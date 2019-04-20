Швеция: Аллсвенскан 2019

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Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Кальмар
0' 6'
20
Эскелинен
Виллиам
16
Carlos
Moros
4
Блумквист
Александр
2
Конате
Па
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
18
Берг
Оливер
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
30
Peter
Wilson
II
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
39
Isak
Magnusson
18
Эйд
Махмуд
6
Эльм
Расмус
29
Ромариньо
Перейра
12
Чима
Акас
27
Диуф
Папе
Алиун
31
Nils
Froeling
Сундсвалль
3-4-3
Кальмар
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль
Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль Эребру 2:1 Сундсвалль
Кальмар Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар
Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 2:1 Треллеборг Хаммарбю 0:0 Кальмар Кальмар 1:2 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Кальмар 2:0 Сундсвалль Товарищеские матчи Сундсвалль 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Кальмар 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Кальмар Шведский кубок Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 Кальмар Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Хельсинборг 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Сириус 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Сундсвалль 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
6. АИК 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Эльфсборг 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Эстерсунд 4 1 2 1 4 - 5 5
10. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
11. Мальмё 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Эребру 4 1 1 2 3 - 6 4
13. Гётеборг 3 1 0 2 5 - 5 3
14. Фалькенберг 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Кальмар 0:0 4 0 3 1 3 - 5 3
16. Хаммарбю 3 0 2 1 3 - 4 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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