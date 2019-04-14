Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
1:0
Перерыв
Стадион: Сарпсборг
Лиллестрём
1:0
11' ГолЛарсен Йорген
29' Желтая карточкаКиппе Фроде
34' Желтая карточкаСколевик Стеффен
42' Желтая карточкаSimen Rafn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
18 Moses EbiyeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
11'
29'
34'
42'
-
3 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер
Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Сарпсборг-08 2:3 Бешикташ Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Мальмё 1:1 Сарпсборг-08
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =9 -4Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам
Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Русенборг Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Стабек Лиллестрём 2:0 Брюне
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Лиллестрём 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Лиллестрём 1:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Сарпсборг-08 Кубок НМ Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Викинг
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Одд
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Мольде
|0:2
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|5.
|Сарпсборг-08
|1:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Лиллестрём
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Бранн
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Мьёндален
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Волеренга
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Кристиансунд
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Хёугесунн
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Русенборг
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Стабек
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Ранхейм
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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