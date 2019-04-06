Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Раннерс
1:1
Второй тайм: 77'

Стадион: Зрители: 2755
Вендсиссель
0'
16' Желтая карточка
Поульсен Николай II
28' Желтая карточка
Конате Тьемоко
0:1
32' Гол
Камара Аль-Хаджи
1:1
40' Гол
Конбой Кевин
57' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
66' Желтая карточка
Рёмер Андре
70' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
77'
1
Карлгрен
Патрик
4
Томсен
Джонни
2
Kasper
Enghardt
24
Багер
Йонас
17
Конбой
Кевин
10
Mads
Aaquist
38
Поульсен
Николай
II
6
Рёмер
Андре
23
Лобжанидзе
Саба
18
Benjamin
Stokke
45
Эгхо
Марвин
1
Nicolai
Floe
30
Alexander
Juel
Andersen
16
Фишер
Сандер
3
Jakob
Hjorth
17
Конате
Тьемоко
5
Штайнманн
Матти
35
Вольгемут
Миккель
11
Торстейнссон
Йон
13
Soeren
Henriksen
29
Benjamin
Kaellman
45
Камара
Аль-Хаджи
Раннерс
4-4-2
Вендсиссель
3-5-2

Ход матча

16'
Поульсен Николай II
 
28'
 
Конате Тьемоко
32'
0:1
Камара Аль-Хаджи
(Торстейнссон Йон)
40'
Конбой Кевин
(Эгхо Марвин)
1:1
57'
 
Камара Аль-Хаджи
61'
Emil Riis Jakobsen
Benjamin Stokke
 
66'
Рёмер Андре
 
70'
 
Торстейнссон Йон
70'
Bjoern Kopplin
Mads Aaquist
 
74'
 
Франсишку Жуниор
Торстейнссон Йон
  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Раннерс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 2:0 Хорсенс Сённерйюск 3:0 Раннерс
Брондбю 2:1 Раннерс Раннерс 0:2 Копенгаген Ольборг 0:3 Раннерс Штурм 2:3 Раннерс Широки Бриег 1:3 Раннерс Раннерс 0:1 Словацко Раннерс 2:2 Фредерисия Раннерс 1:1 Сённерйюск Раннерс 2:0 Вайле Вендсиссель 0:1 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Хобро 0:1 Раннерс Раннерс 1:1 Нордшелланн Орхус 0:2 Раннерс Раннерс 0:2 Эсбьерг Раннерс 1:1 Сённерйюск
Вендсиссель Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус
Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс Нордшелланн 0:1 Вендсиссель Оденсе 2:0 Вендсиссель Вендсиссель 1:1 Эсбьерг Хобро 1:0 Вендсиссель Вендсиссель 2:3 Сённерйюск

