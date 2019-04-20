Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019

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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Альтах
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Рапид Вена
0'
18' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
38' Желтая карточка
Дибон Кристофер
39'
1
Кобрас
Мартин
7
Линхарт
Андреас
23
Цех
Бенедикт
5
Нетцер
Филипп
16
Шрайнер
Эммануэль
11
Майлингер
Марко
18
Цвишенбруггер
Ян
4
Samuel
Gouet
30
Manfred
Fischer
9
Гебауэр
Кристиан
37
Бериша
Мергим
1
Штребингер
Ричард
3
Мюлдюр
Мерт
17
Дибон
Кристофер
20
Хофманн
Максимилиан
19
Поцманн
Марвин
39
Любичич
Деян
8
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
7
Шаберсбергер
Филипп
27
Баджи
Алиу
Альтах
4-4-2
Рапид Вена
4-2-3-1

Ход матча

18'
Шрайнер Эммануэль
 
36'
Писингер Симон
Линхарт Андреас
 
38'
 
Дибон Кристофер

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК
Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Альтах 0:2 Штурм Альтах 6:3 Ваккер-2 Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах
Рапид Вена Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Рапид Вена 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Адмира
Рапид Вена 3:0 Винер Нойштадт Рапид Вена 2:2 Хартберг Маттерсбург 2:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Интер Милан 4:0 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Хартберг Рапид Вена 0:1 Интер Милан Рапид Вена 5:2 Триглав Рапид Вена 1:1 Хорсенс Рапид Вена 2:5 Оденсе Рапид Вена 5:2 Арау Рапид Вена 1:0 Флоридсдорфер Рапид Вена 5:0 Хорн Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Глазго Рейнджерс

Последние игры между собой

Альтах: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рапид Вена: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Альтах Бундеслига Рапид Вена 4:2 Альтах Кубок Австрии Альтах 1:1 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. Рапид Вена 0:0 4 3 1 0 7 - 1 23
2. Маттерсбург 1:0 4 2 0 2 6 - 4 20
3. Альтах 0:0 4 2 2 0 4 - 2 17
4. Адмира 1:0 4 2 1 1 5 - 5 17
5. Хартберг 0:1 4 0 0 4 0 - 7 13
6. Ваккер Инсбрук 0:1 4 1 0 3 3 - 6 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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