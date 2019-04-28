Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Орхус
3:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Хорсенс
0'
1:0
27' Гол
Туту Юссеф
2:0
32' Гол
Mustapha Bundu
3:0
45' Гол
Alexander Ammitzboell
60' Желтая карточка
Тингагер Фредерик
64' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
68'
73
Грабара
Камил
33
Daniel
Thoegersen
37
Sebastian
Hausner
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
24
Туту
Юссеф
17
Гира
Адама
29
Блуме
Брор
19
Mustapha
Bundu
38
Alexander
Ammitzboell
11
Сана
Тобиас
1
Делач
Матей
11
Peter
Nymann
3
Андерсен
Мадс
4
Soeren
Reese
8
Bjarke
Jacobsen
14
Sebastian
Avanzini
6
Нильсен
Сиверт
17
Ханссон
Халлюр
5
Ламб
Микаэл
12
Rune
Frantsen
44
Брок-Мадсен
Николай
Орхус
4-3-3
Хорсенс
4-4-2

Ход матча

27'
Туту Юссеф
(Сана Тобиас)
1:0
32'
Mustapha Bundu
(Гира Адама)
2:0
45'
Alexander Ammitzboell
3:0
53'
 
Tobias Arndal
Sebastian Avanzini
60'
Тингагер Фредерик
 
64'
 
Нильсен Сиверт
65'
 
Louka Andreasen
Брок-Мадсен Николай

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус
Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус Орхус 2:1 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус
Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Орхус: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Хорсенс 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 3:2 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Суперлига Дании
Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:0 Хорсенс Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • 68'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бьярк Якобсен
  • 67'
    ШАНС! Андерсен Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 67'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
  • 66'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Тактическая замена. Брок-Мадсен Николай уходит с поля и его заменяет Louka Prip
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 65'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    64'
    Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
  • 64'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Бьярк Якобсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Туту Юссеф из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 63'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Тобиас Арндал из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 61'
    Как он промахнулся? Бьярк Якобсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 61'
    Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    60'
    Тингагер Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Руне Франтсен
  • 59'
    Мустафа Бунду из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 59'
    Руне Франтсен из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 57'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    56'
    Тобиас Арндал из команды Хорсенс подал угловой слева.
  • 56'
    Себастьян Хауснер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 56'
    Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    55'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
  • 55'
    Руне Франтсен из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
  • 54'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • Угловой
    54'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой слева.
  • 53'
    Тактическая замена. Себастьян Аванзини уходит с поля и его заменяет Тобиас Арндал
  • 53'
    Бьярк Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Даниэль Тогерсен
  • 52'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Сорен Реесе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 51'
    Даниэль Тогерсен из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 51'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 51'
    Даниэль Тогерсен из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Мустафа Бунду из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 49'
    Вратарь парирует удар, который нанес Мустафа Бунду, и мяч снова в игре
  • 49'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    47'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс в офсайде
  • 47'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Даниэль Тогерсен из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Орхус начинает контратаку
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Alexander Ammitzboell забивает!
  • 47'
    Вратарь парирует удар, который нанес Мустафа Бунду, и мяч снова в игре
  • 46'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 46'
    Нильсен Сиверт из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 45'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    45'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 45'
    Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 45'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Вратарь парирует удар, который нанес Ламб Микаэл, и мяч снова в игре
  • 44'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Сана Тобиас из команды Орхус делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 44'
    Орхус начинает контратаку
  • 43'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    43'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс подал угловой слева.
  • 43'
    Тингагер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Тингагер Фредерик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Себастьян Аванзини
  • 41'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 40'
    Туту Юссеф из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Андерсен Мадс из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 39'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Себастьян Аванзини из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Гира Адама
  • 38'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 37'
    Шанс! Андерсен Мадс из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    37'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс подал угловой слева.
  • 37'
    Тингагер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    36'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс подал угловой слева.
  • 35'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 35'
    Шанс! Брок-Мадсен Николай из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
  • 35'
    Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
  • 34'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Гира Адама сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Мустафа Бунду из команды Орхус переиграл вратаря дальним ударом!
  • 31'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Вратарь парирует удар, который нанес Руне Франтсен, и мяч снова в игре
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Руне Франтсен, обводя своих соперников
  • 31'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Отличный пас сделал Ханссон Халлюр из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    30'
    Руне Франтсен из команды Хорсенс играет слишком грубо. Тингагер Фредерик оказался на газоне.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 29'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Сана Тобиас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    ГОЛ! - Туту Юссеф из команды Орхус наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 27'
    Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
  • 23'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 23'
    Как он промахнулся? Брок-Мадсен Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 23'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • Офсайд
    22'
    Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
  • 22'
    Даниэль Тогерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    20'
    Ламб Микаэл задерживает мяч рукой
  • 20'
    Сорен Реесе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Делач Матей возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    19'
    Делач Матей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 17'
    ШАНС! Блуме Брор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 16'
    Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Ханссон Халлюр из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 15'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 15'
    Гира Адама из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 15'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 13'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Нильсен Сиверт из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Мустафа Бунду из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бьярк Якобсен
  • 11'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 11'
    ШАНС! Ханссон Халлюр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 10'
    Брок-Мадсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 9'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 9'
    Шанс! Сорен Реесе из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
  • 8'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
  • 8'
    Тингагер Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Андерсен Мадс делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Блуме Брор
  • 7'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
  • 6'
    Ханссон Халлюр мяч отрикошетил от ворот
  • 5'
    Ламб Микаэл бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Руне Франтсен
  • 5'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Сорен Реесе делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бьярк Якобсен
  • 3'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 3'
    ШАНС! Брок-Мадсен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 3'
    Нильсен Сиверт из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Себастьян Хауснер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Себастьян Аванзини из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Хорсенс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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