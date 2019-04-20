ВПС
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Хиеталахти
КПВ
1:0
12' ГолМорриссей Стивен
25' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
25
Momodou
Sarr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Momodou SarrПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Samba Sillah
-
-
-
-
Главный тренер: Petri Vuorinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Yessy MenaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Банза ЕнохПолузащитник
-
21 Timo Rauhala
-
Главный тренер: Jarmo Korhonen
Ход матча
12'
1:0
Предыдущие игры
ВПС Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС
КПВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5КПВ 0:1 РоПС КПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 КПВ VJS 0:3 КПВ
Последние игры между собой
ВПС: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
КПВ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
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