Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Вольфсбергер
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1' Желтая карточка
Мадль Михаэль
0:1
8' Пенальти
Моншайн Кристоф
16' Желтая карточка
Vesel Demaku
1:1
21' Пенальти
Линдль Михаэль
23' Желтая карточка
Рнич Неманья
26' Желтая карточка
Шмиц Лукаш
35' Желтая карточка
Эдомвоньи Брайт
38' Вторая желтая карточка
Эдомвоньи Брайт
45'+1
31
Кофлер
Александр
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
24
Верницниг
Кристофер
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
37
Шмид
Романо
10
Линдль
Михаэль
22
Sekou
Koita
32
Пенц
Патрик
30
Мадль
Михаэль
10
Грюнвальд
Александр
3
Роша
Игор
II
4
Джегго
Джеймс
8
Матич
Урош
5
Vesel
Demaku
28
Марчинко
Кристоф
14
Моншайн
Кристоф
20
Эдомвоньи
Брайт
16
Прокоп
Доминик
Вольфсбергер
4-3-3
Аустрия Вена
3-4-3

Ход матча

1'
 
Мадль Михаэль
8'
0:1
Моншайн Кристоф
16'
 
Vesel Demaku
21'
Линдль Михаэль
1:1
23'
Рнич Неманья
 
26'
Шмиц Лукаш
 
35'
 
Эдомвоньи Брайт
38'
 
Эдомвоньи Брайт

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 2:2 Адмира Хартберг 1:1 Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Альтах Целе 1:4 Вольфсбергер Ахмат 2:1 Вольфсбергер БАТЭ 1:2 Вольфсбергер Лиферинг 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Рид Вольфсбергер 5:3 Капфенберг РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Штурм 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Винер Нойштадт 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 4:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Вольфсбергер Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 7 - 1 33
2. ЛАСК 0:0 3 1 1 1 3 - 2 27
3. Санкт-Пёльтен 0:0 3 1 1 1 2 - 3 19
4. Вольфсбергер 1:1 3 1 1 1 4 - 5 19
5. Штурм 2 1 0 1 1 - 1 18
6. Аустрия Вена 1:1 3 0 1 2 2 - 7 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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