Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Бравида Арена
Юргорден
13' Желтая карточкаAlexander Faltsetas
14' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
22
Тойвио
Йоона
99
Ясин
Ахмед
10
Паулиньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Adam Wiberg
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +14 =1 -5Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС
Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус Далкурд 0:5 Хеккен Хеккен 2:0 Эстерсунд
Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден
Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден Юргорден 2:0 Гётеборг Эребру 1:1 Юргорден Юргорден 0:0 АИК Норрчёпинг 1:1 Юргорден Юргорден 0:2 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Юргорден Треллеборг 0:3 Юргорден
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Юргорден: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хеккен 2:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хеккен Аллсвенскан Юргорден 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Хеккен
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Мальмё
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Хельсинборг
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Сириус
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|6.
|АИК
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Эльфсборг
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Кальмар
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Эстерсунд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Сундсвалль
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Эребру
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Фалькенберг
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Хаммарбю
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
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