Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
ГАИС
0:3
Конец матча
Браге
0'
13' Желтая карточка
Селлин Роббин
0:1
24' Гол
Anton Lundin
25' Желтая карточка
Leonard Pllana
36' Желтая карточка
Юханссон Марко
36' Желтая карточка
Seth Hellberg
60' Вторая желтая карточка
Юханссон Марко
0:2
64' Гол
Benjamin Hjertstrand
0:3
65' Гол
Christian Kouakou III
90' Желтая карточка
Alexander Zetterstroem
90'+7
30
Юханссон
Марко
24
Netinho
II
6
Carl
Nystroem
21
Вальстрем
Эмиль
3
August
Wangberg
20
Predrag
Randjelovic
II
7
Marcus
Berg
I
2
Andreas
Oestling
10
Leonard
Pllana
14
Ашчерич
Никола
11
Бом
Карл
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
2
Alexander
Zetterstroem
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
7
Селлин
Роббин
20
Bjarni
Antonsson
8
Seth
Hellberg
11
Anton
Lundin
9
Christian
Kouakou
III
22
Kristian
Andersen
ГАИС
4-3-3
Браге
4-4-2

Ход матча

13'
 
Селлин Роббин
24'
0:1
Anton Lundin
(Kristian Andersen)
25'
Leonard Pllana
 
36'
Юханссон Марко
 
36'
 
Seth Hellberg
60'
Юханссон Марко
 
62'
Кабаши Ариан
Бом Карл
 
63'
Damir Mehic
Andreas Oestling
 
64'
0:2
Benjamin Hjertstrand
(Kristian Andersen)
65'
0:3
Christian Kouakou III
70'
 
Jonathan Morsay
Christian Kouakou III
75'
 
Oscar Lundin
Seth Hellberg
77'
Niklas Andersen II
Netinho II
 
84'
 
Andre Kamp
Kristian Andersen
90'
 
Alexander Zetterstroem

Предыдущие игры

ГАИС Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС
Хеккен 4:1 ГАИС ГАИС 4:3 Нючепинг Гётеборг 0:3 ГАИС Эребру 2:1 ГАИС Фалькенберг 0:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Йёнчёпинг 2:0 ГАИС ГАИС 3:1 Ландскруна Гефле 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хельсинборг Дегерфорс 1:1 ГАИС ГАИС 1:2 Хальмстад ГАИС 1:2 Вернаму АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС Эргрюте 1:3 ГАИС Смедби Аис 0:3 ГАИС
Браге Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге
Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю Браге 1:0 Фрей Браге 5:1 Ландскруна Вестерос СК 1:3 Браге Гефле 0:2 Браге

Последние игры между собой

ГАИС: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
ГАИС 1:1 Браге Суперэттан Браге 1:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 0:0 Браге Суперэттан Браге 0:4 ГАИС Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Браге 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Варберг БоИС 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Дегерфорс 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Эргрюте ФФ 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Норрбю 3 1 2 0 4 - 3 5
6. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
7. Вестерос СК 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Броммапойкарна 3 1 0 2 6 - 4 3
9. Йёнчёпинг 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Мьельбю 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Хальмстад 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Сюрианска 3 1 0 2 5 - 9 3
13. Эстер 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Треллеборг 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Далкурд 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Фрей 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Alexander Zetterstroem получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Браге делает замену. Kristian Andersen уходит с поля, а Andre Kamp выходит на его замену.
  • 77'
    Гаис делает замену. Netinho уходит с поля, а Никлас Андерсен выходит на его замену.
  • 75'
    Браге делает замену. Seth Hellberg уходит с поля, а Oscar Lundin выходит на его замену.
  • 70'
    Браге делает замену. Christian Kouakou уходит с поля, а Jonathan Morsay выходит на его замену.
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Christian Kouakou бьет в цель!
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Benjamin Hjertstrand бьет в цель!
  • 63'
    Гаис делает замену. Andreas Oestling уходит с поля, а Дамир Мехич выходит на его замену.
  • 62'
    Гаис делает замену. Бом Карл уходит с поля, а Кабаши Ариан выходит на его замену.
  • 60'
    Юханссон Марко получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Seth Hellberg получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Юханссон Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Leonard Pllana получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Anton Lundin бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Селлин Роббин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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