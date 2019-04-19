Швеция: Суперэттан 2019
13' Желтая карточкаСеллин Роббин
0:1
24' ГолAnton Lundin
25' Желтая карточкаLeonard Pllana
36' Желтая карточкаЮханссон Марко
36' Желтая карточкаSeth Hellberg
60' Вторая желтая карточкаЮханссон Марко
0:2
64' ГолBenjamin Hjertstrand
0:3
65' ГолChristian Kouakou III
90' Желтая карточкаAlexander Zetterstroem
24
Netinho
II
11
Бом
Карл
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Netinho IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Кабаши АрианНападающий
-
27 Kim Dickson
-
-
22 Aiden Harvey
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Oscar Lundin
-
16 Andre Kamp
-
-
Ход матча
13'
24'
25'
36'
36'
60'
62'
64'
65'
Предыдущие игры
ГАИС Последние 20 матчей: +8 =5 -7Броммапойкарна 1:2 ГАИС ГАИС 1:1 Эстер Треллеборг 2:2 ГАИС Хеккен 1:2 ГАИС
Браге Последние 20 матчей: +9 =3 -8Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге
Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю Браге 1:0 Фрей Браге 5:1 Ландскруна Вестерос СК 1:3 Браге Гефле 0:2 Браге
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Варберг БоИС
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Дегерфорс
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Эргрюте ФФ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Норрбю
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|7.
|Вестерос СК
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|9.
|Йёнчёпинг
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Мьельбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Сюрианска
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Эстер
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Треллеборг
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Далкурд
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Фрей
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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