Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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Вайле
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Хорсенс
0' 8'
1
Thomas
Hagelskjaer
66
Мемия
Керим
15
Греве
Мадс
22
Mads
Lauritsen
2
Malte
Amundsen
8
Хальберг
Мелькер
20
Скооп
Якоб
10
Allan
Sousa
80
Юрченко
Владлен
77
Гринь
Сергей
9
Финнбогасон
Къяртан
1
Делач
Матей
23
Frederik
Mortensen
3
Андерсен
Мадс
8
Bjarke
Jacobsen
5
Ламб
Микаэл
6
Нильсен
Сиверт
14
Sebastian
Avanzini
2
Sammy
Skytte
17
Ханссон
Халлюр
20
Квист
Миккель
10
Kasper
Junker
Вайле
4-2-3-1
Хорсенс
4-1-4-1
  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Вайле 4:1 Сённерйюск Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле
Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг Митьюлланд 5:0 Вайле Вайле 3:1 Хорсенс Коллинг 3:1 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хорсенс 0:3 Орхус Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс
Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск Вайле 3:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 3:3 Нордшелланн

Последние игры между собой

Вайле: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Вайле 3:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион
Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок Вайле 1:1 Хорсенс САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен Хорсенс 0:0 Вайле САС Лигаен
  • 8'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 8'
    Юрченко Владлен из команды Вейле навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    8'
    Юрченко Владлен из команды Вейле разыграл угловой с левого угла.
  • 7'
    Должен был быть гол! Гринь Сергей имел отличный шанс, но Делач Матей не дал голу состоятся!
  • 7'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Аллан Соуза из команды Вейле подал угловой справа.
  • 6'
    Гринь Сергей имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 6'
    Аллан Соуза из команды Вейле делает пас партнеру.
  • 5'
    Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Фредерик Мортенсен из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 5'
    Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс делает пас партнеру.
  • 5'
    Хорсенс контролирует мяч.
  • 4'
    Вейле контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Игрок команды Хорсенс совершает фол
  • 3'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Игрок команды Вейле выносит мяч
  • 2'
    Ханссон Халлюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Malte Amundsen из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Себастьян Аванзини
  • 1'
    Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Хорсенс начинает контратаку
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Вейле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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