Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Раннерс
1:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 2755
Вендсиссель
16' Желтая карточкаПоульсен Николай II
28' Желтая карточкаКонате Тьемоко
0:1
32' ГолКамара Аль-Хаджи
1:1
40' ГолКонбой Кевин
57' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
66' Желтая карточкаРёмер Андре
70' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
24
Багер
Йонас
17
Конбой
Кевин
10
Mads
Aaquist
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Багер ЙонасЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
-
10 Mads AaquistПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
25 Jonas Dakir
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фишер СандерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Seyi Adekoya
-
-
Главный тренер: Jens Berthel Askou
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
32'
40'
1:1
57'
66'
70'
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Раннерс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 2:0 Хорсенс Сённерйюск 3:0 Раннерс
Брондбю 2:1 Раннерс Раннерс 0:2 Копенгаген Ольборг 0:3 Раннерс Штурм 2:3 Раннерс Широки Бриег 1:3 Раннерс Раннерс 0:1 Словацко Раннерс 2:2 Фредерисия Раннерс 1:1 Сённерйюск Раннерс 2:0 Вайле Вендсиссель 0:1 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Хобро 0:1 Раннерс Раннерс 1:1 Нордшелланн Орхус 0:2 Раннерс Раннерс 0:2 Эсбьерг Раннерс 1:1 Сённерйюск
Вендсиссель Последние 20 матчей: +3 =6 -11Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус
Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс Нордшелланн 0:1 Вендсиссель Оденсе 2:0 Вендсиссель Вендсиссель 1:1 Эсбьерг Хобро 1:0 Вендсиссель Вендсиссель 2:3 Сённерйюск
Последние игры между собой
Раннерс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Вендсиссель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Будет доступно позже.
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