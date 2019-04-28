Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Бранн
0' 16'
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
6
Пиринен
Юха
11
Тейлор
Роберт
3
Антонсен
Кент-Аре
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
25
Lasse
Nilsen
17
Бернтсен
Даниэль
10
Mikael
Ingebrigtsen
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
15
Акоста
Бисмарк
3
Вормгор
Вито
21
Кристиансен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
8
Хауген
Фредрик
16
Йенсен
Рубен
9
Странд
Петтер
19
Бериша
Ветон
7
Кумсан
Джилберт
Тромсё
3-5-1-1
Бранн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё
Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё Тромсё 1:2 Старт Кристиансунд 5:1 Тромсё Тромсё 2:1 Бранн
Бранн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет
Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Бранн 1:2 Русенборг Стабек 1:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Тромсё 2:1 Бранн Бранн 1:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бранн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Тромсё 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Тромсё Типпелиген Бранн 2:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:1 Бранн Типпелиген
Бранн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:3 Тромсё Товарищеские матчи Бранн 4:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Тромсё 1:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Бранн Типпелиген Тромсё 0:3 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:4 Тромсё Типпелиген Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Бранн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 5 3 2 0 11 - 7 11
2. Одд 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Викинг 0:0 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Хёугесунн 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Волеренга 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
8. Кристиансунд 1:0 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Бранн 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Стрёмсгодсет 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Лиллестрём 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Мьёндален 5 1 2 2 9 - 11 5
13. Стабек 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Тромсё 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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