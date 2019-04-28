Норвегия: Типпелиген 2019
25
Lasse
Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Защитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
-
24 Emil Harloff
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё
Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё Тромсё 1:2 Старт Кристиансунд 5:1 Тромсё Тромсё 2:1 Бранн
Бранн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Бранн 1:1 Волеренга Викинг 2:1 Бранн Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет
Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Бранн 1:2 Русенборг Стабек 1:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Тромсё 2:1 Бранн Бранн 1:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Бранн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Бранн 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:3 Тромсё Товарищеские матчи Бранн 4:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Бранн Типпелиген Тромсё 1:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Бранн Типпелиген Тромсё 0:3 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:4 Тромсё Типпелиген Бранн 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Бранн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|2.
|Одд
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Викинг
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Хёугесунн
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|Кристиансунд
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Бранн
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Мьёндален
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|Стабек
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Тромсё
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
Загрузка...