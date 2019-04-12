Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа Б 2018-2019
Конкордия Кьяжна
3:0
Конец матча

Стадион:
Дунэря Кэлэраши
0'
21' Желтая карточка
Andrei Marc
1:0
27' Гол в свои ворота
Alin Dobrosavlevici
1:0
45' Не забитый пенальти
Горобцов Николас
2:0
45' Гол
Andrei Marc
3:0
69' Гол
Nivaldo III
86' Желтая карточка
Кутрумпис Гиоргос
90'+4
99
Рымничану
Виктор
7
Иванович
Петре
73
Andrei
Marc
23
Бентаиба
Кадамуро
14
Nicusor
Fota
25
Горобцов
Николас
13
Кутрумпис
Гиоргос
44
Ропотан
Адриан
18
Кристеску
Мариан
10
Thaer
Fayed
Bawab
12
Алексе
Мариус
25
Стратон
Кэтэлин
23
Глигоров
Филип
17
Alin
Dobrosavlevici
24
Srdjan
Luchin
27
Менди
Гастон
11
Янку
Габриэль
5
Симон
Габриэл
89
Georgian
Honciu
9
Аммари
Нажиб
29
Mediop
Ndiaye
7
Aymen
Souda
Конкордия Кьяжна
Дунэря Кэлэраши

Ход матча

14'
Nivaldo III
Алексе Мариус
 
21'
Andrei Marc
 
27'
Alin Dobrosavlevici
1:0
45'
Горобцов Николас
1:0
45'
Andrei Marc
2:0
46'
 
Кейта Амиду
Aymen Souda
46'
 
Хендерсон Конор
Georgian Honciu
69'
Nivaldo III
(Thaer Fayed Bawab)
3:0
72'
 
Daniel Benzar
Симон Габриэл
74'
Капарко Алессандро
Рымничану Виктор
 
82'
Бэрбояну Штефан
Кристеску Мариан
 
86'
Кутрумпис Гиоргос
 

Предыдущие игры

Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна
Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна
Дунэря Кэлэраши Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Ботошани 1:2 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши
Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Ботошани 1:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси КСМ Студенцеск 1:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Университатя Крайова 1:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:1 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:1 Вииторул Констанца Дунэря Кэлэраши 0:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 1:1 Дунэря Кэлэраши

