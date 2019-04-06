Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:1
Второй тайм: 80'
Стадион: NP3 Arena
Мальмё
0:0
25' Не забитый пенальтиМолинс Гильермо
43' Желтая карточкаCarlos Moros
1:0
65' ГолMaic Sema
1:1
79' ГолТраустасон Арнор
16
Carlos
Moros
28
Omar
Eddahri
18
Берг
Оливер
23
Maic
Sema
27
Далин
Юхан
18
Галль
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Omar EddahriПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Берг ОливерПолузащитник
-
23 Maic SemaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Paya Pichkah
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
25'
0:0
43'
65'
1:0
79'
1:1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 13
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +6 =6 -8Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК
Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль Эребру 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 4:0 Сириус Эстерсунд 1:2 Сундсвалль
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар
Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё Бешикташ 0:1 Мальмё Мальмё 2:2 Генк Лундс 0:2 Мальмё Мальмё 2:0 Эльфсборг Мальмё 1:1 Сарпсборг-08 Гётеборг 0:3 Мальмё
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 9
Мальмё: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 1
Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Мальмё 4:0 Сундсвалль Кубок Мальмё 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 Сундсвалль Кубок Швеции Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 6:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Сундсвалль
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|АФК Эскильстуна
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Сириус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фалькенберг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Хельсинборг
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Юргорден
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Хаммарбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Эльфсборг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|АИК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эстерсунд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мальмё
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Эребру
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Норрчёпинг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Гётеборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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