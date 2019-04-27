Атлетико Минейро
2:1
Второй тайм: 74'
Аваи
1:0
45' ПенальтиFabio Santos IV
1:1
46' ГолFeliciano Brizuela
2:1
53' ГолОливейра Рикардо II
19
Iago
Maidana
98
Guga
27
Luan
III
49
Жеуванио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
98 GugaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
-
-
29 Vinicius X
-
-
44 Alerrandro
-
88 Jair II
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Matheus IIIЗащитник
-
22 Иури ФрейтасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Gege IIПолузащитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
-
99 GetulioНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 LourencoПолузащитник
-
21 Luan Pereira
-
-
-
-
-
Ход матча
45'
1:0
46'
53'
2:1
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо Атлетико Минейро 0:0 Дефенсор Спортинг Атлетико Минейро 3:1 Вилла Нова Дефенсор Спортинг 0:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Тупи Атлетико Минейро 3:2 Данубио Калденсе 0:1 Атлетико Минейро Данубио 2:2 Атлетико Минейро
Аваи Последние 20 матчей: +14 =2 -4Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи
Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе Метрополитано 0:3 Аваи Аваи 0:0 Бруске Реал Арикумес 1:4 Аваи Атлетико Тубарао 1:3 Аваи Аваи 3:0 Крисьюма Марсильо Диас 1:0 Аваи
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
Аваи: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
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