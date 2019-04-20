США: МЛС 2019

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Цинциннати
0:3
Второй тайм: 88'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
38' Желтая карточка
Руснак Альберт
0:1
42' Гол
Руснак Альберт
0:2
45' Гол
Джонсон Сэм
45' Желтая карточка
Corey Baird
58' Желтая карточка
Уостон Кендаль
0:3
59' Пенальти
Руснак Альберт
88'
18
Spencer
Richey
92
Пауэлл
Алвас
14
Хагглунд
Ник
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
15
Allan
Cruz
6
Бертоне
Леонардо
8
Victor
Ulloa
7
Лама
Ролан
93
Сайеф
Кеннет
11
Мэттокс
Даррен
51
Andew
Putna
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
5
Бекерман
Кайл
17
Corey
Baird
7
Саварино
Джефферсон
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
50
Джонсон
Сэм
Цинциннати
4-4-2
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Руснак Альберт
42'
0:1
Руснак Альберт
45'
0:2
Джонсон Сэм
45'
 
Corey Baird
58'
Уостон Кендаль
 
59'
0:3
Руснак Альберт
67'
Kekuta Manneh
Allan Cruz
 
74'
 
Сауседо Себастьян
Corey Baird
77'
Станко Калеб
Мэттокс Даррен
 
77'
Эйлаш Фатей
Victor Ulloa
 

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати
Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз Тампа-Бэй 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед-2 1:5 Цинциннати Цинциннати 3:0 Чарлстон Бэттери
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Торонто 2:1 6 4 1 1 16 - 9 13
3. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Монреаль Импакт 7 3 2 2 8 - 11 11
5. Филадельфия Юнион 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Орландо Сити 7 2 2 3 11 - 13 8
7. Цинциннати 0:3 8 2 2 4 8 - 13 8
8. Чикаго Файр 6 1 3 2 8 - 10 6
9. Атланта Юнайтед 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Нью-Йорк Ред Буллз 6 1 2 3 8 - 8 5
11. Нью-Йорк Сити 6 0 5 1 7 - 11 5
12. Нью-Инглэнд Революшн 7 1 1 5 5 - 12 4

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 6 1 1 21 - 6 19
2. Сиэтл Саундерс 6 5 1 0 14 - 5 16
3. Лос-Анджелес Гэлакси 6 5 0 1 11 - 6 15
4. Хьюстон Динамо 5 4 1 0 12 - 6 13
5. Даллас 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 1:2 7 3 1 3 15 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк 3:0 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 6 2 3 1 14 - 7 9
9. Ванкувер Уайткэпс 7 1 2 4 6 - 10 5
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 1 0 5 6 - 16 3
11. Колорадо Рэпидс 7 0 2 5 11 - 19 2
12. Портленд Тимберс 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Corey Baird получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Руснак Альберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Руснак Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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