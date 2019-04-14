Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Вольфсбергер
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Лавантталь Арена
Аустрия Вена
1' Желтая карточкаМадль Михаэль
0:1
8' ПенальтиМоншайн Кристоф
16' Желтая карточкаVesel Demaku
1:1
21' ПенальтиЛиндль Михаэль
23' Желтая карточкаРнич Неманья
26' Желтая карточкаШмиц Лукаш
35' Желтая карточкаЭдомвоньи Брайт
38' Вторая желтая карточкаЭдомвоньи Брайт
15
Рнич
Неманья
37
Шмид
Романо
22
Sekou
Koita
32
Пенц
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Шмид РоманоНападающий
- Нападающий
-
22 Sekou KoitaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Amar Hodzic
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
8'
0:1
16'
21'
1:1
23'
26'
35'
38'
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =7 -7Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Штурм 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Винер Нойштадт 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =1 -11Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 4:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|33
|2.
|ЛАСК
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|27
|3.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|19
|4.
|Вольфсбергер
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|19
|5.
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|18
|6.
|Аустрия Вена
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|16
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