Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нутодден
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Олесунн
0' 28'
1
Jonathan
Johansson
4
Martin
Strange
3
Даль
Кристиан
5
Steffen
Jensen
I
18
Робсон
Джош
8
Henrik
Gustavsen
23
Gaston
Salasiwa
11
Martin
Holmen
20
Abubakar
Ibrahim
Aliyu
9
Martin
Brekke
22
Andre
Bakke
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
15
Staale
Steen
Saethre
19
Мид
Джернейд
11
Трандарсон
Арон-Элис
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
16
Joergen
Hatlehol
10
Фридьонссон
Хольмберт
14
Pape
Habib
Gueye
Нутодден
4-3-3
Олесунн
3-5-2

Предыдущие игры

Нутодден Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ерв 3:1 Нутодден Согндаль 4:1 Нутодден Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден
Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Тромсдален 4:2 Нутодден Нутодден 1:1 Олесунн Осане 1:0 Нутодден
Олесунн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн
Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн Олесунн 1:1 Ерв Мьёндален 2:0 Олесунн Олесунн 2:1 Конгсвингер

Последние игры между собой

Нутодден: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Олесунн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Нутодден 1:1 Олесунн Первый дивизион Олесунн 3:0 Нутодден Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 0:0 5 3 2 0 7 - 3 11
2. Саннефьёрд 5 2 3 0 9 - 6 9
3. Улленсакер-Киса 4 2 1 1 12 - 3 7
4. Конгсвингер 4 2 1 1 3 - 1 7
5. Старт 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Рёуфосс 4 2 0 2 4 - 5 6
7. Саннес УЛФ 4 1 3 0 3 - 1 6
8. Ерв 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Скейд 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Согндаль 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Нест-Сотра 4 1 1 2 4 - 4 4
12. КФУМ 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Хам-Кам 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Стрёммен 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Нутодден 0:0 5 0 2 3 3 - 9 2
16. Тромсдален 3 0 1 2 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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