Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
1:0
Перерыв

Стадион:
Лиллестрём
0'
1:0
11' Гол
Ларсен Йорген
29' Желтая карточка
Киппе Фроде
34' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
42' Желтая карточка
Simen Rafn
78
Васютин
Александр
22
Твейта
Йон-Хельге
3
Хорн
Йорген
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
45
Ларсен
Йорген
10
Сколевик
Стеффен
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
4
Tobias
Sahlquist
13
Киппе
Фроде
5
Simen
Rafn
7
Густавссон
Даниэль
21
Alex
Dyer
23
Daniel
A.
Pedersen
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
10
Ольсен
Томас
18
Moses
Ebiye
Сарпсборг-08
4-4-2
Лиллестрём
4-4-2

Ход матча

11'
Ларсен Йорген
(Сколевик Стеффен)
1:0
29'
 
Киппе Фроде
34'
Сколевик Стеффен
 
42'
 
Simen Rafn
  • 3 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер
Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Сарпсборг-08 2:3 Бешикташ Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Мальмё 1:1 Сарпсборг-08
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам
Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Русенборг Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Стабек Лиллестрём 2:0 Брюне

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Лиллестрём: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Лиллестрём 3:2 Сарпсборг-08 Кубок
Сарпсборг-08 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Лиллестрём 2:0 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Лиллестрём 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Лиллестрём 1:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Сарпсборг-08 Кубок НМ Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:0 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Викинг 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Одд 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Мольде 0:2 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Сарпсборг-08 1:0 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Лиллестрём 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Стрёмсгодсет 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Бранн 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Тромсё 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Мьёндален 3 1 0 2 7 - 9 3
11. Волеренга 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Кристиансунд 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
13. Хёугесунн 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Русенборг 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Стабек 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Ранхейм 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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