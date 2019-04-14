Кипр: Первый дивизион 2018-2019
АЕЛ Лимаcсол
1:1
Перерыв
АЕК Ларнака
22' Желтая карточкаИрхене Фиделис
0:1
25' ГолТричковски Иван
29' Желтая карточкаТруйольс Хоан
32' Желтая карточкаМикель Гонсалес
1:1
35' ГолЛафранс Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Шранц ИванНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Хурадо РубенНападающий
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Касес НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Акино ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Идьякес Иманоль
Ход матча
22'
25'
0:1
29'
32'
35'
1:1
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +11 =2 -7АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина Лакатамия 0:6 АЕЛ Лимаcсол Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 8:0 Лакатамия Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:1 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:3 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +10 =7 -3Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:2 Эрмис Арадиппу АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Пафос АЕК Ларнака 0:1 Неа Саламина
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
АЕК Ларнака: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 2:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|28
|18
|7
|3
|57 - 23
|61
|2.
|Аполлон
|27
|16
|6
|5
|59 - 24
|54
|3.
|АЕК Ларнака
|1:1
|28
|14
|8
|6
|43 - 19
|50
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:1
|28
|15
|4
|9
|39 - 36
|49
|5.
|Неа Саламина
|28
|10
|7
|11
|31 - 38
|37
|6.
|Омония
|27
|10
|6
|11
|30 - 31
|36
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|27
|11
|9
|7
|36 - 32
|42
|2.
|Пафос
|28
|10
|7
|11
|33 - 44
|37
|3.
|Докса Катокопия
|28
|7
|8
|13
|41 - 46
|29
|4.
|Алки Ороклинис
|28
|7
|5
|16
|29 - 54
|26
|5.
|Эносис
|28
|6
|7
|15
|24 - 46
|25
|6.
|Эрмис Арадиппу
|27
|3
|4
|20
|24 - 53
|13
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