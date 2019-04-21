Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хеккен
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Юргорден
0'
13' Желтая карточка
Alexander Faltsetas
14' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
15'
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
17
Берггрен
Густав
19
Daleho
Irandust
6
Alexander
Faltsetas
99
Ясин
Ахмед
9
Еремеефф
Александер
10
Паулиньо
II
30
Вайо
Томми
2
Андерссон
Йохан
II
3
Даниэльссон
Маркус
21
Йоханссон
Эрик
8
Уокер
Кевин
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
10
Айдаревич
Астрит
9
Радетинац
Харис
77
Mohamed
Turay
19
Беркрот
Никлас
Хеккен
4-3-3
Юргорден
4-3-3

Ход матча

13'
Alexander Faltsetas
 
14'
 
Карлстрём Йеспер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС
Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус Далкурд 0:5 Хеккен Хеккен 2:0 Эстерсунд
Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден
Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден Юргорден 2:0 Гётеборг Эребру 1:1 Юргорден Юргорден 0:0 АИК Норрчёпинг 1:1 Юргорден Юргорден 0:2 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Юргорден Треллеборг 0:3 Юргорден

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Юргорден 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 5:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Кубок
Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
2. Хеккен 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Мальмё 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Хельсинборг 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Сириус 4 2 0 2 6 - 5 6
6. АИК 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Эльфсборг 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Кальмар 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Эстерсунд 4 1 2 1 4 - 5 5
11. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
12. Сундсвалль 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Эребру 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Гётеборг 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Фалькенберг 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Хаммарбю 3 0 2 1 3 - 4 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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