Последние игры между собой

Раннерс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Вендсиссель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Вендсиссель 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Вендсиссель Суперлига Дании Вендсиссель 3:2 Раннерс Товарищеские матчи Раннерс 3:0 Вендсиссель Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • 78'
    Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс делает неудачный навес.
  • 78'
    Отличные скиллы показывает Эмиль Риис Якобсен, обводя своих соперников
  • 78'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный кросс...
  • 78'
    Benjamin Kaellman выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    78'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 78'
    Эмиль Риис Якобсен пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Франсишку Жуниор из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Томсен Джонни
  • 76'
    Якоб Хьорт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Бьорн Копплин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Раннерс начинает контратаку
  • 76'
    Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Игрок из команды Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 75'
    Игрок из команды Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 75'
    Benjamin Kaellman нанес удар, мяч был парирован, но Карлгрен Патрик не удержал его в руках.
  • 75'
    ШАНС! Benjamin Kaellman вышел один-на-один с голкипером...
  • 75'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 75'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Тактическая замена. Торстейнссон Йон уходит с поля и его заменяет Франсишку Жуниор
  • 73'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 73'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 73'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 73'
    Раннерс начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    71'
    Лобжанидзе Саба задерживает мяч рукой
  • 70'
    Тактическая замена. Мадс Аквист уходит с поля и его заменяет Бьорн Копплин
  • Желтая карточка
    70'
    Торстейнссон Йон получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    70'
    Безумный фол. Торстейнссон Йон грубо играет против соперника. Пострадал Каспер Энгхардт
  • 69'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 69'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 68'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Офсайд
    67'
    Якоб Хьорт из команды Хйорринг в офсайде
  • 67'
    Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    66'
    Рёмер Андре получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
  • 66'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 66'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Штайнманн Матти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    66'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 65'
    Рёмер Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 65'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг забрасывает мяч в штрафную.
  • 64'
    Игрок из команды Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 64'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 64'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 63'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • 62'
    Каспер Энгхардт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 61'
    Как он промахнулся? Торстейнссон Йон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 61'
    Benjamin Kaellman из команды Хйорринг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 61'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Тактическая замена. Бенджамин Стокке уходит с поля и его заменяет Эмиль Риис Якобсен
  • 60'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Рёмер Андре из команды Раннерс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 60'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Рёмер Андре из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Эгхо Марвин
  • Травма, повреждение
    59'
    Конате Тьемоко возвращается на поле.
  • 58'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    58'
    Ох, нехорошо это выглядит. Конате Тьемоко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    58'
    Конате Тьемоко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    57'
    Камара Аль-Хаджи получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    57'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг толкнул локтем оппонента. Это Рёмер Андре заработал фол
  • 57'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 56'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс делает неудачный навес.
  • 55'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Рёмер Андре из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 54'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 54'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 54'
    Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Фишер Сандер из команды Хйорринг делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    53'
    Штайнманн Матти из команды Хйорринг подал угловой справа.
  • 53'
    Опасность предотвращена - Багер Йонас из команды Раннерс вступил в отбор удачно
  • 53'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг идет с мячом вперед на обострение...
  • 53'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Опасность предотвращена - Конбой Кевин из команды Раннерс вступил в отбор удачно
  • 52'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг идет с мячом вперед на обострение...
  • 51'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 51'
    Штайнманн Матти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Рёмер Андре из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Конате Тьемоко пострадал.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 50'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 50'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг идет с мячом вперед на обострение...
  • 50'
    Торстейнссон Йон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 50'
    Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон, обводя своих соперников
  • 49'
    Шанс! Benjamin Kaellman из команды Хйорринг пробил головой, но мимо
  • Угловой
    49'
    Штайнманн Матти из команды Хйорринг подал угловой справа.
  • 49'
    Каспер Энгхардт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 49'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 48'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 46'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 46'
    Опасность! Бенджамин Стокке из команды Раннерс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Травма, повреждение
    44'
    Камара Аль-Хаджи возвращается на поле.
  • 44'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    43'
    Бенджамин Стокке наказан за толчок Якоб Хьорт
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Камара Аль-Хаджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    41'
    Конате Тьемоко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Эгхо Марвин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Конбой Кевин изменил счет на табло!
  • 40'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Раннерс начинает контратаку
  • 39'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    39'
    Штайнманн Матти из команды Хйорринг разыграл угловой с левого угла.
  • 38'
    Мадс Аквист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Каспер Энгхардт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Серен Хенриксен из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Вольгемут Миккель из команды Хйорринг делает отличный кросс...
  • 37'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Benjamin Kaellman из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Каспер Энгхардт
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Эгхо Марвин
  • 35'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 34'
    Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Конбой Кевин из команды Раннерс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    33'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг толкнул локтем оппонента. Это Поульсен Николай II заработал фол
  • 33'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Торстейнссон Йон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    ГОООООЛ - Камара Аль-Хаджи Хйорринг забивает ударом головой
  • 32'
    Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Мадс Аквист из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Серен Хенриксен
  • Офсайд
    30'
    Конбой Кевин из команды Раннерс в офсайде
  • 30'
    Томсен Джонни делает длинную передачу вперед
  • Офсайд
    30'
    Конбой Кевин из команды Раннерс в офсайде
  • 30'
    Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 30'
    Николай Фло из команды Хйорринг сделал отличный сейв!
  • 29'
    Штрафной исполнил Лобжанидзе Саба, после его удара Николай Фло сделал классный сейв. Угловой
  • Желтая карточка
    28'
    Конате Тьемоко получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг играет слишком грубо. Рёмер Андре оказался на газоне.
  • 28'
    Раннерс начинает контратаку
  • Угловой
    28'
    Штайнманн Матти из команды Хйорринг подал угловой справа.
  • 28'
    Benjamin Kaellman нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Томсен Джонни из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
  • 26'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Конбой Кевин из команды Раннерс делает неудачный навес.
  • 25'
    Хйорринг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 24'
    Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Штайнманн Матти из команды Хйорринг подал угловой слева.
  • 23'
    Каспер Энгхардт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон, обводя своих соперников
  • 23'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 22'
    Как он промахнулся? Камара Аль-Хаджи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 22'
    Benjamin Kaellman из команды Хйорринг находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 22'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает отличный кросс...
  • 22'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Вольгемут Миккель из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Опасность предотвращена - Каспер Энгхардт из команды Раннерс вступил в отбор удачно
  • 19'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 19'
    Серен Хенриксен делает длинную передачу вперед
  • 18'
    Отличные скиллы показывает Камара Аль-Хаджи, обводя своих соперников
  • 18'
    Якоб Хьорт делает длинную передачу вперед
  • Офсайд
    18'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
  • 18'
    Багер Йонас делает длинную передачу вперед
  • 17'
    Отличный пас сделал Александр Юль Андерсен из команды Хйорринг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 16'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    16'
    Поульсен Николай II получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    16'
    Безумный фол. Поульсен Николай II грубо играет против соперника. Пострадал Benjamin Kaellman
  • 15'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 13'
    Шанс! Якоб Хьорт из команды Хйорринг пробил головой, но мимо
  • 13'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг делает отличный кросс...
  • Угловой
    13'
    Штайнманн Матти из команды Хйорринг разыграл угловой с правого угла.
  • 13'
    Каспер Энгхардт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Плохо сыграл Каспер Энгхардт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 12'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 11'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 11'
    Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    11'
    Штайнманн Матти из команды Хйорринг разыграл угловой с правого угла.
  • 10'
    Конате Тьемоко нанес удар, мяч был парирован, но Карлгрен Патрик не удержал его в руках.
  • 10'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 10'
    Раннерс начинает контратаку
  • 9'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    О, нет. Из многообещающей позиции Benjamin Kaellman из команды Хйорринг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 8'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг делает отличный кросс...
  • 8'
    Отличные скиллы показывает Конате Тьемоко, обводя своих соперников
  • 7'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 7'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Поульсен Николай II из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
  • Фол, нарушение
    7'
    Конате Тьемоко наказан за толчок Конбой Кевин
  • Офсайд
    6'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг в офсайде
  • 6'
    Опасность! Benjamin Kaellman из команды Хйорринг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 5'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 4'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
  • 3'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • Офсайд
    1'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг в офсайде
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Хйорринг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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