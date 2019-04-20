Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: NP3 Arena
Кальмар
16
Carlos
Moros
18
Берг
Оливер
23
Maic
Sema
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
18
Эйд
Махмуд
12
Чима
Акас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Берг ОливерПолузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Pol MorenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Paya Pichkah
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эйд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Чима АкасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 York RafaelЗащитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Полузащитник
-
95 EmaxwellНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль
Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль Эребру 2:1 Сундсвалль
Кальмар Последние 20 матчей: +10 =6 -4Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар
Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 2:1 Треллеборг Хаммарбю 0:0 Кальмар Кальмар 1:2 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Кальмар 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Кальмар Шведский кубок Кальмар 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Хельсинборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Сириус
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Сундсвалль
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|АИК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Эльфсборг
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Эстерсунд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Мальмё
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Фалькенберг
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Кальмар
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|16.
|Хаммарбю
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
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