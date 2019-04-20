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  3. Финляндия: Вейккауслига
ВПС
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
КПВ
0'
1:0
12' Гол
Морриссей Стивен
25' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
44'
1
Компалла
Мартин
19
Martti
Haukioja
3
Eero-Matti
Auvinen
2
Лахти
Тими
20
Хольмгрен
Хампус
6
Воутилайнен
Джерри
7
Аланко
Саму
8
Страндваль
Себастьян
14
Jonas
Hakkinen
25
Momodou
Sarr
10
Морриссей
Стивен
22
Teppo
Marttinen
3
Йосимов
Милош
5
Коскимаа
Вилле
33
Гана
Кане
Эль-Хаджи
7
Juri
Kinnunen
70
Yessy
Mena
6
Isaac
Shaze
8
Sebastian
Mannstroem
10
Хельмке
Хендрик
20
Harri
Heiermann
9
Simo
Roiha
ВПС
КПВ

Ход матча

12'
Морриссей Стивен
(Momodou Sarr)
1:0
25'
Воутилайнен Джерри
 
43'
 
Видескуг Адам
Isaac Shaze

Предыдущие игры

ВПС Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС
Ильвес 3:0 ВПС ВПС 0:1 КПВ ВПС 2:1 РоПС ВПС 1:0 КуПС СИК 1:2 ВПС Хонка 3:1 ВПС ВПС 1:2 РоПС ХИК 1:0 ВПС ВПС 0:3 КуПС Кеми Кингс 0:2 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 Мариехамн ТПС 4:1 ВПС ВПС 0:2 СИК
КПВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
КПВ 0:1 РоПС КПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 КПВ VJS 0:3 КПВ
РоПС 0:2 КПВ СИК 1:1 КПВ ВПС 0:1 КПВ КПВ 1:2 Ильвес КПВ 1:1 КуПС ТПС 1:1 КПВ КПВ 0:0 ТПС КПВ 3:0 КТП ХИФК 2:1 КПВ КПВ 6:0 Клуби-04 Оулу 2:3 КПВ Хака 1:2 КПВ КПВ 2:0 Экенес ИФ КПВ 3:0 Каяани Яро 3:0 КПВ КПВ 4:1 Ювяскюля

Последние игры между собой

ВПС: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
КПВ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
ВПС 0:1 КПВ Кубок ВПС 3:3 КПВ Кубок ВПС 1:1 КПВ Товарищеские матчи КПВ 0:3 ВПС Товарищеские матчи
КПВ 1:1 ВПС Товарищеские матчи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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