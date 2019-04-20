Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Альтах
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Рапид Вена
18' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
38' Желтая карточкаДибон Кристофер
23
Цех
Бенедикт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Губари ШеркоНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Алар ДениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =6 -8Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК
Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Альтах 0:2 Штурм Альтах 6:3 Ваккер-2 Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах
Рапид Вена Последние 20 матчей: +13 =2 -5Рапид Вена 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Адмира
Рапид Вена 3:0 Винер Нойштадт Рапид Вена 2:2 Хартберг Маттерсбург 2:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Интер Милан 4:0 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Хартберг Рапид Вена 0:1 Интер Милан Рапид Вена 5:2 Триглав Рапид Вена 1:1 Хорсенс Рапид Вена 2:5 Оденсе Рапид Вена 5:2 Арау Рапид Вена 1:0 Флоридсдорфер Рапид Вена 5:0 Хорн Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Глазго Рейнджерс
Последние игры между собой
Альтах: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:2 Альтах Кубок Австрии Альтах 1:1 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|23
|2.
|Маттерсбург
|1:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|20
|3.
|Альтах
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|17
|4.
|Адмира
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|17
|5.
|Хартберг
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|13
|6.
|Ваккер Инсбрук
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|11
Загрузка...