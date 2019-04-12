Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
20
Скооп
Якоб
10
Allan
Sousa
77
Гринь
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Мемия КеримЗащитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
10 Allan SousaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Илич БранкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Peter NymannПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +5 =4 -11Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле
Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 3:1 Хорсенс Коллинг 3:1 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс
Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск Вайле 3:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 3:3 Нордшелланн
Последние игры между собой
Вайле: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок Вайле 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен
Будет доступно позже.
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