Последние игры между собой

Конкордия Кьяжна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Дунэря Кэлэраши: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 4 4 0 0 8 - 2 28
2. Динамо Бухарест 4 3 0 1 8 - 4 25
3. CSM Politehnica Iasi 4 2 0 2 4 - 5 23
4. Волунтари 4 3 1 0 7 - 3 21
5. Ботошани 4 0 1 3 2 - 6 19
6. Германнштадт 4 0 1 3 2 - 7 17
7. Дунэря Кэлэраши 5 1 1 3 4 - 9 16
8. Конкордия Кьяжна 5 1 2 2 8 - 7 14
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 93'
    Бэрбояну Штефан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
  • 93'
    Nicusor Fota из команды Kонкордия Чяйна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 92'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 92'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 91'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Дунари Кэлераши контролирует мяч.
  • 90'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Офсайд
    89'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна в офсайде
  • 89'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • Офсайд
    88'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна в офсайде
  • 87'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 87'
    Daniel Benzar решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    86'
    Кутрумпис Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    86'
    Кутрумпис Гиоргос из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Янку Габриэль пострадал.
  • 85'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 85'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    84'
    Игрок команды Kонкордия Чяйна совершает фол
  • Фол, нарушение
    84'
    Бентаиба Кадамуро наказан за толчок Кейта Амиду
  • 83'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Thaer Bawab нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 83'
    Nicusor Fota из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
  • 83'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна делает пас партнеру.
  • 83'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 82'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Кристеску Мариан уходит с поля и его заменяет Бэрбояну Штефан
  • 81'
    Alin Dobrosavlevici выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Nicusor Fota из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Дунари Кэлераши контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 80'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 79'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 79'
    Nivaldo нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 79'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 79'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Капарко Алессандро взял и забрал мяч на выходе
  • 79'
    Глигоров Филип из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 78'
    Кейта Амиду из команды Дунари Кэлераши навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 77'
    Дунари Кэлераши контролирует мяч.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 76'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 75'
    Nicusor Fota выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Игрок из команды Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    74'
    Игрок команды Kонкордия Чяйна совершает фол
  • 74'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Рымничану Виктор получил травму и заменен. Капарко Алессандро выходит на поле.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
  • 73'
    Andrei Marc не смог попасть в створ ударом издали
  • 72'
    Тактическая замена. Симон Габриэл уходит с поля и его заменяет Daniel Benzar
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Менди Гастон из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Andrei Marc
  • 71'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 71'
    Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 70'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 70'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Thaer Bawab сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    69'
    ГОЛ! - Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 69'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 69'
    Kонкордия Чяйна начинает контратаку
  • 69'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Горобцов Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши подал угловой слева.
  • 68'
    Andrei Marc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 68'
    Кейта Амиду из команды Дунари Кэлераши идет с мячом вперед на обострение...
  • 68'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 67'
    Аммари Нажиб пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
  • 67'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши идет с мячом вперед на обострение...
  • 67'
    Отличные скиллы показывает Аммари Нажиб, обводя своих соперников
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 66'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Кристеску Мариан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Хендерсон Конор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    65'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Кейта Амиду оказался на газоне.
  • 65'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Срджан Лучин
  • 63'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 62'
    Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
  • 62'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Менди Гастон наказан за толчок Горобцов Николас
  • 61'
    Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
  • 61'
    Горобцов Николас не смог попасть в створ ударом издали
  • 60'
    Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Кристеску Мариан
  • Травма, повреждение
    59'
    Кутрумпис Гиоргос возвращается на поле.
  • 59'
    Дунари Кэлераши контролирует мяч.
  • 59'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 58'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    58'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кутрумпис Гиоргос получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    58'
    Кутрумпис Гиоргос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 57'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 57'
    Кейта Амиду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 57'
    Глигоров Филип из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
  • 55'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 54'
    Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
  • 54'
    Янку Габриэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 53'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Срджан Лучин пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Янку Габриэль
  • Травма, повреждение
    51'
    Ропотан Адриан возвращается на поле.
  • 51'
    Янку Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    50'
    Игрок команды Kонкордия Чяйна совершает фол
  • 50'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    48'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ропотан Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Ропотан Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 48'
    Mediop Ndiaye не смог попасть в створ ударом издали
  • 48'
    Дунари Кэлераши имеет хороший шанс забить.
  • 47'
    Thaer Bawab нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Отличные скиллы показывает Thaer Bawab, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    47'
    Менди Гастон наказан за толчок соперника
  • 46'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Georgian Honciu уходит с поля и его заменяет Хендерсон Конор
  • 46'
    Тактическая замена. Aymen Souda уходит с поля и его заменяет Кейта Амиду
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 48'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 47'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Andrei Marc забивает!
  • Описание гола
    46'
    СПАСЕНО - Горобцов Николас пробил пенальти, но Стратон Кэтэлин отбивает!
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    45'
    ПЕНАЛЬТИ - Alin Dobrosavlevici из команды Дунари Кэлераши привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Nivaldo.
  • Фол, нарушение
    44'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши опасно и грубо сыграл. Горобцов Николас пострадал.
  • 43'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Глигоров Филип из команды Дунари Кэлераши делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 43'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна забрасывает мяч в штрафную.
  • 42'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 42'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 40'
    Хорошую попытку сделал Aymen Souda. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 40'
    Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
  • 39'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
  • 38'
    Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
  • 38'
    Thaer Bawab решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Иванович Петре
  • 37'
    Иванович Петре нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой справа.
  • 36'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Отличные скиллы показывает Thaer Bawab, обводя своих соперников
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 35'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Georgian Honciu наказан за толчок Рымничану Виктор
  • 34'
    Глигоров Филип из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Аммари Нажиб
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Aymen Souda
  • 33'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 32'
    Отличные скиллы показывает Янку Габриэль, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Бентаиба Кадамуро
  • 31'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 31'
    Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Травма, повреждение
    30'
    Рымничану Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    29'
    Ропотан Адриан наказан за толчок Alin Dobrosavlevici
  • 28'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 28'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Nicusor Fota сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Alin Dobrosavlevici уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 27'
    Nicusor Fota из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 26'
    Стратон Кэтэлин взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Andrei Marc навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Alin Dobrosavlevici наказан за толчок Иванович Петре
  • 24'
    Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
  • 23'
    Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Nicusor Fota из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
  • 22'
    Кутрумпис Гиоргос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
  • 22'
    Янку Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    21'
    Andrei Marc получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Andrei Marc атаковал сзади соперника. Это Mediop Ndiaye заработал своей команде штрафной
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 20'
    Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши делает пас партнеру.
  • 20'
    Отличные скиллы показывает Mediop Ndiaye, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Янку Габриэль
  • 19'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Nivaldo из команды Kонкордия Чяйна нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    18'
    Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна подал угловой справа.
  • 17'
    Срджан Лучин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Горобцов Николас из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    16'
    Янку Габриэль из команды Дунари Кэлераши подал угловой справа.
  • 16'
    Nicusor Fota предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 15'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Бентаиба Кадамуро из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Georgian Honciu пострадал.
  • 14'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Алексе Мариус получил травму и заменен. Nivaldo выходит на поле.
  • 13'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Aymen Souda из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Горобцов Николас
  • Фол, нарушение
    12'
    Кутрумпис Гиоргос из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Аммари Нажиб пострадал.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Дунари Кэлераши
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Georgian Honciu из команды Дунари Кэлераши поставил подножку. Пострадал Кристеску Мариан
  • 10'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 10'
    Срджан Лучин из команды Дунари Кэлераши сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 10'
    Янку Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Кутрумпис Гиоргос наказан за толчок Mediop Ndiaye
  • 9'
    Срджан Лучин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 8'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Дунари Кэлераши контролирует мяч.
  • 7'
    Дунари Кэлераши контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Янку Габриэль наказан за толчок Andrei Marc
  • Офсайд
    6'
    Mediop Ndiaye из команды Дунари Кэлераши в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 5'
    Шанс! Alin Dobrosavlevici из команды Дунари Кэлераши пробил головой, но мимо
  • Угловой
    5'
    Аммари Нажиб из команды Дунари Кэлераши подал угловой слева.
  • 4'
    Кристеску Мариан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Янку Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Andrei Marc из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Mediop Ndiaye
  • 3'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Дунари Кэлераши контролирует мяч.
  • 3'
    Andrei Marc бьет со штрафного в створ, но Стратон Кэтэлин держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    2'
    Срджан Лучин наказан за толчок Thaer Bawab
  • 1'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Дунари Кэлераши вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Kонкордия Чяйна начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...