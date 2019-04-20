США: МЛС 2019
Цинциннати
0:3
Второй тайм: 88'
Стадион: Nippert Stadium
Реал Солт-Лейк
38' Желтая карточкаРуснак Альберт
0:1
42' ГолРуснак Альберт
0:2
45' ГолДжонсон Сэм
45' Желтая карточкаCorey Baird
58' Желтая карточкаУостон Кендаль
0:3
59' ПенальтиРуснак Альберт
92
Пауэлл
Алвас
14
Хагглунд
Ник
15
Allan
Cruz
93
Сайеф
Кеннет
51
Andew
Putna
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Пауэлл АлвасЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Allan CruzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Сайеф КеннетНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alan Koch
- Основной состав
-
51 Andew PutnaВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
6 РуизЗащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Плата ЖоаоНападающий
-
12 Леннон Брукс
-
-
24 David Ochoa
-
Главный тренер: Петке Майк
Ход матча
38'
42'
0:1
45'
0:2
45'
58'
59'
0:3
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати
Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз Тампа-Бэй 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед-2 1:5 Цинциннати Цинциннати 3:0 Чарлстон Бэттери
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Торонто
|2:1
|6
|4
|1
|1
|16 - 9
|13
|3.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Монреаль Импакт
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Орландо Сити
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|7.
|Цинциннати
|0:3
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|8.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|11.
|Нью-Йорк Сити
|6
|0
|5
|1
|7 - 11
|5
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|2.
|Сиэтл Саундерс
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|4.
|Хьюстон Динамо
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|5.
|Даллас
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|1:2
|7
|3
|1
|3
|15 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|3
|1
|14 - 7
|9
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
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