Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019
Конкордия Кьяжна
3:0
Конец матча
Стадион: Конкордия
Дунэря Кэлэраши
21' Желтая карточкаAndrei Marc
1:0
27' Гол в свои воротаAlin Dobrosavlevici
1:0
45' Не забитый пенальтиГоробцов Николас
2:0
45' ГолAndrei Marc
3:0
69' ГолNivaldo III
86' Желтая карточкаКутрумпис Гиоргос
73
Andrei
Marc
14
Nicusor
Fota
27
Менди
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
73 Andrei MarcЗащитник
- Защитник
-
14 Nicusor FotaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Мейра ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Andrei Paliu
-
22 Nivaldo III
-
-
Главный тренер: Adrian Falub
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Менди ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кейта АмидуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dan Alexa
Ход матча
21'
27'
45'
1:0
45'
2:0
69'
3:0
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =6 -13Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна
Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна
Дунэря Кэлэраши Последние 20 матчей: +2 =8 -10Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Ботошани 1:2 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши
Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Ботошани 1:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси КСМ Студенцеск 1:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Университатя Крайова 1:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:1 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Дунэря Кэлэраши Дунэря Кэлэраши 0:1 Вииторул Констанца Дунэря Кэлэраши 0:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 1:1 Дунэря Кэлэраши
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Дунэря Кэлэраши: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|28
|2.
|Динамо Бухарест
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|25
|3.
|CSM Politehnica Iasi
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|23
|4.
|Волунтари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|21
|5.
|Ботошани
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|19
|6.
|Германнштадт
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|17
|7.
|Дунэря Кэлэраши
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|16
|8.
|Конкордия Кьяжна
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|14
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