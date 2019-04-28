Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Орхус
3:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Ceres Park
Хорсенс
1:0
27' ГолТуту Юссеф
2:0
32' ГолMustapha Bundu
3:0
45' ГолAlexander Ammitzboell
60' Желтая карточкаТингагер Фредерик
64' Желтая карточкаНильсен Сиверт
24
Туту
Юссеф
17
Гира
Адама
29
Блуме
Брор
11
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Туту ЮссефПолузащитник
-
17 Гира АдамаПолузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
27'
1:0
32'
2:0
45'
64'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 10
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +12 =2 -6Вайле 2:4 Орхус Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Хорсенс 0:3 Орхус
Орхус 2:2 Вайле Ольборг 3:1 Орхус Орхус 1:2 Оденсе Вендсиссель 2:2 Орхус Орхус 1:2 Митьюлланд Сённерйюск 0:2 Орхус Орхус 2:0 Эсбьерг Орхус 3:2 Русенборг Орхус 4:1 Brentford U23 Яблонец 1:0 Орхус Брабранд 1:7 Орхус Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:3 Оденсе Орхус 1:0 Хобро Нордшелланн 1:0 Орхус Орхус 2:1 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хорсенс 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Орхус
Сённерйюск 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Брондбю Раннерс 2:0 Хорсенс Эсбьерг 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Оденсе Хорсенс 3:0 Вендсиссель Хобро 0:0 Хорсенс Хорсенс 1:3 Силькеборг Рапид Вена 1:1 Хорсенс Штурм 1:1 Хорсенс Хорсенс 3:1 Фредерисия Хорсенс 1:3 Митьюлланд Ольборг 2:4 Хорсенс Хорсенс 1:6 Копенгаген Орхус 1:2 Хорсенс Хорсенс 1:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Орхус: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Хорсенс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Орхус 1:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Орхус Кубок Хорсенс 1:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Хорсенс 1:1 Орхус Первый дивизион Орхус 1:2 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 1:2 Орхус Первый дивизион Орхус 0:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 2:0 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 1:4 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 3:1 Орхус Суперлига Дании Хорсенс 0:3 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:0 Орхус Товарищеские матчи Орхус 0:0 Хорсенс Товарищеские матчи
Будет доступно позже.
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