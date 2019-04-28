Норвегия: Первый дивизион 2019
18
Робсон
Джош
22
Andre
Bakke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andre BakkeНападающий
- Запасные игроки
-
12 Espen VasbyВратарь
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Tega GeorgeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Нутодден Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ерв 3:1 Нутодден Согндаль 4:1 Нутодден Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден
Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Тромсдален 4:2 Нутодден Нутодден 1:1 Олесунн Осане 1:0 Нутодден
Олесунн Последние 20 матчей: +9 =4 -7Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн
Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн Олесунн 1:1 Ерв Мьёндален 2:0 Олесунн Олесунн 2:1 Конгсвингер
Последние игры между собой
Нутодден: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Саннефьёрд
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|3.
|Улленсакер-Киса
|4
|2
|1
|1
|12 - 3
|7
|4.
|Конгсвингер
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|5.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Рёуфосс
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Саннес УЛФ
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Ерв
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Скейд
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Согндаль
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|КФУМ
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Хам-Кам
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Стрёммен
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Нутодден
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|16.
|Тромсдален
|3
|0
|1
|2
|4 - 13
|1
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