  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Минейро
2:1
Второй тайм: 74'
Аваи
0'
1:0
45' Пенальти
Fabio Santos IV
1:1
46' Гол
Feliciano Brizuela
2:1
53' Гол
Оливейра Рикардо II
74'
1
Victor
IV
6
Fabio
Santos
IV
3
Leo
Silva
I
19
Iago
Maidana
98
Guga
21
Варкен
Адилсон
7
Mendes
Elias
II
9
Оливейра
Рикардо
II
27
Luan
III
8
Чара
Йимми
49
Жеуванио
89
Владимир
3
Betao
Amansio
Ebert
II
33
Marquinhos
IX
6
Jose
Paulo
Bezerra
Maciel
Junior
Paulinho
V
94
Matheus
III
22
Иури
Фрейтас
5
Москера
Джонни
7
Pedro
Castro
20
Gege
II
19
Паулу
Жоау
99
Getulio
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Аваи
4-2-3-1

Ход матча

45'
Fabio Santos IV
1:0
46'
1:1
Feliciano Brizuela
(Иури Фрейтас)
46'
 
Feliciano Brizuela
Getulio
53'
Оливейра Рикардо II
(Жеуванио)
2:1
64'
Vinicius X
Mendes Elias II
 

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо Атлетико Минейро 0:0 Дефенсор Спортинг Атлетико Минейро 3:1 Вилла Нова Дефенсор Спортинг 0:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Тупи Атлетико Минейро 3:2 Данубио Калденсе 0:1 Атлетико Минейро Данубио 2:2 Атлетико Минейро
Аваи Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи
Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе Метрополитано 0:3 Аваи Аваи 0:0 Бруске Реал Арикумес 1:4 Аваи Атлетико Тубарао 1:3 Аваи Аваи 3:0 Крисьюма Марсильо Диас 1:0 Аваи

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
Аваи: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
Аваи 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Аваи Серия A Атлетико Минейро 2:0 Аваи Серия A Аваи 1:4 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 2:0 Аваи Серия A Аваи 1:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Аваи Серия A Аваи 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Аваи Серия A Аваи 2:2 Атлетико Минейро Серия A
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ромеу Фабио Сантос из команды Атлетико Минейро забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...