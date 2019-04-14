Кипр: Первый дивизион 2018-2019

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АЕЛ Лимаcсол
1:1
Перерыв
АЕК Ларнака
0'
22' Желтая карточка
Ирхене Фиделис
0:1
25' Гол
Тричковски Иван
29' Желтая карточка
Труйольс Хоан
32' Желтая карточка
Микель Гонсалес
1:1
35' Гол
Лафранс Кевин
АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака

Ход матча

22'
Ирхене Фиделис
 
25'
0:1
Тричковски Иван
29'
 
Труйольс Хоан
32'
 
Микель Гонсалес
35'
Лафранс Кевин
1:1

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +11 =2 -7
АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Эрмис Арадиппу АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Пафос АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
АЕК Ларнака: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 2:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 28 18 7 3 57 - 23 61
2. Аполлон 27 16 6 5 59 - 24 54
3. АЕК Ларнака 1:1 28 14 8 6 43 - 19 50
4. АЕЛ Лимаcсол 1:1 28 15 4 9 39 - 36 49
5. Неа Саламина 28 10 7 11 31 - 38 37
6. Омония 27 10 6 11 30 - 31 36

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Анортосис 27 11 9 7 36 - 32 42
2. Пафос 28 10 7 11 33 - 44 37
3. Докса Катокопия 28 7 8 13 41 - 46 29
4. Алки Ороклинис 28 7 5 16 29 - 54 26
5. Эносис 28 6 7 15 24 - 46 25
6. Эрмис Арадиппу 27 3 4 20 24 - 53 13
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