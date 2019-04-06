Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Мальмё
0'
0:0
25' Не забитый пенальти
Молинс Гильермо
43' Желтая карточка
Carlos Moros
1:0
65' Гол
Maic Sema
1:1
79' Гол
Траустасон Арнор
80'
20
Эскелинен
Виллиам
22
Jonathan
Tamimi
16
Carlos
Moros
4
Блумквист
Александр
3
Мюрестам
Давид
6
Juanjo
Ciercoles
28
Omar
Eddahri
8
David
Batanero
18
Берг
Оливер
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
27
Далин
Юхан
26
Виннхейм
Андреас
2
Ларссон
Эрик
17
Бенгтссон
Расмус
18
Галль
Ромен
6
Левицки
Оскар
14
Кристиансен
Андерс
7
Баширу
Фуад
8
Траустасон
Арнор
11
Молинс
Гильермо
32
Бергет
Йо
Инге
Сундсвалль
4-1-4-1
Мальмё
5-3-2

Ход матча

25'
0:0
Молинс Гильермо
43'
Carlos Moros
 
65'
Maic Sema
1:0
68'
 
Розенберг Маркус
Бергет Йо Инге
68'
 
Антонссон Маркус
Молинс Гильермо
70'
Eric Bjoerkander
Juanjo Ciercoles
 
73'
Эрикссон Тобиас
David Batanero
 
79'
1:1
Траустасон Арнор
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 13
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК
Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль Эребру 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 4:0 Сириус Эстерсунд 1:2 Сундсвалль
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар
Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё Бешикташ 0:1 Мальмё Мальмё 2:2 Генк Лундс 0:2 Мальмё Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 1:1 Сарпсборг-08 Гётеборг 0:3 Мальмё

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
Мальмё: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
Мальмё 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:2 Мальмё Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Мальмё 4:0 Сундсвалль Кубок Мальмё 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 Сундсвалль Кубок Швеции Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Хеккен 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Сундсвалль 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
3. АФК Эскильстуна 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Сириус 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фалькенберг 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Хельсинборг 0:2 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Юргорден 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Хаммарбю 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Эльфсборг 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АИК 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эстерсунд 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Мальмё 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Эребру 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Норрчёпинг 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Гётеборг 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Кальмар 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Carlos Moros получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Молинс Гильермо пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...