Кипр: Первый дивизион 2018-2019
Докса Катокопия
2:2
Конец матча
Эносис
32' Красная карточкаАмбарцумян Оганес
0:1
36' ГолРиера Лоренцо
1:1
42' ГолЛуис Карлос II
44' Желтая карточкаМучтарис Стефанос
1:2
56' ГолПиттас Яннис
2:2
61' ГолБатин Паул
61' Желтая карточкаМайсурадзе Ираклий
70' Желтая карточкаПапафотис Вассилис
78' Желтая карточкаМитря Богдан
90' Желтая карточкаMaximiliano Oliva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Митря БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Nils ZatlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Батин ПаулНападающий
-
2 Joel V
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
- Нападающий
-
77 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
Главный тренер: Carit Falch
Ход матча
36'
0:1
42'
1:1
56'
1:2
61'
2:2
78'
Предыдущие игры
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос
Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Докса Катокопия
Эносис Последние 20 матчей: +5 =7 -8Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис
Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Эносис Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Эносис 0:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:2 Эносис Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис Анортосис 2:3 Эносис Эносис 0:1 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:0 Эносис Эносис 1:1 Омония Эносис 5:1 Дигенис Вороклинис
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Эносис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Докса Катокопия 2:1 Эносис Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:0 Эносис Кубок Кипра Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Эносис 2:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:0 Эносис Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Эносис Первый дивизион Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|3:0
|28
|18
|7
|3
|56 - 23
|61
|2.
|Аполлон
|27
|16
|6
|5
|59 - 24
|54
|3.
|АЕК Ларнака
|27
|14
|7
|6
|42 - 18
|49
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|27
|15
|3
|9
|38 - 35
|48
|5.
|Неа Саламина
|0:3
|28
|10
|7
|11
|31 - 37
|37
|6.
|Омония
|27
|10
|6
|11
|30 - 31
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|27
|11
|9
|7
|36 - 32
|42
|2.
|Пафос
|28
|9
|8
|11
|31 - 43
|35
|3.
|Докса Катокопия
|28
|7
|8
|13
|41 - 46
|29
|4.
|Алки Ороклинис
|28
|7
|6
|15
|28 - 52
|27
|5.
|Эносис
|28
|6
|7
|15
|24 - 46
|25
|6.
|Эрмис Арадиппу
|27
|3
|4
|20
|24 - 53
|13
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