Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Хобро
1:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Раннерс
0'
34' Желтая карточка
Багер Йонас
0:1
42' Гол
Bjoern Kopplin
1:1
49' Гол
Бабаян Эдгар
60' Желтая карточка
Kasper Enghardt
63' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
65'
1
Jesper
Rask
6
Nicholas
Gotfredsen
3
Jesper
Boege
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
26
Martin
Mikkelsen
7
Vito
Hammershoej-Mistrati
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
19
Кристофферсен
Юлиан
10
Киркеволд
Пол
1
Карлгрен
Патрик
4
Томсен
Джонни
24
Багер
Йонас
11
Марксен
Эрик
15
Bjoern
Kopplin
7
Каллесеэ
Миккель
2
Kasper
Enghardt
6
Рёмер
Андре
23
Лобжанидзе
Саба
18
Benjamin
Stokke
9
Emil
Riis
Jakobsen
Хобро
4-4-2
Раннерс
4-4-2

Ход матча

34'
 
Багер Йонас
42'
0:1
Bjoern Kopplin
(Рёмер Андре)
43'
Jacob Tjoernelund
Nicholas Gotfredsen
 
49'
Бабаян Эдгар
(Rasmus Minor Petersen)
1:1
60'
 
Kasper Enghardt
63'
Vito Hammershoej-Mistrati
 
  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хобро 1:1 Ольборг Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд
Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс Хобро 1:0 Вендсиссель Хобро 2:4 Оденсе Оденсе 1:0 Хобро Хобро 1:0 Вайле
Раннерс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Раннерс 1:1 Вендсиссель Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 2:0 Хорсенс
Сённерйюск 3:0 Раннерс Брондбю 2:1 Раннерс Раннерс 0:2 Копенгаген Ольборг 0:3 Раннерс Штурм 2:3 Раннерс Широки Бриег 1:3 Раннерс Раннерс 0:1 Словацко Раннерс 2:2 Фредерисия Раннерс 1:1 Сённерйюск Раннерс 2:0 Вайле Вендсиссель 0:1 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Хобро 0:1 Раннерс Раннерс 1:1 Нордшелланн Орхус 0:2 Раннерс Раннерс 0:2 Эсбьерг

Последние игры между собой

Хобро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Раннерс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 3:0 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:0 Раннерс Суперлига Дании
Раннерс 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:0 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Раннерс 0:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:3 Раннерс Товарищеские матчи Хобро 1:0 Раннерс Первый дивизион Раннерс 2:0 Хобро Первый дивизион Раннерс 1:0 Хобро Товарищеские матчи Раннерс 0:2 Хобро Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    ГОООООЛ Раннерс забивает
  • 42'
    Рёмер Андре из команды Раннерс делает отличный кросс...
  • 37'
    Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
  • 35'
    О, нет. Из многообещающей позиции Кристофферсен Юлиан из команды Хобро наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 35'
    Николас Готфредсен из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 31'
    Томсен Джонни делает длинную передачу вперед
  • 31'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Раннерс начинает контратаку
  • 29'
    Хобро контролирует мяч.
  • 28'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
  • 15'
    Каллесеэ Миккель не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 14'
    Отличный пас сделал Бенджамин Стокке из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 8'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 7'
    Кристофферсен Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Киркеволд Пол из команды Хобро сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Бьорн Копплин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
  • 6'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 1'
    Хобро начинает контратаку
  • 1'
    Рёмер Андре делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Раннерс начинает с центра поля
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