франция 4:3 Аргентина Дания 0:0 Франция
Последние игры между собой
Албания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Франция: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Албания
2.6% (1)
Ничья
0% (0)
Франция
97.4% (37)
0:2 Франция
26.3% (10)
1:3 Франция
23.7% (9)
1:2 Франция
21.1% (8)
0:1 Франция
13.2% (5)
0:3 Франция
10.5% (4)
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