Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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Докса Катокопия
2:2
Конец матча
Эносис
0'
32' Красная карточка
Амбарцумян Оганес
0:1
36' Гол
Риера Лоренцо
1:1
42' Гол
Луис Карлос II
44' Желтая карточка
Мучтарис Стефанос
1:2
56' Гол
Питтас Яннис
2:2
61' Гол
Батин Паул
61' Желтая карточка
Майсурадзе Ираклий
70' Желтая карточка
Папафотис Вассилис
78' Желтая карточка
Митря Богдан
90' Желтая карточка
Maximiliano Oliva
90'+6
Докса Катокопия
Эносис

Ход матча

32'
 
Амбарцумян Оганес
36'
0:1
Риера Лоренцо
38'
Папафотис Вассилис
Alfonso Artabe
 
42'
Луис Карлос II
1:1
44'
Мучтарис Стефанос
 
56'
1:2
Питтас Яннис
61'
Батин Паул
2:2
61'
 
Майсурадзе Ираклий
70'
Папафотис Вассилис
 
73'
 
Loizos Kosma
Риера Лоренцо
73'
Хадьивасилис Иоаннис
Nils Zatl
 
78'
Митря Богдан
 
78'
 
Dimitris Moulazims
Эно Эйонг
83'
Evgeny Pavlov
Батин Паул
 
90'
 
Maximiliano Oliva
90'
 
Щербаков Александр
Удожи Чигозе

Предыдущие игры

Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос
Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 2:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 3:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Докса Катокопия
Эносис Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис
Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Эносис Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Эносис 0:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:2 Эносис Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Эносис 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Эносис Анортосис 2:3 Эносис Эносис 0:1 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:0 Эносис Эносис 1:1 Омония Эносис 5:1 Дигенис Вороклинис

Последние игры между собой

Докса Катокопия: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Эносис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 2:1 Эносис Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:0 Эносис Кубок Кипра Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Эносис 2:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:0 Эносис Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Эносис Первый дивизион Эносис 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 3:0 28 18 7 3 56 - 23 61
2. Аполлон 27 16 6 5 59 - 24 54
3. АЕК Ларнака 27 14 7 6 42 - 18 49
4. АЕЛ Лимаcсол 27 15 3 9 38 - 35 48
5. Неа Саламина 0:3 28 10 7 11 31 - 37 37
6. Омония 27 10 6 11 30 - 31 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 27 11 9 7 36 - 32 42
2. Пафос 28 9 8 11 31 - 43 35
3. Докса Катокопия 28 7 8 13 41 - 46 29
4. Алки Ороклинис 28 7 6 15 28 - 52 27
5. Эносис 28 6 7 15 24 - 46 25
6. Эрмис Арадиппу 27 3 4 20 24 - 53 13
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